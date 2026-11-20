Đường quê chim ríu rít
Gió nhẹ lướt trên nương
Tôi đi trong nắng sớm
Gót in dấu trên sương
Đình làng vang tiếng trẻ
Ngân từng tiếng ê a
Giọng đàn em gợi lại
Thương nhớ những ngày xa…
Tôi bước vào trường xưa
Đàn em nhìn ngơ ngác
Thầy nâng kính trông ra
Con đây thầy còn nhớ?
Tôi kể cho thầy nghe
Cuộc đời tôi từ bấy
Thầy sung sướng nhìn tôi
Mắt già cười ướt lệ
Thầy ơi con nhớ lắm
Những ngày hè nắng oi
Thầy dạy bảo rát hơi
Mà chúng con vẫn nghịch
Con làm sao quên được
Buổi học cuối năm xưa
Không giấu được nỗi buồn
Thầy nhìn theo lưu luyến
Và hôm nay về đây
Chúng tôi lớn khôn rồi
Đó là quà quý nhất
Làm thầy giáo tôi vui
Vỗ vai tôi thầy bảo:
“Tôi là cựu chiến binh
Tuổi già không mấy sức
Việc lớn cậy các anh!”
Thầy, thầy ơi!
Không phải!
Trong đoàn quân vĩ đại
Diệt dốt nát đói nghèo
Vẫn có mặt thầy tôi
Như lá cờ phía trước.
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