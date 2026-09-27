Thầy Kim và Hoàng Đức ‘thủy chiến’ dưới mưa, Lê Giang Patrik và Hoàng Hên làm gì ở đường hầm?

Trước buổi tập, Williams Minh Hoàng được chọn trả lời phỏng vấn với giới truyền thông. Anh chia sẻ: "Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này"