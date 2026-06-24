Thay van tim không cần mổ hở tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Kỹ thuật tiên tiến giải phóng người bệnh khỏi nỗi lo mổ hở

Vừa qua, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tiếp nhận một người bệnh lớn tuổi mắc chứng hẹp van động mạch chủ nặng kèm nhiều bệnh nền phức tạp như thuyên tắc phổi mạn tính, đái tháo đường. Với tình trạng này, phẫu thuật tim theo cách truyền thống sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá bằng các phương pháp chẩn đoán hiện đại, có độ chính xác cao như CT Scanner mạch máu, chụp DSA hai bình diện và siêu âm tim chuyên sâu, các bác sĩ Khoa Tim mạch quyết định thực hiện thủ thuật TAVI cho người bệnh.

Người bệnh được gây tê tại chỗ. Sau đó, dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch và siêu âm tim, các bác sĩ tiến hành đưa van tim sinh học vào cơ thể thông qua ống thông từ động mạch đùi. Chỉ sau khoảng 3 giờ, thủ thuật được thực hiện hoàn tất. Van tim hoạt động tốt ngay sau đó giúp giải phóng người bệnh khỏi các triệu chứng của bệnh lý tim mạch như mệt mỏi, khó thở khi gắng sức.

BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, chúc mừng người bệnh và gia đình sau can thiệp

Bác sĩ CKII. Trần Nguyễn An Huy, Trưởng khoa Tim mạch, cho biết: "Thay van động mạch chủ qua da là kỹ thuật can thiệp hiện đại với nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp truyền thống như ít xâm lấn, giảm đau và hạn chế mất máu. Nhờ đó, người bệnh có thể hồi phục nhanh. Sau khoảng 3 – 5 ngày là có thể trở lại với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Việc triển khai kỹ thuật TAVI tại Hoàn Mỹ Sài Gòn mở ra thêm cơ hội điều trị an toàn và hiệu quả cho nhiều người bệnh tim mạch, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh nền phức tạp".

Nỗ lực đưa kỹ thuật điều trị tim mạch Việt Nam tiệm cận với thế giới

Việc thực hiện thành công liên tiếp nhiều ca TAVI trong thời gian ngắn không chỉ cho phản ánh năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn mà còn phản ánh sự đầu tư đồng bộ về công nghệ và quy trình điều trị hiện đại, bao gồm: Quy trình can thiệp được chuẩn hóa; Hệ thống trang thiết bị hiện đại giúp cho công tác cận lâm sàng trở nên hiệu quả hơn với chụp mạch số hóa xóa nền DSA, chụp cắt lớp CT Scanner, siêu âm tim chuyên sâu; sự phối hợp chặt chẽ liên chuyên khoa...

Đặc biệt, các ca can thiệp tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã ứng dụng van tim sinh học thế hệ mới nhất, giúp tăng độ chính xác khi đặt van, giảm nguy cơ rò cạnh van và nâng cao hiệu quả lâu dài cho người bệnh. Đây cũng là xu hướng điều trị tiên tiến đang được áp dụng tại nhiều trung tâm tim mạch lớn trên thế giới.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thực hiện liên tiếp 3 ca thay van động mạch chủ qua da chỉ trong 1 ngày

Việc làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại như TAVI không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị mà còn mở ra hy vọng cho nhiều người bệnh có nguy cơ cao hoặc không đủ điều kiện để phẫu thuật tim bằng cách mở lồng ngực truyền thống.

Hẹp van động mạch chủ là bệnh lý tim mạch nguy hiểm, thường gặp ở người cao tuổi. Trước đây, phần lớn người bệnh phải trải qua phẫu thuật tim hở với nhiều nguy cơ và thời gian hồi phục kéo dài. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ hình ảnh hiện đại, vật liệu sinh học thế hệ mới và kỹ thuật can thiệp tim mạch tiên tiến, mục tiêu "không cần mổ hở vẫn có thể thay van tim" đã trở thành hiện thực.

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