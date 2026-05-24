Thầy giáo người Ấn Độ bị tố tát học sinh lớp 4

Ngày 24.5, bà Trương Đoan Na (30 tuổi, ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng về việc con trai mình bị thầy giáo người Ấn Độ tát vào mặt trong lúc học thêm.



Mặt cháu V. sưng vù ở gò má ẢNH: NVCC

Theo trình bày của gia đình, sự việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 23.5 tại lớp học thêm ở nhà riêng của một giáo viên mang quốc tịch Ấn Độ trên đường Lý Tự Trọng, phường Quy Nhơn.

Thời điểm này, trong lúc chuẩn bị vào học, con trai bà Na là cháu T.G.V (học sinh lớp 4 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo) dùng một món đồ chơi chạm vào tay thầy giáo khiến người này giật mình. Sau đó, nam giáo viên đã ném món đồ chơi xuống lan can.

Gia đình cho biết khi cháu V. cúi xuống lấy sách vở thì bị giáo viên trên tát mạnh vào mặt. Sau cú tát, cháu có biểu hiện choáng váng, đau tai trái và khóc lớn.

Theo phản ánh, dù học sinh bị đau và hoảng loạn nhưng giáo viên vẫn tiếp tục giảng dạy. Nghe tiếng khóc, vợ của giáo viên đã lên phòng học dùng đá chườm vùng sưng cho cháu V.

Khoảng 30 phút sau, cơ sở này mới nhắn tin xin lỗi gia đình. Khi được đón về nhà, cháu V. có biểu hiện nôn ói, đau đầu, ù tai và tinh thần hoảng loạn nên được đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị.

Cháu V. ngay sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị ẢNH: NVCC

Gia đình cho biết cháu bị chấn thương phần mềm vùng mặt, sưng nề ở khu vực má, thái dương và tai, hiện tiếp tục được theo dõi để đánh giá ảnh hưởng đến thính giác.

Bà Na cho biết đã gửi đơn tố giác đến Công an phường Quy Nhơn và Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, đề nghị làm rõ hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời kiểm tra dấu hiệu tổ chức dạy thêm trái phép của thầy giáo người Ấn Độ này tại nhà riêng.

Liên quan vụ việc, UBND phường Quy Nhơn cho biết đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội chịu trách nhiệm quản lý mảng giáo dục tiến hành kiểm tra, làm rõ tình hình và báo cáo cụ thể. Đồng thời, phía địa phương cũng đề nghị lực lượng công an phường tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.