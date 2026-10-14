Thầy giáo thể chất hát 'dạy dỗ' học sinh không thuộc bài

Thầy giáo thể chất hát, tự viết lời để nhắc nhở học trò

Trong những video đăng tải trên TikTok, Nguyễn Tấn Thành, 29 tuổi, hiện đang là giáo viên Trường THCS và THPT Long Bình (xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp), thường xây dựng những tình huống quen thuộc trong trường học như học sinh không thuộc bài hay sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra. Sau đó, thầy cất giọng hát với những ca từ được viết lại để nhắn nhủ học trò.

Thay vì chỉ đưa ra lời nhắc nhở, thầy Thành chọn âm nhạc làm phương tiện truyền tải những bài học về thái độ học tập và cách ứng xử.

Những video triệu view của thầy Thành trên nền tảng TikTok ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thầy hiện là giáo viên Giáo dục thể chất kiêm Tổng phụ trách Đội tại trường. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã mong muốn đóng góp cho ngành giáo dục. Bên cạnh thể thao, âm nhạc cũng là niềm đam mê của thầy Thành.

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM, năm 2021, thầy thi đỗ viên chức, bắt đầu công tác tại Trường THCS Võ Đăng Được (xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp). Sau một thời gian, vì ba mẹ lớn tuổi, thầy xin chuyển về Trường THCS và THPT Long Bình để thuận tiện chăm sóc gia đình.

Ý tưởng làm video tuyên truyền bằng âm nhạc đến với thầy khi nhận thấy những hình thức tuyên truyền quen thuộc đôi khi khó tiếp cận rộng rãi với học sinh.

“Mình muốn thử sức mình xem có được học sinh và mọi người đón nhận thông qua hình thức ấy hay không”, thầy Thành chia sẻ.

Ngày 7.1.2026, thầy đăng tải video đầu tiên với mục đích nhắn nhủ, gửi thông điệp đến học sinh. Video nhận được 502.700 lượt xem và gần 30.000 lượt thích. Sau đó, vì chưa sắp xếp được thời gian, thầy chủ yếu thực hiện nội dung giải trí.

Đến ngày 5.10.2026, thầy trở lại với hình thức tuyên truyền thông qua ca hát. Video đầu tiên trong lần trở lại thu hút hơn 9 triệu lượt xem và gần 500.000 lượt thích, theo số liệu thầy cung cấp tại thời điểm trao đổi với PV.

Để thực hiện video, thầy chọn nhạc nền phù hợp rồi tự viết lời mới, hướng đến mục đích tuyên truyền, giáo dục học sinh. “Thường thì em mất khoảng gần 30 phút để viết ra một đoạn của bài hát sau khi chọn được một bài nhạc theo ý muốn”, thầy Thành cho biết.

Các tình huống học sinh không thuộc bài hay sử dụng tài liệu trong video đều được dàn dựng. Những học sinh tham gia là thành viên các câu lạc bộ do thầy phụ trách, cùng hỗ trợ thực hiện nội dung tuyên truyền.

“Đối với bản thân em, tuyệt đối không quay clip trong giờ học. Vì nó cực kỳ ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy cũng như quá trình học tập của các em học sinh. Phải luôn luôn đảm bảo: học ra học, chơi ra chơi”, anh chia sẻ.

Thầy giáo 9x rất gần gũi với các học trò của mình ẢNH: NVCC

Dùng âm nhạc để đưa thông điệp giáo dục đến gần học sinh

Công việc của giáo viên Tổng phụ trách Đội không chỉ gói gọn trong những tiết dạy. Bên cạnh hồ sơ, sổ sách và tổ chức hoạt động tại trường, thầy Thành còn dành thời gian tập luyện cho các câu lạc bộ văn nghệ, bóng đá, tuyên truyền măng non.

Với thầy, làm video là cách tận dụng mạng xã hội để tiếp cận học sinh. Khi mạng xã hội chiếm nhiều thời gian của giới trẻ, những thông điệp giáo dục cũng cần được truyền tải bằng hình thức gần gũi hơn.

Thầy mong muốn qua các bài hát, học sinh có thể nhận biết điều đúng, sai, những việc nên làm và không nên làm, từ đó cố gắng hoàn thiện bản thân.

Sự đón nhận của cộng đồng mạng cũng tiếp thêm động lực cho thầy. Dưới các video, không chỉ dừng lại ở những lời khen ngợi và bày tỏ sự bất ngờ về giọng hát hay của thầy giáo thể chất, nhiều người còn chia sẻ suy nghĩ về chuyện học hành, tương lai và sự hy sinh của cha mẹ.

Một tài khoản viết: “Học chưa chắc sẽ giàu. Nhưng học sẽ có nhiều sự lựa chọn kiếm tiền”. Một người xem khác bày tỏ sự tiếc nuối vì từng bỏ học, ham chơi, đến khi trưởng thành mới mong bản thân cố gắng hơn để cha mẹ tự hào.

Sức lan tỏa của những video vì thế không chỉ đến từ giọng hát mà còn từ sự đồng cảm với các thông điệp được truyền tải.

Lê Quốc Quân, học sinh lớp 12 Trường THCS và THPT Long Bình, từng được thầy Thành dạy môn Giáo dục thể chất khi học lớp 10. Hiện Quân là thành viên câu lạc bộ tuyên truyền của trường và thường xuyên tham gia các video cùng thầy.

Quân cho biết em tham gia vì cảm thấy những ý tưởng của thầy có ý nghĩa với bản thân và các bạn học sinh, giúp các bạn nhận ra khuyết điểm và suy nghĩ nhiều hơn về thái độ học tập, cách ứng xử.

Trong số những video từng tham gia, Quân nhớ nhất video với bài hát Ước chi em nhìn thấy, được thầy Thành viết lại lời, nói về sự vất vả của cha mẹ trong quá trình chăm lo cho con cái.

“Bài hát nói về sự khổ cực của cha mẹ để chăm lo cho chúng em. Qua đó, em cảm thấy thương cha mẹ hơn và tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng cha mẹ”, Quân chia sẻ.

Với thầy Thành, mong muốn lớn nhất vẫn là góp một phần nhỏ cho ngành giáo dục, giúp những lời nhắn nhủ đến với học sinh theo cách dễ tiếp nhận hơn. Từ những giai điệu quen thuộc và tình huống được dàn dựng, thầy đang tìm cách đưa những bài học về trường học, gia đình và cách sống đến gần hơn với người trẻ.