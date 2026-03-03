Thấy tài xế đi ẩu, muốn báo CSGT xử phạt cần làm gì?

Thời gian qua, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã tiếp nhận, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thông qua tin báo từ người dân. Hình thức này góp phần đáng kể trong việc xử lý kịp thời vi phạm, qua đó nâng cao ý thức tham gia giao thông.

Nhiều ý kiến thắc mắc rằng, nếu đang lưu thông trên đường mà thấy tài xế lái ẩu và muốn báo cho CSGT thì cần làm gì, bằng hình thức nào, quy trình ra sao…?

Người dân có thể phản ánh vi phạm tới CSGT thông qua nhiều hình thức (ảnh minh họa) ẢNH: MXH

5 cách báo vi phạm cho CSGT

Bộ Công an cho hay, để cung cấp thông tin phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, người dân có thể thực hiện thông qua một trong 5 cách sau.

Thứ nhất, phản ánh đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789388539). Kể từ khi số điện thoại này được công bố, hàng trăm trường hợp vi phạm đã được tiếp nhận, xử lý nghiêm.

Dịp tết vừa qua, số điện thoại của Cục trưởng CSGT đã tiếp nhận 50 tin báo về xe khách nhồi nhét. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính 27 trường hợp.

Thứ hai, phản ánh thông qua trang Fanpage Facebook của CSGT. Sau thời gian được đưa vào hoạt động, Fanpage "Cục Cảnh Sát Giao Thông" hiện có gần 1 triệu người theo dõi, thường xuyên tiếp nhận tin báo cũng như cập nhật kết quả xử lý vi phạm.

Thứ ba, phản ánh thông qua ứng dụng giao thông trên thiết bị di động (App VNeTraffic). Tại màn hình, người dân nhấn vào mục "Tạo phản ánh", nhập đúng loại phản ánh, thông tin xảy ra sự việc, tỉnh/thành phố và địa điểm xảy ra sự việc, cùng đó là nội dung của vụ việc kèm theo hình ảnh hoặc video.

Ngoài ra, người dân còn có thể phản ánh thông tin vi phạm thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hoặc thông qua phản ánh của các hội, nhóm giao thông trên Facebook (OFFB, Giaothongvanminh...).

Lưu ý gì khi tố giác vi phạm giao thông?

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, lưu ý thêm, để hình ảnh hoặc video phản ánh vi phạm giao thông có giá trị, các thông tin này cần đảm bảo các yêu cầu nhất định quy định tại Nghị định 135/2021.

Trong đó, dữ liệu phải thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định tại luật Xử lý vi phạm hành chính; không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức.

Dữ liệu cần phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm; đáp ứng yêu cầu về thời hạn sử dụng.

Cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có trách nhiệm cung cấp thông tin về họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền cần liên hệ.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, nguyên vẹn của dữ liệu đã cung cấp; hợp tác với người có thẩm quyền giải quyết khi được yêu cầu.

Cũng liên quan đến nội dung này, Nghị định 176/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách.

Trong đó, cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông có thể được hỗ trợ bằng tiền. Mức chi cho một vụ việc là không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tối đa 5 triệu đồng.