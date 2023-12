Thấy xe múc bên đường không ai trông coi, nảy lòng tham trộm xe

Ngày 16.12, Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Vân (41 tuổi, trú P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản. Các quyết định khởi tố vừa tống đạt hôm qua (15.12). Vân là bị can trong vụ trộm xe múc trị giá gần 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Vân HẢI LAN

Theo hồ sơ vụ án, Vân làm nghề lái xe khách tuyến Đà Nẵng - Huế. Nhiều lần chạy trên QL1, Vân phát hiện một xe múc để gần cây xăng Lộc Lợi 2 (thuộc địa bàn xã Lộc Điền, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) không có người trông coi nên nảy lòng tham.

Để trộm xe múc này, Vân mua sim điện thoại rác, sau đó gọi cho công ty vận tải để làm hợp đồng cẩu, vận chuyển xe múc vào TP.Đà Nẵng.

Để tạo lòng tin với công ty vận tải, Vân làm giả hợp đồng mua bán giả tài sản với Công ty TNHH L.L. (chủ tài sản). Thời điểm đến cẩu xe, Vân không có mặt tại hiện trường mà thuê người giả làm nhân viên để điều hành việc cẩu xe, vận chuyển và mua bán xe.

Ngày 5.12, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Phú Lộc tiếp nhận tin báo của ông Đ.V.L. (Giám đốc Công ty TNHH L.L.) báo tin bị lấy trộm xe múc.



Trong lúc những nhân viên của công ty vận tải được thuê vận chuyển chiếc xe múc (theo yêu cầu của Vân) từ Thừa Thiên - Huế vào TP.Đà Nẵng thì sự việc có dấu hiệu bại lộ nên Vân hủy toàn bộ liên lạc, tiêu hủy sim điện thoại để tìm cách xóa dấu vết.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15.12, Công an H.Phú Lộc đã bắt giữ Lê Ngọc Vân. Qua đấu tranh, bị can này khai nhận muốn trộm xe múc trên để bán phế liệu, lấy tiền tiêu xài.