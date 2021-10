Thầy giáo dạy trẻ cơ nhỡ, nhận thù lao bằng… nụ cười

Đó là thầy Lê Trung Lành, 51 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Phú Quới C (xã Phú Quới, H.Long Hồ, Vĩnh Long).

Nói về cơ duyên đến với trẻ cơ nhỡ, thầy Lành cho biết sau nhiều lần đến Trung tâm công tác xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH Vĩnh Long), thấy các em có hoàn cảnh đáng thương nên thầy muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ. Nghĩ vậy, từ năm 2018, sau giờ dạy ở trường, buổi tối thầy đến trung tâm dạy các em học. “Tôi dạy cộng, trừ, nhân, chia, bảng cửu chương; dạy các kỹ năng sống như tự chăm sóc bản thân, cắt rau, gọt trái cây, hát, múa… Thấy tụi nhỏ cười vui vẻ, tôi cũng vui lây”, thầy Lành bộc bạch.

Theo thầy Lành, Trung tâm công tác xã hội có gợi ý hỗ trợ tiền xăng đi lại nhưng thầy từ chối. “Trung tâm kêu ký hợp đồng rồi sẽ có tiền hỗ trợ cho tôi đổ xăng đến dạy các em, nhưng tôi từ chối. Tôi nói chỉ lấy thù lao bằng nụ cười của bọn trẻ thôi”, thầy Lành kể.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến tấm lòng của thầy Lành nên chung tay giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Người đưa tiền mặt, người chuyển khoản để thầy mua quà cho bọn trẻ. Thầy Lành chia sẻ: “Nhiều người giấu tên, đưa tiền nhờ tôi mua quà cho mấy em khó khăn ở địa phương. Có người ở xa nhờ cụ thể gia đình nào đó, tôi thấy giúp được nên cũng nhận lời, đem quà đến cho họ”.





Chị Nguyễn Mỹ Kim Hà (38 tuổi, ngụ ấp Phước Bình B, xã Phú Quới), đang nuôi con bị bại não, cho biết: “Mùa dịch này, ở nhà không làm gì ra tiền, tôi may mắn được thầy Lành nhiều lần đến cho quà. Thầy cho cá, thịt, rau củ, nước tương, nước mắm, gạo, còn tiền nữa. Tôi mừng và mang ơn thầy Lành dữ lắm”. Tương tự, ông Nguyễn Văn Trung (51 tuổi, ngụ ấp Phước Bình B) cho biết vợ chồng ông nuôi 2 người con và 2 người cháu đều mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. “Đầu dịch đến giờ, tôi không đi làm được. Hôm rồi được chính quyền hỗ trợ quà và thầy Lành đến cho tụi nhỏ quà, sữa tôi mừng lắm”, ông Trung nói.

Ông Lê Tấn Hiền, quyền Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Quới C, cho biết ngoài công việc chuyên môn ở trường, thầy Lành rất năng nổ trong các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Điển hình như tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường và kết hợp dạy các em cơ nhỡ ở Trung tâm công tác xã hội tỉnh. “Thầy Lành luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường và nhiệt tình trong các hoạt động được phân công. Đợt dịch vừa rồi khi ngành giáo dục phát động giáo viên tham gia chống dịch Covid-19, thầy Lành xung phong đi đầu, trực chốt kiểm soát và tặng nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh ở địa phương”, ông Hiền cho biết thêm.