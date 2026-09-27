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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Buổi tập tối 27.9 của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng phần nào bởi cơn mưa lớn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra rất vui vẻ, hào hứng.
    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?- Ảnh 1.

    Vì mưa lớn, các cầu thủ đá chính ở trận gặp Philippines như Hoàng Hên, Xuân Mạnh... phải tập nhẹ ở đường hầm chứ không được ra sân

    ẢNH: NGỌC LINH

    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?- Ảnh 2.

    Lê Giang Patrik thả lỏng

    Minh Hoàng cảm ơn HLV Kim tin tưởng, hé lộ mối quan hệ với Harry Kane

    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?- Ảnh 3.

    Trong khi đó, nhóm dự bị, thi đấu ít tập luyện bình thường

    ẢNH: NGỌC LINH

    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?- Ảnh 4.

    Dưới cơn mưa nặng hạt, HLV Kim Sang-sik tham gia đá ma cùng các học trò

    ẢNH: NGỌC LINH

    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?- Ảnh 5.

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc nỗ lực cứu một pha bóng khó

    ẢNH: NGỌC LINH

    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?- Ảnh 6.

    Hoàng Đức (bìa phải) và đồng đội "tắm mưa"

    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?- Ảnh 7.

    Sau đó, khi bị yêu cầu làm "ma", ông còn "tranh cãi" với các học trò

    ẢNH: NGỌC LINH

    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?- Ảnh 8.

    Có thể thấy, bầu không khí ở đội tuyển Việt Nam đang rất tích cực sau chiến thắng 1-0 trước Philippines

    ẢNH: NGỌC LINH

    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?- Ảnh 9.

    Hoàng Đức cũng tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Anh vừa bình phục chấn thương, không ra sân phút nào ở trận đấu vừa rồi. Rất có thể, tiền vệ của CLB Ninh Bình sẽ thi đấu ở cuộc chạm trán Thái Lan

    ẢNH: NGỌC LINH

    Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?- Ảnh 10.

    Trước buổi tập, Williams Minh Hoàng được chọn trả lời phỏng vấn với giới truyền thông. Anh chia sẻ: "Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này"

    ẢNH: NGỌC LINH

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    HLV Kim Sang-sik đội tuyển Việt Nam Thái Lan FIFA ASEAN Cup

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