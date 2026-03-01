Thầy giáo đạt IELTS 9.0 tuyệt đối: Chính người thầy cũng có những người thầy

IELTS từ lâu đã là chứng chỉ quen thuộc với học sinh, sinh viên và người đi làm. Tuy nhiên, để giúp người học tiếp cận và chinh phục kỳ thi này một cách hiệu quả, giáo viên không chỉ cần nền tảng tiếng Anh vững mà còn phải được đào tạo chuyên sâu về phương pháp, tư duy học thuật và cấu trúc bài thi.

Khi việc tự nâng cấp bản thân trở thành một nhu cầu thiết thực

Thực tế cho thấy, không ít giáo viên dù có trình độ tiếng Anh tốt vẫn gặp khó khăn khi giảng dạy IELTS nếu thiếu một hệ thống đào tạo chuẩn hóa. Từ nhận thức đó, nhiều đơn vị đào tạo IELTS đã chuyển hướng đầu tư vào đào tạo nội bộ cho chính đội ngũ giáo viên, xem đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tại NQH IELTS, công tác đào tạo giáo viên được triển khai một cách khác biệt và theo lộ trình dài hạn. Thay vì chỉ tuyển chọn dựa trên chứng chỉ đầu vào, NQH IELTS xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu, tập trung vào vừa nâng cấp chuyên môn IELTS của chính người giáo viên và vừa nâng cấp kĩ năng giảng dạy theo nhu cầu thực tế và sự phát triển của học viên.

Dấu ấn từ đội ngũ giáo viên chất lượng cao

Hiệu quả của mô hình đào tạo giáo viên được thể hiện rõ qua năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng dạy. Hiện NQH IELTS sở hữu đội ngũ giáo viên đạt IELTS từ 8.0 đến 9.0, trong đó có những trường hợp đạt band điểm cao ở từng kỹ năng.

Đáng chú ý, thầy Bùi Xuân Bách - giáo viên của NQH IELTS - đạt IELTS 9.0 với điểm số tuyệt đối, đặc biệt kỹ năng Writing đạt 9.0, mức điểm hiếm gặp ngay cả trong cộng đồng giảng dạy IELTS. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên khác đạt band 8.5 IELTS từ band 8.0 IELTS là những minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả của lộ trình đào tạo bài bản dành cho giáo viên. Như một điểm đặc biệt trong chương trình đào tạo của NQH IELTS, đội ngũ giáo viên lại trở thành những người học trò và người Thầy của nhau để cùng chia sẻ những kiến thức hay về IELTS và về hành trình giảng dạy của mình, tạo nên một môi trường tự nâng cấp bản thân mình tích cực, đúng với tinh thần Đổi mới (Novelty) và Chất lượng (Quality) của Hệ thống Giáo dục NQH.

Từ người dạy đến người học

Theo đại diện NQH IELTS, việc đầu tư cho đào tạo giáo viên không nhằm mục tiêu phô trương thành tích, mà hướng đến bảo đảm mỗi lớp học đều được đồng hành bởi những giáo viên hiểu rõ bản chất kỳ thi và có khả năng truyền đạt phù hợp với từng đối tượng học viên. Khi giáo viên được đào tạo đúng cách, học viên không chỉ được lĩnh hội những kỹ thuật làm bài sát thực tế nhất mà còn hình thành tư duy sử dụng tiếng Anh.

Đến nay, NQH IELTS đã đồng hành cùng hơn 3.000 học viên chinh phục IELTS và TOEIC, với gần 20 cơ sở đào tạo tại TP.HCM. Những kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của việc đầu tư vào chất lượng đội ngũ giáo viên trong đào tạo của NQH IELTS.

Hướng đi bền vững

Trong bối cảnh người học ngày càng quan tâm đến giá trị thực chất, mô hình đầu tư vào đào tạo giáo viên bài bản đang trở thành xu hướng tất yếu. Câu chuyện từ những giáo viên đạt. mức IELTS từ 8.5+ trở lên đã cho thấy, chất lượng đào tạo không đến từ may mắn, mà được xây dựng từ chiến lược dài hạn, lấy chất lượng của đội ngũ nhân sự làm mục tiêu bền vững cho sự phát triển của NQH IELTS.