Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?

Thể thaoBóng đá Việt NamThầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?Đồng Nguyên Khang- dongnguyenkhang@gmail.com 27/09/2026 20:17 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Buổi tập tối 27.9 của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng phần nào bởi cơn mưa lớn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra rất vui vẻ, hào hứng. Vì mưa lớn, các cầu thủ đá chính ở trận gặp Philippines như Hoàng Hên, Xuân Mạnh... phải tập nhẹ ở đường hầm chứ không được ra sânẢNH: NGỌC LINHLê Giang Patrik thả lỏngMinh Hoàng cảm ơn HLV Kim tin tưởng, hé lộ mối quan hệ với Harry KaneTrong khi đó, nhóm dự bị, thi đấu ít tập luyện bình thườngẢNH: NGỌC LINHDưới cơn mưa nặng hạt, HLV Kim Sang-sik tham gia đá ma cùng các học tròẢNH: NGỌC LINHNhà cầm quân người Hàn Quốc nỗ lực cứu một pha bóng khóẢNH: NGỌC LINHHoàng Đức (bìa phải) và đồng đội "tắm mưa"Sau đó, khi bị yêu cầu làm "ma", ông còn "tranh cãi" với các học tròẢNH: NGỌC LINHCó thể thấy, bầu không khí ở đội tuyển Việt Nam đang rất tích cực sau chiến thắng 1-0 trước PhilippinesẢNH: NGỌC LINHHoàng Đức cũng tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Anh vừa bình phục chấn thương, không ra sân phút nào ở trận đấu vừa rồi. Rất có thể, tiền vệ của CLB Ninh Bình sẽ thi đấu ở cuộc chạm trán Thái LanẢNH: NGỌC LINHTrước buổi tập, Williams Minh Hoàng được chọn trả lời phỏng vấn với giới truyền thông. Anh chia sẻ: "Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này"ẢNH: NGỌC LINHXem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề HLV Kim Sang-sik đội tuyển Việt Nam Thái Lan FIFA ASEAN Cup
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