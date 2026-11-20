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Đường quê chim ríu rít

Gió nhẹ lướt trên nương

Tôi đi trong nắng sớm

Gót in dấu trên sương





Đình làng vang tiếng trẻ

Ngân từng tiếng ê a

Giọng đàn em gợi lại

Thương nhớ những ngày xa…





Tôi bước vào trường xưa

Đàn em nhìn ngơ ngác

Thầy nâng kính trông ra

Con đây thầy còn nhớ?





Tôi kể cho thầy nghe

Cuộc đời tôi từ bấy

Thầy sung sướng nhìn tôi

Mắt già cười ướt lệ





Thầy ơi con nhớ lắm

Những ngày hè nắng oi

Thầy dạy bảo rát hơi

Mà chúng con vẫn nghịch





Con làm sao quên được

Buổi học cuối năm xưa

Không giấu được nỗi buồn

Thầy nhìn theo lưu luyến





Và hôm nay về đây

Chúng tôi lớn khôn rồi

Đó là quà quý nhất

Làm thầy giáo tôi vui





Vỗ vai tôi thầy bảo:

“Tôi là cựu chiến binh

Tuổi già không mấy sức

Việc lớn cậy các anh!”





Thầy, thầy ơi!

Không phải!

Trong đoàn quân vĩ đại

Diệt dốt nát đói nghèo

Vẫn có mặt thầy tôi

Như lá cờ phía trước.