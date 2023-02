Thầy thuốc hết lòng vì người bệnh: Bác sĩ lupus

Luôn đồng hành tin cậy

BS Khánh trăn trở, lupus vẫn chiếm số ít so với những căn bệnh dễ gặp khác, và cũng chưa được biết nhiều, quan tâm nhiều nên cơ hội người bệnh được chẩn đoán, để điều trị đúng vẫn chưa được thuận lợi như một số chuyên khoa khác.

Lupus là bệnh không thể điều trị khỏi nhưng có thể kiểm soát được. Nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng, điều trị bài bản ngay từ đầu thì sẽ hạn chế được các biến chứng. Triệu chứng giống lupus có nhiều nguyên nhân, có thể do vi rút, do thuốc. Do đó, đánh giá, chẩn đoán chính xác ngay từ lần đầu là rất quan trọng, không thể để bệnh nhân "ôm" bệnh suốt đời do chẩn đoán sai, vì sẽ làm mất đi cơ hội được điều trị đúng, thậm chí mất đi cuộc sống.

BS Khánh đánh giá, nếu được kiểm soát thì chất lượng cuộc sống bệnh nhân lupus như người bình thường. Với phụ nữ mắc lupus, cơ hội làm mẹ không mất, chỉ là "cánh cửa" được làm mẹ nhỏ hơn, quá trình mang thai thì sẽ đối mặt với nhiều rủi ro như: sẩy thai, sinh non, vỡ ối sớm, tăng huyết áp, thai nhi không phát triển, thai lưu, thậm chí nguy cơ đến tính mạng của mẹ. Nhưng nếu được kiểm soát tốt thì vẫn có cơ hội.

"Có nhiều bà mẹ rất hiểu mối nguy khi mang thai nhưng họ cực kỳ mạnh mẽ với mong muốn có con, thậm chí sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho tính mạng của mình để có em bé. Nhưng may mắn chúng tôi chưa phải chứng kiến tình huống như vậy", BS Khánh chia sẻ.

Theo BS Khánh, sức khỏe thực sự là vô giá và cốt lõi của cuộc sống. Và ai đã trải qua, đã thực sự trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc về những mất mát do bệnh tật thì càng mong muốn dành những ưu tiên trước hết cho sức khỏe. Với lupus không chỉ chẩn đoán đúng, kê đơn đúng, "bác sĩ lupus" cũng xác định đồng hành cùng người bệnh vì đó là căn bệnh mà họ chung sống.