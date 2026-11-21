Sự kiện có sự đồng hành của Female Entrepreneurs Worldwide (FEW) và bà Dora Nguyễn Ngọc Ánh - Phó chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Founding Member của FEW. Không đơn thuần là một buổi gặp gỡ, chương trình được thiết kế như một hành trình khám phá nghệ thuật sống, qua đó giới thiệu những giá trị làm nên diện mạo của One Era - thành phố đáng sống đang được Kim Oanh Group và Kinera phát triển tại cửa ngõ đông bắc Sài Gòn.

Khi chất lượng sống trở thành thước đo của một đô thị đáng sống

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở ngày càng phát triển, một đô thị đáng sống không còn được đánh giá đơn thuần qua quy mô công trình hay số lượng tiện ích. Đó còn là khả năng mang đến cho cư dân một môi trường sống hài hòa, nơi mỗi người có không gian riêng để tận hưởng, cơ hội kết nối thuận tiện và những điều kiện cần thiết để chăm sóc đời sống thể chất lẫn tinh thần.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt mà The Art of Living Well muốn truyền tải thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm tại One Era. Từ không gian đón khách, khu vực cảnh quan bên hồ bơi, Công viên One Park đến One Era Galleria, mỗi điểm chạm đều được sắp đặt nhằm gợi mở một lát cắt của đời sống tương lai tại đô thị.

Trong không gian hoàng hôn, khách mời thưởng thức champagne, giao lưu và tham gia One Era Golf Challenge trên thảm cỏ xanh. Những hoạt động tưởng chừng giản dị nhưng giàu tính kết nối này góp phần phác họa hình ảnh một cộng đồng cư dân có thể tận hưởng các hoạt động giải trí, vận động và thư giãn ngay trong không gian sống của mình.

Khách mời cùng thả bóng bay tại One Era, lan tỏa niềm vui, tinh thần kết nối và những kỳ vọng về một cộng đồng đáng sống tại One Era

Đặc biệt, trải nghiệm tại One Era còn được mở rộng qua không gian One Era Galleria, nơi khách mời tìm hiểu câu chuyện thương hiệu, khám phá sa bàn và tổng thể quy hoạch dự án. Qua đó, One Era được giới thiệu không chỉ như một nơi an cư, mà còn là một đại đô thị đa kết nối, nơi các giá trị sống, giao thương và cộng đồng cùng hội tụ.

One Era - Bức tranh đô thị được tạo nên từ nhiều giá trị sống

Theo định hướng phát triển, One Era được tổ chức với những phân khu mang chức năng và vai trò riêng, cùng tạo nên một tổng thể đô thị đa dạng trải nghiệm. Trong đó, Central District được định vị là trung tâm giao thương, nơi hội tụ các hoạt động thương mại và nhịp sống đô thị sôi động.

Phối cảnh tổng thể bộ sưu tập 357 căn nhà phố thấp tầng Central District tại One Era

Bộ sưu tập giới hạn gồm 357 căn nhà phố thấp tầng tại Central District được phát triển theo phong cách nhiệt đới đương đại, đề cao sự giao hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Đây là lựa chọn dành cho những gia đình tìm kiếm không gian sống đề cao sự riêng tư, đồng thời vẫn thuận tiện tiếp cận hệ sinh thái tiện ích và các hoạt động của toàn đô thị.

Lan tỏa cảm hứng sống tốt đẹp cùng cộng đồng lãnh đạo quốc tế

Chương trình có sự đồng hành của Female Entrepreneurs Worldwide (FEW) – mạng lưới kết nối hơn 50.000 lãnh đạo và chủ doanh nghiệp trên toàn cầu. Thông qua việc kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức và mở rộng cơ hội hợp tác xuyên biên giới, FEW xây dựng cộng đồng nơi các lãnh đạo cùng hỗ trợ, phát triển và gia tăng sức ảnh hưởng trong kinh doanh cũng như xã hội. Sự hiện diện của FEW tại sự kiện góp phần mở ra không gian giao lưu, chia sẻ những góc nhìn đa chiều về phong cách sống, gia đình, sự nghiệp và các giá trị làm nên chất lượng cuộc sống.

Tại sự kiện, bà Dora Nguyễn Ngọc Ánh đã chia sẻ về hành trình phát triển, tầm nhìn và tâm huyết của Kim Oanh Group trong việc kiến tạo One Era thành một đô thị đáng sống tại khu vực đông bắc Sài Gòn. Sự kết nối giữa cộng đồng doanh nhân và câu chuyện phát triển dự án cũng góp phần mở rộng góc nhìn về mối liên hệ giữa môi trường sống, chất lượng cuộc sống và sự phát triển của mỗi cá nhân.

Trong talk show The Art of Living Well, bà Dora Nguyễn Ngọc Ánh - Phó chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Founding Member của FEW đã chia sẻ góc nhìn về những giá trị tạo nên một phong cách sống tốt đẹp

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức thắp sáng One Era bên hồ bơi. Những quả cầu ánh sáng LED được khách mời cùng thả xuống mặt nước, hòa quyện với hiệu ứng ánh sáng và dòng chữ The Art of Living Well. Khoảnh khắc này mang ý nghĩa biểu trưng về một cuộc sống tốt đẹp, nơi mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng góp phần tạo nên một cộng đồng đáng sống.

Nghi thức thắp sáng One Era bên hồ bơi và màn pháo hoa rực sáng bầu trời đêm chính là điểm nhấn của chương trình, mang ý nghĩa biểu trưng về một thành phố đáng sống

Khép lại hành trình trải nghiệm là tiệc tối trong không gian ánh nến cùng chương trình hòa tấu Candlelight Orchestra. Âm nhạc, ẩm thực và những cuộc trò chuyện thân tình tiếp tục truyền tải thông điệp về sự tận hưởng, kết nối và những khoảnh khắc đáng trân trọng trong cuộc sống.

Chương trình hòa tấu Candlelight Orchestra bên hồ bơi mang đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc, góp phần tôn vinh nghệ thuật tận hưởng và những khoảnh khắc kết nối đáng trân trọng tại One Era

Thông qua The Art of Living Well, Kim Oanh Group mong muốn đưa những giá trị của One Era đến gần hơn với khách hàng và đối tác bằng những trải nghiệm trực quan, thay vì chỉ dừng lại ở những thông tin về quy hoạch hay sản phẩm. Bởi một thành phố đáng sống không chỉ được nhận diện qua những gì hiện hữu trên bản vẽ, mà hơn hết, là qua cách con người cảm nhận, trải nghiệm và gắn bó với không gian ấy mỗi ngày.