Thầy Kim tìm thủ lĩnh mới cho đội tuyển Việt Nam

B ÀI TOÁN THỦ QUÂN

Băng thủ quân đội tuyển VN từng được "sang tay" cho nhiều cầu thủ trong 6 năm dưới thời các HLV: Park Hang-seo, Philippe Troussier và Kim Sang-sik. Trong đó, 2 cầu thủ có thâm niên giữ vai trò đội trưởng lâu nhất lần lượt là Quế Ngọc Hải (2019 - 2021) và Đỗ Hùng Dũng (2022 - 2023). Cả hai được đánh giá làm tròn trách nhiệm đội trưởng, đóng vai trò thủ lĩnh trên sân, giúp HLV trưởng truyền đạt ý đồ và khơi dậy tinh thần thi đấu cả đội.

Trong khi Ngọc Hải có cái uy của cầu thủ dày dạn trận mạc, đã trải qua 10 năm chinh chiến cùng đội tuyển quốc gia thì Hùng Dũng được đồng đội nể trọng vì sự mẫu mực, tận tụy. Dũng sở hữu tiếng nói có trọng lượng, thông hiểu chiến thuật và trở thành cánh tay đắc lực của HLV trong việc lắng nghe và truyền đạt.

Quang Hải sáng cửa góp mặt trong ban cán sự mới ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều không được chọn lựa vào danh sách 30 tuyển thủ tập huấn ở Hàn Quốc chuẩn bị cho AFF Cup 2024, bởi không đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện. Ở CLB, Quế Ngọc Hải gặp vấn đề thể lực khi không chạy đủ số km tiêu chuẩn do HLV Hoàng Anh Tuấn đề ra, còn Hùng Dũng dù đá đủ 8 trận cho CLB Hà Nội nhưng cường độ thi đấu và khả năng càn quét không còn như thời đỉnh cao.

Như vậy, lần đầu tiên kể từ AFF Cup 2018, đội tuyển VN sẽ dự sân chơi Đông Nam Á bằng một đội trưởng mới, không còn là Ngọc Hải hay Hùng Dũng. Thực tế là dưới thời HLV Troussier, băng thủ quân đội tuyển VN từng được luân phiên trao cho nhiều cầu thủ, từ Ngọc Hải, Hùng Dũng đến Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, thậm chí Đặng Văn Lâm cũng từng vào vai đội trưởng.

Chiến lược gia người Pháp muốn sử dụng băng thủ quân để nâng cao vai trò, trách nhiệm của những cầu thủ cốt cán và tạo ra bầu không khí cạnh tranh. Khi HLV Kim Sang-sik nắm quyền, tấm băng được trao cho Hùng Dũng, rồi về với Ngọc Hải sau cuộc bỏ phiếu nội bộ.

Tiến Linh, Quang Hải HAY Việt Anh?

Với những cầu thủ còn lại đang khoác áo đội tuyển VN, chỉ có 3 cái tên từng nắm vai trò đội trưởng ít nhất 1 trận. Đó là Quang Hải, Việt Anh và Tiến Linh. Trong đó, Tiến Linh từng đeo băng đội trưởng trong trận đấu giữa VN và Iraq (lượt cuối vòng loại World Cup 2026). Chân sút sinh năm 1997 cùng Việt Anh cũng sắm vai đội phó trong ban cán sự gần nhất của đội tuyển VN, khi Ngọc Hải còn là đội trưởng. Nhiều khả năng, tấm băng thủ quân sẽ thuộc về một trong 3 cái tên này.

Nhìn lại truyền thống trao băng đội trưởng ở đội tuyển VN (cũng như hầu hết các đội bóng khác), vai trò thủ lĩnh thường được giao cho trung vệ hoặc tiền vệ. Đây là những vị trí có tầm ảnh hưởng trong lối chơi, ví dụ nắm giữ khả năng bao quát phòng ngự (với trung vệ), kiểm soát lối chơi (tiền vệ trung tâm) hay lĩnh xướng hàng công (tiền vệ tấn công). Đội trưởng phải là người có đẳng cấp chuyên môn và dấu ấn trong lối chơi, nên những cầu thủ đá phòng ngự hoặc đá giữa sẽ có ưu thế trong cuộc đua.

Nhìn trên khía cạnh này, Việt Anh là ứng viên sáng giá. Trung vệ sinh năm 1999 có sự điềm tĩnh, quyết đoán, đọc tình huống tốt và năng lực phòng ngự đã được khẳng định.

Dù vậy, Việt Anh vắng mặt ở những đợt tập trung gần đây do chấn thương. Cầu thủ 25 tuổi cũng chỉ vừa mới trở lại trong màu áo CLB Công an Hà Nội. So với những hậu vệ khác, Việt Anh không vượt trội. Anh sẽ phải cạnh tranh để có suất đá chính.

Với hai cầu thủ còn lại, Quang Hải nhỉnh hơn nhờ việc có thể được HLV Kim Sang-sik trao nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi. Anh cũng từng là thủ quân ở CLB và đội tuyển VN, với khả năng tạo đột biến và cảm hứng được kiểm chứng.

Tiến Linh cũng là lựa chọn sáng giá. Tiền đạo 27 tuổi đã ghi 3 bàn dưới thời HLV Kim Sang-sik, trong đó có cú đúp ngay trận ra mắt. Bên cạnh vị thế chắc chắn trên hàng công, Tiến Linh đang là nội binh có phong độ hàng đầu với 7 bàn sau 8 trận trong màu áo CLB Bình Dương. Anh được HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định đã có tiến bộ trong việc dẫn dắt đồng đội, đóng góp vào lối chơi chung dù có ghi bàn hay không.