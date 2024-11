Thấy ta trong chuyện của người

Một ngày đầu tháng 11, đi cùng một số thành viên của AIA Việt Nam, chúng tôi đến thăm một số gia đình đã từng nhận quyền lợi bảo hiểm của công ty để lắng nghe những câu chuyện đổi thay của họ theo dòng chảy cuộc sống.



Với sự đồng hành của AIA Việt Nam, khi biến cố xảy ra, chị Hạnh và con gái vẫn có được nguồn tài chính bền vững cho tương lai

Mẹ và con gái

Hôm chúng tôi đến, chị N.T.B. Hạnh và con gái đều đang ở nhà, một căn hộ xanh mát giữa lòng Celadon City, quận Tân Phú, TP.HCM. Hai mẹ con đều rạng rỡ, vừa cùng nhau đi siêu thị về và đang tíu tít chuẩn bị bữa trưa.

Sinh ra và lớn lên ở một làng chài tại Quảng Ngãi, chị Hạnh vào TP.HCM lập nghiệp và xây dựng gia đình năm 24 tuổi. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi đến khi biến cố ập tới vào năm 2020, chồng chị phát hiện mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối và sẽ cần tiêu tốn hàng tỷ đồng cho những lần hóa trị tại bệnh viện. Nhớ lại cách đó 5 năm về trước, chồng chị có mua sản phẩm bảo hiểm "An Phúc Trọn Đời" tại AIA Việt Nam, nên trước ngày anh nhập viện cho đợt hóa trị đầu tiên, anh đã được AIA Việt Nam chi 1.5 tỉ đồng. Với số tiền này, chị cùng chồng mình có thêm cơ hội lựa chọn những phác đồ điều trị tối ưu nhất. Tuy nhiên, do bệnh ở giai đoạn cuối nên chồng chị không may qua đời. Sau khi chồng chị mất, AIA Việt Nam đã chi trả tiếp số tiền 2 tỷ đồng để phần nào bảo vệ tài chính cho chị cùng gia đình sau khoảng trống quá lớn mà anh để lại.

"Bảo hiểm nhân thọ thực sự không phải để tạo ra tài sản, mà là bảo vệ tài sản và bảo vệ tương lai của chúng ta. Tôi biết ơn AIA Việt Nam đã phê duyệt hồ sơ nhanh chóng, chi trả kịp thời, giúp tôi không phải bán tháo nhà hay chạy vạy khắp nơi vay mượn. Thời gian đó, dù suy sụp đau khổ, việc vững tài chính giúp tôi tìm được sự cân bằng và có đủ bản lĩnh để lo liệu mọi thứ cho chồng con. Trước khi mất, chồng tôi cũng khuyến khích tôi lan tỏa câu chuyện của anh để có thêm nhiều người thấy được tính nhân văn của bảo hiểm", chị Hạnh một lần nữa trải lòng. Hiện tại, với số tiền bảo hiểm được chi trả, chị đã an tâm hơn về các chi phí sinh hoạt thường nhật, trả được phần nào khoản nợ để đỡ gánh nặng tài chính mỗi ngày, và nhất là có thêm khoản tiền để chăm lo cho cô con gái vừa tròn 18 tuổi bước vào giảng đường đại học. "Tôi rất an tâm về chặng đường kế tiếp của hai mẹ con và tin tưởng rằng, bé Mon sẽ được học, được làm những gì con muốn để thực hiện ước mơ của mình", chị Hạnh mỉm cười, nắm chặt tay con gái.

Cuộc hạnh ngộ bất ngờ

Sống trong một căn phòng nhỏ ở phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP.HCM nhưng tấm lòng người cha của anh T. T. Phong thì thật rộng lớn, có thể làm rung động nhiều trái tim.

Năm 2016, anh Phong quyết định tham gia sản phẩm bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt làm quà tặng cho con gái, để hàng năm vào sinh nhật của con, thay vì mua quà, anh dùng khoản tiền đó để đóng phí bảo hiểm nhằm xây dựng một tấm khiên tài chính cho con sau này. Bên cạnh hợp đồng của con, anh còn tham gia thêm 2 sản phẩm bổ trợ là bảo hiểm tai nạn cho bản thân anh và quyền lợi miễn đóng phí (hay còn gọi là từ bỏ thu phí, giúp duy trì hiệu lực hợp đồng chính cho người được bảo hiểm mà không cần tiếp tục đóng phí khi người mua không may gặp rủi ro).

