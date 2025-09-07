Thấy gì từ việc T&T sớm hoàn thành đường truyền tải điện từ Lào về Việt Nam?

Câu chuyện không chỉ thể hiện quyết tâm, tiềm lực của T&T với chiến lược đầu tư năng lượng xuyên biên giới, tạo ra dấu mốc thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hơn thế, còn thể hiện vai trò ngày càng lớn của khối kinh tế tư nhân với bài toán đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong tầm nhìn dài hạn.

6 tháng thần tốc cán đích dự án huyết mạch đưa điện từ Lào về Việt Nam

Những ngày đầu tháng 9, thông tin Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 - thành viên Tập đoàn T&T Group đã hoàn thành việc đấu nối đường truyền tải điện từ Nhà máy điện gió Savan 1 (Savannakhet, Lào) vào cột đầu tiên của tuyến 220kV phía Việt Nam đã gây bất ngờ cho nhiều chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng. Bởi chỉ hơn 6 tháng trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào mới trao hợp đồng tô nhượng dự án cho T&T.

Ngay sau đó, hành trình xây dựng đường dây truyền tải 220kV đấu nối điện về Việt Nam đã được gấp rút triển khai. Về quy mô, trục truyền tải có tổng chiều dài 52,56 km chạy trên nước bạn. Điểm đầu của tuyến đặt tại vị trí G7, nằm cạnh đường biên giới 2 quốc gia. Điểm cuối đấu nối với trạm biến áp 220kV thuộc nhà máy điện gió Savan 1. Toàn tuyến bao gồm 117 vị trí trụ, 30 khoảng néo. Cột được thiết kế dạng tháp thép hình mạ kẽm liên kết bằng bu lông; móng bê tông cốt thép được đúc tại chỗ.

Ngày 9.1.2025, Hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 được trao thì chỉ 1 ngày sau, công tác xây dựng tuyến đường dây truyền tải từ Nhà máy về Việt Nam đã được tiến hành

Chỉ một ngày sau khi Hợp đồng tô nhượng được ký, công tác phát quang, làm đường tiếp cận đã bắt đầu. Toàn bộ vật tư, thiết bị phải vận chuyển từ Việt Nam sang Lào, trong khi địa hình phức tạp, đi qua núi rừng, làng bản, phải thực hiện nhiều các thủ tục xuất nhập, xin phép để có thể đưa nhân lực, máy móc vào vị trí sẵn sàng cùng các tác động khách quan của thời tiết… khiến quá trình thi công gặp không ít khó khăn, trở ngại.

"Lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã chỉ đạo tạo điều kiện tối đa để Tổng thầu sớm tiếp cận mặt bằng, tập kết vật tư, vật liệu, nhân lực; hỗ trợ các thủ tục liên quan để nhà thầu có điều kiện tốt nhất làm việc", ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc Điện gió Savan 1 chia sẻ.

Nhờ quyết tâm cao độ, chỉ 1 tháng sau, ngày 10.2, hệ thống móng tiếp tục được triển khai. Tới giữa tháng 3, gần 500 cán bộ, công nhân bắt đầu dựng cột trên thực địa. Tinh thần quyết tâm cao độ, vượt nắng, thắng mưa được duy trì liên tục trên toàn bộ 2 mạch của đại công trình; từ đó tạo nên một kỳ tích hiếm có về tốc độ triển khai. Tới ngày 15.5, nghĩa là chỉ 3 tháng sau, những mét dây đầu tiên đã được kéo lên trên các điểm cao.

Đặc biệt, chiều tối ngày 31.8, ngay trước thềm Đại lễ Quốc khánh, đường dây cuối cùng đã được kéo vượt sông Sê Pôn, ranh giới tự nhiên Việt Nam - Lào, hoàn tất việc đấu nối truyền tải từ Savan 1 vào cột đầu tiên của tuyến 220kV phía Việt Nam.

Sau hơn 6 tháng thi công thần tốc, tuyến đường dây truyền tải 220kV từ nhà máy điện gió Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã được hoàn thành và sẵn sàng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia Việt Nam trong tương lai gần

Theo Tổng giám đốc Điện gió Savan 1, đây là cột mốc quan trọng để hình thành toàn tuyến đường dây kết nối nhà máy điện gió Savan 1 về trạm biến áp 220 KVA Lao Bảo, đảm bảo cho việc đóng điện (COD) nhà máy đúng hạn trước 31.12.2025. Thành công này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và nỗ lực của hàng trăm kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường vùng biên giới, vượt qua điều kiện khắc nghiệt, chạy đua với thời gian để để tạo nên kỳ tích.

Bước đi sớm của T&T Group theo tinh thần Nghị quyết 70

Đặt trong bối cảnh lớn hơn, hành trình thần tốc của T&T Group trên xứ Triệu Voi còn minh chứng cho khát vọng của khu vực tư nhân trong quá trình đồng hành cùng đất nước phát triển năng lượng bền vững; tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong tương lai.

Mới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Bên cạnh các nội dung chiến lược, Nghị quyết đặt trọng tâm phải ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng.

Nghị quyết cũng chủ trương mở rộng liên kết lưới điện và khí trong khu vực ASEAN, tham gia sâu hơn vào thị trường năng lượng quốc tế; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để chủ động nhập khẩu điện, khí và dầu.

