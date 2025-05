Thầy giáo trẻ có 4 sáng kiến đem lại nhiều lợi ích

Thầy giáo Trần Thánh Tâm đã đưa 4 sáng kiến trong công tác chuyên môn.

Sáng kiến thứ nhất: "Một số biện pháp bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên – Chi Đội để giúp các em tổ chức hoạt động Đội có hiệu quả".

Áp dụng sáng kiến này, qua theo dõi, ghi nhận tổng kết hàng tuần của ban phụ trách Đội về việc nhận thức và phong cách làm việc cho thấy: Cách làm việc việc của cán bộ trong đội ngũ ban chỉ huy Liên - Chi đội làm việc rất tốt các em có ý thức rất cao làm gương cho học sinh chưa ngoan, từ đó học sinh trong nhà trường không có trường hợp vi phạm pháp luật; các hành vi vi phạm đạo đức, làm trái với chuẩn mực yêu cầu rèn luyện đội viên cũng bớt dần đi và thái độ học tập tốt cũng được nâng lên. Các em có ý thức phấn đấu học tập theo 5 Điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Giáo viên Trần Thánh Tâm, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Hòa Nghĩa B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhận bằng khen của T.Ư Đoàn ẢNH: NVCC

Sáng kiến thứ hai: "Biện pháp giáo dục giới tính cho học sinh", được Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách công nhận tại Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 6/6/2023 và đưa vào ứng dụng tại huyện Chợ Lách. "Qua thời gian áp dụng những biện pháp giáo dục giới tính cho học sinh. Thực tế tôi nhận thấy các em sau khi thực hiện nghiên cứu đề tài có những tiến triển rất rõ rệt. Kết quả cụ thể như sau: đối với giáo viên được trao dồi thêm kiến thức, có đủ năng lực nhận thức để truyền đạt đến trẻ, đúc kết được nhiều phương pháp giáo dục giúp trẻ có thể hiểu hơn về giới tính của các em qua từng giai đoạn và được phụ huynh tin yêu, quý mến, yên tâm gửi gắm con em cho mình. Khích lệ hứng thú khi tham gia hoạt động, tiếp thu kiến thức nhanh. Các em rất hứng thú, yêu quý bản thân nhiều hơn, thích tạo ra cái đẹp. Các em có ý thức bảo vệ bản thân và môi trường", thầy giáo Tâm nói.

Giáo viên Trần Thánh Tâm có nhiều sáng kiến ẢNH: NVCC

Áp dụng sáng kiến cho thấy mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên ngày càng chặt chẽ. Phụ huynh đặt niềm tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục của thầy cô hơn, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình của các em. Tham gia một cách tình nguyện và tích cực vào các hoạt động ở trường, lớp hiểu và trân trọng giáo viên hơn, cũng như nắm bắt nguyện vọng kịp thời của các em, tạo điều kiện tốt nhất cho định hướng giáo dục. Phụ huynh cũng có ý thức hơn về giáo dục giới tính. Tạo điều kiện tốt nhất trong công tác chăm sóc giáo của học sinh.

Sáng kiến thứ 3: "Giải pháp nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt Đội ở trường tiểu học" được Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách công nhận tại Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 và đưa vào ứng dụng tại huyện Chợ Lách.

Thầy Tâm cho biết, áp dụng thực tế đề tài đã mang lại những hiệu quả cụ thể như sau: cùng với hội đồng sư phạm các trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục học tập, hạnh kiểm qua từng học kỳ, từng năm. Kết quả các em đội viên đã yêu thích hơn khi tham gia các hoạt động phong trào Đội. Chất lượng các tiết sinh hoạt Đội luôn được xếp loại giỏi khi được dự và đánh giá. Tinh thần tham gia các tiết sinh hoạt của các em được nâng cao hơn đạt tỷ lệ trung bình các trường áp dụng giải pháp là 93,16% các em hứng thú tham gia (qua phiếu thống kê, khảo sát sau học kỳ I năm học 2023-2024). 6,84% còn lại là các em học sinh khuyết tật học hòa nhập, các em có sức khỏe yếu không thể tham gia cùng các bạn vào các hoạt động tập thể.

Sáng kiến thứ tư: "Một số biện pháp hiệu quả để phòng tránh té ngã, tai nạn thương tích cho học sinh trong trường tiểu học", được Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách công nhận tại Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 31/ 5/2024 và đưa vào ứng dụng tại huyện Chợ Lách.

Giáo viên Trần Thánh Tâm quan tâm đến việc chăm sóc học sinh ẢNH: NVCC

"Việc áp dụng các biện pháp chỉ đạo công tác xây dựng trường học an toàn phòng tránh té ngã, tai nạn thương tích cho học sinh trong trường tiểu học nhà trường thu được kết quả như sau: Nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, học sinh có được một số kỹ năng cần thiết trong việc tự phục vụ, biết tự bảo vệ bản thân, biết tránh xa những nơi nguy hiểm…", thầy Tâm nói. Bên cạnh đó thầy Tâm cũng cho biết thêm biện pháp trên đã nâng cao nhận thức của CB-GV-NV về xây dựng trường học an toàn; giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện tổ chức hoạt động có giờ giấc, đảm bảo chế độ sinh hoạt trong ngày, sử dụng đồ dùng đồ chơi đảm bảo an toàn, vệ sinh. Học sinh được chăm sóc một cách toàn diện cả về thể chất và tinh thần, Đặc biệt là trong năm học 100% học sinh đến trường lớp được đảm bảo an toàn về tính mạng và sức khỏe, những trường hợp bị xây xát nhỏ cũng rất ít xảy ra, trẻ yêu trường lớp và thích đến trường. Nhà trường nâng cao được chất lượng và tạo được niềm tin với phụ huynh, uy tín với địa phương.

Thầy Trần Thánh Tâm có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bến Tre. Có sáng kiến cải tiến, cải cách trong công việc mang lại hiệu quả cao và được UBND Huyện Chợ Lách công nhận hiệu quả áp dụng trên toàn huyện. Bản thân là tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Được đánh giá đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 năm liên tục. Đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh. Luôn tuyên truyền sâu rộng và bản thân học tập tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức, học tập các nội dung để nâng cao nhận thức của mình và tuyên truyền cho đảng viên trong chi bộ cùng thực hiện.