Anh Phong (áo đỏ) chia sẻ với đại diện AIA về việc đã được tư vấn viên và công ty chủ động giúp anh hoàn thiện hồ sơ bệnh án để anh được nhận bồi thường

Không may mắn, sau một lần bị té xe, hai chân anh bị đau, việc chạy chữa chưa có hiệu quả thì dịch Covid-19 ập đến. Việc thăm khám vì thế trở nên khó khăn, kéo dài và bệnh trở nặng, đến tháng 6.2022 anh không còn đi được nữa. Bác sĩ nói phẫu thuật chân có thể gây rủi ro đến tính mạng vì còn một số bệnh liên quan nên anh cứ chần chờ mãi. Với thương tật này, anh đã được AIA Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 126,6 triệu đồng cùng với quyền lợi miễn thu phí sản phẩm chính đến tháng 6.2043, tức con gái anh sẽ được bảo vệ cho đến khi tròn 37 tuổi.



"Tôi rất cảm ơn chị Hải Hằng, Trưởng phòng kinh doanh AIA Miền HCM và Công ty AIA Việt Nam đã hướng dẫn kỹ càng về thủ tục và trực tiếp hỗ trợ tôi đến bệnh viện hoàn thiện hồ sơ bệnh án. Lúc đó, ngoại trừ kết quả X-quang đã có từ 3 năm trước, tôi chẳng có hồ sơ nào khác nên hầu như không thể làm yêu cầu bồi thường. Còn hiện nay, dù tôi chưa thể đưa ra quyết định điều trị cho bệnh của mình, tôi vẫn rất vui vì món quà mình tặng cho con gái vẫn còn nguyên vẹn," anh Phong chia sẻ.

Cam kết mạnh mẽ cho tương lai

Nhà chị N.T. Thanh ở trong một con hẻm nhỏ ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Sau khi chồng chị mất, chị vẫn tiếp tục công việc cũ, hàng ngày làm bánh cam mang ra bán ở chợ Phạm Văn Hai để trang trải sinh hoạt cho cả gia đình.

Anh B.V. Sỹ, chồng của chị Thanh, tham gia bảo hiểm với AIA Việt Nam vào tháng 3.2017, đến tháng 8.2022 anh phát hiện bị ung thư. Không lâu sau anh mất, chị Thanh và gia đình đã được AIA Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền 615 triệu đồng.

Với số tiền được AIA Việt Nam chi trả, chị Thanh đã thanh toán được tiền nhà còn lại và tiếp tục đứng vững để nuôi dạy 3 con trưởng thành

"Với số tiền bảo hiểm được AIA Việt Nam chi trả, tôi như được cấp một tấm khiên bảo vệ, bớt lo lắng cho những khoản chi tiêu hằng tháng, giảm gánh nặng tài chính khi tất toán được khoản nợ vay mua nhà. Đó chính là điều tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn nhất, vì dù khó khăn thế nào sau khi chồng mất, mẹ con tôi vẫn còn có mái nhà để đi về", chị Thanh tâm sự. Chị cũng cho biết sau khi nhận quyền lợi bảo hiểm và thấy được tính nhân văn, lợi ích của bảo hiểm, chị đã tiếp tục tham gia bảo hiểm cho bản thân và con gái.



Trong cuộc sống, mỗi người đều có thể chọn cho mình một con đường riêng và có một câu chuyện riêng để kể. Nhưng rõ ràng, đằng sau những con số bồi thường bảo hiểm là niềm tin và hy vọng về tương lai được vun đắp mỗi ngày. Bảo hiểm nhân thọ giúp tạo ra những thay đổi tích cực cả về tài chính lẫn tinh thần trong mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời nếu mỗi chúng ta, ngay từ bây giờ, khi còn khỏe mạnh và còn làm ra thu nhập, có thể tùy ý chọn cho mình một điểm tựa tài chính vững chắc.