Những dự án năng lượng xanh - sạch của T&T Group minh chứng cho khát vọng của doanh nghiệp trong quá trình đồng hành cùng đất nước

Các chuyên gia nhận định, với tinh thần xuyên suốt gắn với Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết mới về năng lượng đã mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tư nhân trở thành lực lượng nòng cốt trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh năng lượng. Trong đó, tư nhân vừa là đối tượng, vừa là chủ thể phát triển năng lượng quốc gia. Tư nhân không chỉ tham gia ở khâu phát điện, mà còn mở rộng sang truyền tải, phân phối, dịch vụ và công nghệ. Điều này góp phần giải quyết bài toán vốn, giảm áp lực đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản trị.

Soi chiếu vào hành trình của T&T Group tại Lào, có thể thấy, doanh nghiệp của bầu Hiển đã chủ động từ rất sớm khi tích cực tham gia vào các khâu trọng yếu, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 70.

Ngay từ ý tưởng đầu tư vào Savan 1 đã cho thấy rõ điều này. Hợp đồng tô nhượng dự án được ký kết hồi tháng 1.2025 đồng ý cho Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 thiết kế, xây dựng, sở hữu và vận hành dự án với thời hạn 25 năm. Điều này đồng nghĩa với việc đơn vị thành viên của T&T Group được quyền tham gia sâu, giữ vai trò chủ đạo về cả vốn, kỹ thuật, công nghệ… trong dự án điện sạch có tổng công suất lên tới 495MW.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trao hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 cho ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 (thứ hai từ trái sang) ẢNH: NHẬT BẮC/VGP

Thứ hai, mục tiêu của dự án là xuất khẩu điện về Việt Nam. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ được đưa vào vận hành thương mại ngay cuối năm 2025. Đích đến này phù hợp với định hướng của Nghị quyết 70; đồng thời hiện thực hóa cam kết của T&T trong chiến lược đầu tư năng lượng xuyên biên giới, góp phần tăng nguồn cung điện trong nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 cho biết, việc ký kết hợp đồng tô nhượng là cột mốc quan trọng, không chỉ góp phần phát triển lĩnh vực đầy tiềm năng của quốc gia láng giềng, đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước thông qua việc sản xuất và xuất khẩu điện về Việt Nam, đồng thời cũng là sự kiện quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

"Nhà máy điện gió Savan 1 sẽ là dự án tiên phong và là nền tảng, cơ sở để T&T Group tiếp tục triển khai đầu tư nhiều dự án năng lượng khác tại Lào trong thời gian tới", bà Nguyễn Thị Thanh Bình nhấn mạnh.

Gần đây nhất, việc thần tốc hoàn thành tuyến truyền tải tiếp tục cho thấy quyết tâm và khát vọng của T&T Group cũng như khối doanh nghiệp tư nhân trong quá trình đồng hành cùng đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong một tầm nhìn dài hạn, chiến lược; tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng liên tục trên 10% trong giai đoạn tới.

Về dài hạn, hiện T&T Group đang đặt mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất phát điện từ 16.000 - 20.000 MW, chiếm khoảng 10% công suất hệ thống điện Việt Nam, trong đó phần lớn là từ các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, điện sinh khối và hydrogen/amoniac xanh nhằm hướng tới mục tiêu chung đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất 2.800 MW; trong đó hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với tổng công suất lắp đặt và hòa lưới điện quốc gia đạt gần 1.000 MW.

T&T Group đã và đang hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng

Ngoài ra, T&T Group cũng đang hợp tác cùng các đối tác Hàn Quốc triển khai dự án điện khí LNG Hải Lăng Giai đoạn 1 có công suất 1.500 MW, vốn đầu tư khoảng 2,5 tỉ USD, dự kiến vận hành vào năm 2029. Không dừng lại ở đó, T&T Group đang tiếp tục phát triển và đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo, dự án phát thải carbon thấp. Điển hình như các dự án điện mặt trời, điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện sinh khối, điện khí LNG, chuyển đổi nguồn nguyên liệu các nhà máy nhiệt điện than sang LNG, nhà máy sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), nghiên cứu các loại hình năng lượng mới như hydrogen, amoniac…

Các dự án nhằm hướng tới cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, bán điện cho các doanh nghiệp FDI theo cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA, cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng cho các nhà máy năng lượng tái tạo, cung cấp nguồn điện xanh để sản xuất hydrogen xanh, nhiều dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và đang tiếp tục bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. T&T Group đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng và đưa các dự án vào vận hành giai đoạn 2026 - 2030.

Trong lĩnh vực mở rộng quan hệ với các đối tác công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng, một trong những nhiệm vụ quan trọng Nghị quyết 70 đề ra, thực tế, tập đoàn của bầu Hiển cũng đã sớm chủ động "bắt tay" với nhiều "ông lớn" như Hanwha, Kogas, Kospo, SK E&S (Hàn Quốc); erex, Marubeni, Sojittz, JPower (Nhật Bản); Cospower, Gedi, Goldwind (Trung Quốc), BP, (Vương Quốc Anh), Vinacom (Lào)… Đặc biệt, Ngân hàng Standard Charted đã cam kết gói tài trợ 6 tỷ USD cho các dự án năng lượng xanh của T&T Group.

Quay trở lại câu chuyện về Nghị quyết 70-NQ-TW, nhiều chuyên gia khẳng định, Nghị quyết mới có hiệu lực này chắc chắn sẽ là trụ cột, tạo thành "điểm tựa năng lượng", giúp Việt Nam hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững và vươn lên thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Và chắc chắn, trên hành trình đầy kỳ vọng đó, sẽ có dấu chân của khối doanh nghiệp tư nhân, điển hình như T&T Group.