'The Art of OST' - thăng hoa cùng những bản nhạc phim kinh điển tại đảo SwanBay

Đây là đêm diễn mở màn nằm trong "Isle of Art - Ốc đảo nghệ thuật" - chuỗi trình diễn đa nghệ thuật kết hợp được tổ chức hàng tháng tại SwanBay. Chỉ 35 phút di chuyển bằng tàu thủy từ Bến Bạch Đằng, giới mộ điệu âm nhạc sẽ hoàn toàn bước vào không gian khoáng đạt, tự tại giữa thiên nhiên để hòa mình vào thế giới âm nhạc và điện ảnh tại SwanBay. Lấy cảm hứng từ điện ảnh, khán giả sẽ cùng các nghệ sỹ đi qua những cung bậc cảm xúc từ dịu dàng, trong trẻo, đến lắng đọng, trầm ngâm rồi bùng nổ cùng những tiết tấu dồn dập, mạnh mẽ của bản nhạc phim trong những tác phẩm điện ảnh như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Áo lụa Hà Đông, Biệt khúc chờ nhau, Điệp viên 007, Lalaland... Uyên Linh và Ái Phương cùng dàn nhạc dây LoudSound sẽ tái hiện lại những thước phim huyền thoại với những bản phối mới mẻ mang âm hưởng hoà nhạc đương đại.

Nhóm múa hiện đại cùng nghệ thuật thị giác dưới sự chỉ đạo của đạo diễn tài hoa Tấn Lộc sẽ tạo nên một sân khấu thưởng lãm nghệ thuật bất ngờ - đánh thức cảm xúc từ thị giác cho đến thính giác - mở ra một "thế giới điện ảnh" lúc lãng mạn, dịu êm; đôi khi lại dữ dội với những "cơn sóng cảm xúc" của nhân vật trong phim.

Yếu tố nghệ thuật xuyên suốt chuỗi đêm diễn "ISLE OF ART" được truyền tải không chỉ thông qua âm nhạc mà được nâng tầm bởi xúc cảm giữa thiên nhiên ven sông. Chính bầu trời, mặt nước, ánh hoàng hôn, những vì sao sẽ cùng các nghệ sỹ mang đến cho quan khách những trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật ngoài trời vừa đắm chìm trong không gian lãng mạn ven sông, vừa thả mình du dương cùng âm nhạc.

Khu đô thị đảo SwanBay chỉ cách TP.HCM 35 phút di chuyển bằng tàu thủy từ bến Bạch Đằng. Với hạ tầng giao thông đường bộ hoàn thiện, việc di chuyển đến SwanBay thuận tiện với chỉ 30 phút lái xe từ khu vực quận 2. SwanBay được quy hoạch tới hơn 65% diện tích để phát triển mảng xanh và tiện ích công cộng. Chính vì vậy, những căn biệt thự tại đây đều được bao bọc bởi thiên nhiên tươi mát và mở ra đặc quyền trải nghiệm khác biệt dành cho gia chủ. Hiện tại, những căn biệt thự ấn tượng tại Oasia SwanBay với cảm hứng từ vẻ đẹp Nhật Bản vẫn đang chờ đón chủ nhân mới gia nhập cộng đồng tinh hoa SwanBay.

Cộng đồng SwanBay luôn tự hào về không gian sống, cảnh quan, thiết kế, và hệ thống tiện ích hiện hữu đáp ứng nhu cầu của cư dân và du khách - từ chuỗi nhà hàng & café, spa, khu cắm trại, công viên trung tâm, đường chạy bộ và đạp xe quanh đảo, sân tennis, clubhouse với hồ bơi, jacuzzi, phòng gym, yoga, vườn nướng BBQ, phòng cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, trường quốc tế Singapore KinderWorld, phòng khám Doctor Aibolit cho đến bến du thuyền sang trọng và sân Golf chuẩn đẳng cấp quốc tế.

Để mang lại cho cư dân chất lượng sống đỉnh cao, SwanBay đã và đang hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như: Cộng Cafe, Lotteria, An Miên Premium Spa, Lão Trư Texas BBQ, Shynh Beauty, dịch vụ cắm trại ven sông Glamping Hammock, rạp chiếu phim ngoài trời Beta Cinema…

Với không gian ven sông ngoài trời đầy ấn tượng, SwanBay là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động âm nhạc, thể thao, giải trí đậm giá trị tinh hoa. Chuỗi đêm diễn nghệ thuật và phong cách sống là nơi âm nhạc cất lên giữa phông nền hoàng hôn tuyệt đẹp, nơi những tâm hồn đồng điệu được kết nối với nhau bằng nghệ thuật đích thực. Đêm diễn đầu tiên của "ISLE OF ART" với tên gọi "THE ART OF OST" sẽ diễn ra vào ngày 29.4 chào mừng Lễ kỷ niệm 48 năm ngày Thống nhất đất nước đang chờ đợi khán giả tại SwanBay - Đảo Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.