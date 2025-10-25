Thầy trò ĐH Duy Tân được Vinh danh tại Chương trình Phát triển nhân tài số 2025

Thầy và trò ĐH Duy Tân đã đạt được các thành tựu tiêu biểu, góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao.

ĐH Duy Tân trong Top 10 trường xuất sắc nhất tại Chương trình Phát triển nhân tài số 2025

Chương trình Phát triển nhân tài số (Grow with Google - Accelerate Vietnam Digital Talent) là sáng kiến do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Google triển khai, với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển nhân tài số cho Việt Nam. Ngay từ khi ra mắt, chương trình đã khẳng định vai trò nền tảng trong việc hình thành đội ngũ nhân lực số chất lượng cao, đồng thời lan tỏa sứ mệnh xã hội theo tinh thần "Ai cũng có cơ hội được học tập và thành công".

Với sự bảo trợ của NIC, Google đã tài trợ miễn phí tài khoản khóa học trên nền tảng Coursera trong suốt năm triển khai. Đối tượng tham gia rất đa dạng, bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp; lao động tự do; giảng viên, cán bộ và sinh viên năm cuối các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Các khóa học đều do đội ngũ chuyên gia uy tín của Google trực tiếp thiết kế và giảng dạy.

Kỷ niệm chương của chương trình ghi nhận thành quả của thầy và trò ĐH Duy Tân

Đánh dấu 1 năm hoạt động thành công, lễ tổng kết Chương trình Phát triển nhân tài số 2025 đã được tổ chức để vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc và công bố định hướng cho năm 2026.

Với sự tham gia đông đảo của sinh viên, những thành tích học tập - nghiên cứu nổi bật cùng tinh thần lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, NIC và Google đã công nhận ĐH Duy Tân trong Top 10 trường đại học tiêu biểu toàn quốc triển khai hiệu quả Chương trình Phát triển nhân tài số 2025. Danh hiệu này là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của ĐH Duy Tân trong việc liên tục cập nhật để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng thời khuyến khích sinh viên chủ động tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ Số. Hàng nghìn sinh viên Duy Tân đã tham gia các khóa học trực tuyến do Google và NIC triển khai, với tỷ lệ hoàn thành chứng chỉ cao. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu tri thức, sinh viên còn thể hiện khả năng ứng dụng kiến thức số vào nghiên cứu khoa học, các dự án khởi nghiệp và nhiều cuộc thi học thuật.

Trong lễ tổng kết, thầy và trò ĐH Duy Tân đã được vinh danh với danh hiệu:

TS. Nguyễn Đức Mận - Phó trưởng Khoa Đào tạo quốc tế (IS), ĐH Duy Tân nhận danh hiệu Coordinator (Điều phối viên xuất sắc) của Chương trình Phát triển nhân tài số 2025.

TS. Nguyễn Đức Mận - Phó trưởng Khoa Đào tạo quốc tế (IS), ĐH Duy Tân (thứ 2 từ trái qua) nhận danh hiệu Coordinator

Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng trong công tác tổ chức, quản lý và định hướng sinh viên tham gia chương trình. Mang nhiều tâm huyết, TS. Mận đã xây dựng lộ trình học tập khoa học, kết nối sinh viên với các khóa học cũng như dự án thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chương trình tại ĐH Duy Tân. Thành tích này không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ giảng viên DTU trong việc đồng hành và dẫn dắt sinh viên mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà trường trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số.

"Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, chương trình đã mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận tri thức tiên tiến từ Google, đồng thời quan trọng hơn là giúp hình thành tư duy học tập suốt đời, khả năng tự học và tự nâng cao năng lực bản thân trong Kỷ nguyên số. Với Khoa Đào tạo quốc tế (IS) nói riêng và ĐH Duy Tân nói chung, đây không chỉ là một hoạt động học tập mở rộng mà còn là nền tảng để chúng tôi tích hợp năng lực số vào chương trình đào tạo, giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về 'AI literacy', kỹ năng công nghệ, tiếng Anh và tư duy nghề nghiệp toàn cầu", TS. Nguyễn Đức Mận cho biết.

Sinh viên Nguyễn Đình Tuấn - chuyên ngành Công nghệ phần mềm chuẩn CMU, Khoa Đào tạo quốc tế (IS), ĐH Duy Tân xuất sắc nằm trong Top 10 sinh viên tiêu biểu toàn quốc của chương trình.

SV Nguyễn Đình Tuấn của ĐH Duy Tân(thứ 3 từ phải qua) trong Top 10 sinh viên tiêu biểu toàn quốc

Với năng lực tiếng Anh vượt trội cùng kỹ thuật công nghệ vững vàng, Đình Tuấn luôn mang tinh thần kết nối, học hỏi và đã hoàn thành hơn 10 chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế về Phân tích dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Chuyển đổi số, đồng thời thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, các cuộc thi học thuật và các dự án cộng đồng.

Đình Tuấn là một trong những sinh viên xuất sắc tiêu biểu của Khoa Đào tạo quốc tế (IS), được đào tạo theo định hướng chuyên sâu nhằm phát triển "Năng lực học suốt đời" cùng "Tư duy Nghiên cứu - Sáng tạo - Hội nhập", giúp sinh viên luôn sẵn sàng tham gia và đóng góp hiệu quả vào chuỗi giá trị nhân lực số của Việt Nam, được cụ thể hóa trong các chương trình hợp tác chiến lược của ĐH Duy Tân với Google, Samsung, LG, Fsoft, Axon Active, mgm… và các trường đại học quốc tế như CBNU, Sogang, Dong-A, Cincinnati.

Sinh viên Nguyễn Đình Tuấn chia sẻ: "Chương trình Phát triển Nhân tài Số đã mang đến cho em cơ hội tiếp cận những kiến thức tiên tiến về Công nghệ Số và Trí tuệ Nhân tạo (AI), đồng thời giúp em nhận ra giá trị của việc tự học có định hướng, rèn luyện kỹ năng ứng dụng AI một cách có trách nhiệm và phát triển năng lực nghề nghiệp dựa trên nền tảng số. Trong thời gian tới, em mong muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về AI ứng dụng trong Quản trị và Phân tích Dữ liệu, đóng góp cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia".

