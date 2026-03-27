Thay khớp háng thành công cho cụ bà 87 tuổi, phục hồi vận động sau 5 ngày

Trước đó, bà P.T.H (ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau khớp háng bên phải kéo dài, vận động khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Theo người nhà, dù đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế, tình trạng đau của bà H. không cải thiện.

Cụ bà P.T.H được phẫu thuật thay khớp háng toàn phần nhằm loại bỏ phần khớp bị tổn thương và phục hồi chức năng vận động

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi phải. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể khiến người bệnh mất khả năng đi lại; đồng thời làm gia tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, loét tì đè và suy giảm sức khỏe toàn thân, đặc biệt ở người cao tuổi.

Sau khi hội chẩn, ê kíp bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp háng toàn phần nhằm loại bỏ phần khớp bị tổn thương và phục hồi chức năng vận động. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi sát, kiểm soát đau và hướng dẫn tập vận động sớm theo chương trình phục hồi chức năng. Sau 5 ngày, bà H. đã có thể ngồi dậy, tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, tình trạng đau giảm rõ rệt và được xuất viện theo dõi ngoại trú.

BS.CK2 Nguyễn Minh Tuấn, Khoa Ngoại Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, hoại tử chỏm xương đùi có thể gặp ở nhiều độ tuổi, nhưng việc điều trị ở người cao tuổi đòi hỏi đánh giá kỹ lưỡng hơn. Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần là phương pháp hiệu quả trong các trường hợp tổn thương nặng, giúp giảm đau, cải thiện vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.