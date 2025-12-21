Thầy giáo vùng cao đem di sản văn hóa vào không gian lớp học

Biến lớp học thành không gian triển lãm

Đó là cách làm của thầy Lại Phát Tài, giáo viên dạy môn ngữ văn của Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai). Thầy Tài đã đem đến cho học sinh tình yêu di sản văn hóa dân gian mãnh liệt khi học môn văn.

Thầy Lại Phát Tài và học sinh với tranh Đông Hồ tự vẽ Ảnh: NVCC

Sau khi dạy xong bài Di sản văn hóa - Tranh Đông Hồ, thầy Tài đã mạnh dạn biến cả lớp học thành một không gian triển lãm thu nhỏ. Những mảng tường trống trong lớp học được tận dụng để trưng bày tranh, mô phỏng thành các gian treo truyền thống. Từng nhóm học sinh tham gia sáng tạo sản phẩm như vẽ tranh, sưu tầm, chế tác phục dựng lại các mẫu tranh quen thuộc và kết hợp thuyết trình về ý nghĩa của các sản phẩm.

Thầy Lại Phát Tài chia sẻ ý tưởng: "Khi các em được tự tay làm, tự tay khám phá, các em sẽ thấy văn hóa không phải điều xa lạ. Đó là hơi thở của cuộc sống quanh mình. Tôi chỉ cố gắng tạo một không gian để các em được trải nghiệm, được lớn lên trong niềm tự hào về bản sắc dân tộc".

Với cách làm này, không gian lớp học bỗng trở thành một "bảo tàng mini" đầy màu sắc, thu hút sự chú ý của cả giáo viên và học sinh trong trường. Điều đặc biệt hơn, hoạt động này mang lại sự tự tin, hào hứng và tinh thần gắn kết trong hoạt động nhóm cho học sinh vốn ít có cơ hội tiếp xúc với các hoạt động văn hóa nghệ thuật chuyên sâu.

Qua buổi triển lãm và từng tiết học, thầy Tài không chỉ giúp các em hiểu về giá trị của tranh Đông Hồ mà còn mở rộng nhận thức về di sản văn hóa Việt Nam, khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Đa dạng các sản phẩm về di sản văn hóa Ảnh: NVCC

Nuôi dưỡng tinh thần tôn trọng, yêu quý giá trị truyền thống văn hóa dân tộc

Trong điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn tại Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, một ngôi trường nằm trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thầy Lại Phát Tài đã tạo nên những chuyển biến tích cực đầy cảm hứng. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy còn "thổi lửa" vào từng giờ học, giúp học sinh tiếp cận văn hóa dân tộc bằng cách sáng tạo, thiết thực, gần gũi... Mỗi bài học trở thành một hành trình trải nghiệm, vừa mang tính giáo dục vừa nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.

"Thầy Tài đã phát huy rất tốt tính ứng dụng thực tiễn trong bài học đặc thù của bộ môn ngữ văn. Thầy cũng đang thổi một làn gió mới cho bộ môn ngữ văn đến gần với khoa học - điều mà trước đây thường được quan niệm chỉ dành cho các môn khoa học tự nhiên", cô Trịnh Thanh Mai, tổ trưởng bộ môn ngữ văn Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhận xét.

Không gian lớp học bỗng trở thành một "bảo tàng mini" đầy màu sắc Ảnh: NVCC

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, chia sẻ: "Tôi luôn ủng hộ và khuyến khích thầy, cô ứng dụng công nghệ, phương pháp học tập tích cực, những tiết học sáng tạo hiệu quả trong giờ dạy giúp thầy và trò cùng nhau khám phá tri thức cũng như bắt kịp xu thế học tập hiện đại ngày nay".

Những nỗ lực của thầy Tài là minh chứng cho tinh thần vượt khó, tận tụy của đội ngũ giáo viên nơi vùng điều kiện còn hạn chế. Không cần cơ sở vật chất hiện đại, chỉ với tâm huyết và sáng tạo, giáo viên có thể mở ra những cánh cửa mới, giúp học sinh tiếp cận di sản bằng tất cả sự tò mò và say mê. Hoạt động biến lớp học thành "triển lãm di sản văn hóa" không chỉ làm phong phú phương pháp dạy học mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần tôn trọng, yêu quý giá trị truyền thống văn hóa dân tộc trong mỗi học sinh.



