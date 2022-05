Thấy tiền 'rải' dọc vệ đường, 4 nữ sinh lớp 10 nhặt trả lại người bị mất

Ông Trần Xuân Hoà, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Đậu (H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc), cho biết mới đây nhà trường đã nhận được thông tin từ Công an xã Tề Lỗ (H.Yên Lạc) về hành động đẹp của 4 nữ sinh trường này.

Cụ thể, đầu giờ chiều 29.4, các em Nguyễn Thị Hòa, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Thùy Trang và Bùi Thị Lan Hương đang đi trên đường liên thôn từ thôn Nhân Trai đến thôn Trung Hậu (xã Tề Lỗ, H.Yên Lạc) thì nhặt được một chiếc ví màu đen. Xung quanh chiếc ví là một số tờ tiền nằm rải rác dọc vệ đường và dưới ruộng lúa.

Sau khi thu gom số tiền, 4 nữ sinh đã mang đến Công an xã Tề Lỗ trình báo và giao nộp. Ngay sau đó, Công an xã Tề Lỗ đã cùng với nhóm học sinh quay trở lại khu vực các em tìm thấy chiếc ví tiếp tục tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm, Công an xã Tề Lỗ và 4 em học sinh trên kiểm đếm được tổng số tiền 11.011.000 đồng.

Cùng ngày, Công an xã Tề Lỗ đã tiến hành xác minh, xác định chủ sở hữu chiếc ví, số tiền nêu trên, trao lại cho người đánh mất là ông Nguyễn Văn Ba (42 tuổi, ở thôn Trung Hậu, xã Tề Lỗ, H.Yên Lạc).





Khi nhận lại tài sản, ông Nguyễn Văn Ba bày tỏ sự xúc động và cảm ơn hành động đẹp của các nữ sinh cũng như lực lượng Công an xã Tề Lỗ.

Theo ông Hòa, cả 4 em Hoà, Trang, Thùy Trang, Hương đều là học sinh lớp 10A Trường THPT Đồng Đậu. Sau khi trả lại tài sản cho người bị mất, thượng uý Vũ Chí Công, Trưởng công an xã Tề Lỗ, đã trao đổi với nhà trường, đề nghị nhà trường biểu dương, khen thưởng hành động đẹp kể trên.

Ông Hòa cho biết, nhà trường đã có kế hoạch phối hợp với Công an xã Tề Lỗ tổ chức tuyên dương các em trong lễ chào cờ đầu tuần sau (9.5).

“Từ trước đến nay, học sinh Trường THPT Đồng Đậu vẫn được giáo dục về sự trung thực, không tham lam. Vì thế, mỗi khi học sinh lỡ để quên vật dụng học tập, sinh hoạt ở trường thì đều tìm lại được, nhưng đây là lần đầu tiên học sinh nhặt được và trả lại người mất tài sản giá trị lớn như vậy. Việc tuyên dương các em trước toàn trường sẽ giúp lan toả cảm xúc tích cực trong học sinh toàn trường”, ông Hòa nói.