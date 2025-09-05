The Aspira - Giải pháp an cư vượt trội cho người trẻ giữa bão giá căn hộ

Giá bất động sản 2025 tiếp tục tăng trong bối cảnh độ tuổi mua nhà ngày càng trẻ hóa

Số liệu từ Batdongsan.com chỉ ra, trong 5 năm qua, giá chung cư tại TP.HCM đã tăng trung bình 46-60% và hiện đạt khoảng 60 - 80 triệu đồng mỗi m² thậm chí có nơi lên đến hơn 100 triệu đồng/m². Các chuyên gia bất động sản nhận định, mặt bằng giá nhà hiện đã bỏ xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Thị trường gần như không còn nhiều sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu an cư. Nhịp tăng giá quá nhanh không chỉ đẩy nhóm thu nhập trung bình ra ngoài cuộc chơi mà ngay cả tầng lớp thu nhập khá cũng dần khó tiếp cận, khiến rào cản sở hữu nhà ngày càng lớn.

Người trẻ đang đứng trước áp lực rất lớn để sở hữu căn hộ trong mơ của mình

Bà Giang Huỳnh - Phó giám đốc bộ phận Nghiên cứu thị trường Savills TP.HCM cho rằng, độ tuổi từ 25 - 35 hiện là nhóm có khả năng thu nhập tốt để mua nhà. Đối với nhóm này, việc sở hữu một căn nhà đòi hỏi thu nhập và số dư ổn định, họ không ngại sử dụng đòn bẩy tài chính để hiện thực hóa khả năng sở hữu bất động sản nhưng cũng thận trọng hơn trong bài toán đi vay. Dòng sản phẩm được người trẻ nhắm đến là căn hộ chung cư, diện tích từ 50-70 m² ở các khu vực tiệm cận trung tâm. Lý do là những căn hộ này vừa đáp ứng được mong muốn sống "sang", chất lượng và tiện ích đầy đủ của người trẻ, vừa giải quyết được bài toán chi phí phù hợp với mức thu nhập của nhóm đối tượng này.

The Aspira giải quyết bài toán mua nhà cho người trẻ, thanh toán chỉ từ 2,68 triệu đồng/tháng

Thấu hiểu được mong muốn người trẻ, The Aspira ra đời không chỉ đáp ứng nhu cầu về một không gian sống tiện ích, thông minh và tràn ngập năng lượng mỗi ngày mà còn rút ngắn khoảng cách để người trẻ sở hữu căn hộ trong mơ của họ với mức giá cạnh tranh chỉ từ 33,3 triệu đồng/m². Đây là mức giá cực kỳ mềm cho một dự án nằm ngay trên trục phát triển TOD với kết nối hạ tầng và giao thông thuận tiện; hệ thống tiện ích trải dài từ tầng trệt tới tầng thượng cho phép cư dân tận hưởng cuộc sống năng lượng ở mọi không gian; căn hộ được thiết kế thông minh với nội thất cao cấp, tích hợp hệ thống smart home - smart building,...

Căn hộ The Aspira - nơi cư dân tận hưởng tiện ích đồng bộ cả nội khu và ngoại khu

Đồng thời, chủ đầu tư dự án cũng đưa ra rất nhiều chính sách thanh toán và ưu đãi hợp lý dành cho người trẻ. Với những chính sách này, chi phí trả góp mỗi tháng cho việc mua nhà chỉ từ 2,68 triệu đồng, giảm nhẹ tối đa áp lực tài chính cho người trẻ. Đặc biệt, The Aspira cũng giảm nhẹ gánh nặng tài chính ban đầu cho người mua nhà, chỉ cần thanh toán 10% tương đương 131 triệu đồng là sở hữu ngay căn hộ cao cấp, đầy đủ tiện ích, lịch thanh toán giãn chỉ 1%/tháng đến khi nhận nhà.

Giải quyết bài toán mua nhà cho những khách hàng trẻ chưa có tài sản tích lũy đủ lớn, The Aspira liên kết loạt ngân hàng lớn hỗ trợ vay lên tới 75% với lãi suất từ 5,5%, đồng thời chiết khấu trực tiếp 5% giá trị căn hộ. Có thể thấy, The Aspira không còn là căn hộ vượt quá tầm tay của các bạn trẻ nữa mà họ hoàn toàn có thể sở hữu căn hộ trong mơ của mình rồi tiếp tục tích lũy, chi trả trong thời gian tiếp theo.

Ngoài ra, khi mua căn hộ The Aspira, khách hàng còn được tặng gói nội thất chuẩn cao cấp và tiện nghi 1 nút chạm với Trọn bộ SmartHome. Đồng thời, khách hàng cũng được tặng phí quản lý 12 tháng đầu tiên giúp giảm gánh nặng tài chính sau khi nhận nhà.

The Aspira bàn giao nội thất từ những thương hiệu cao cấp quốc tế

Không chỉ là "dự án căn hộ đổi mới sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2025", The Aspira còn sở hữu mức giá cạnh tranh trong phân khúc tại vùng lõi siêu đô thị tỉ đô TP.HCM, đi kèm nhiều chính sách ưu đãi thiết thực dành cho người mua, đặc biệt là khách hàng trẻ. Trong tương lai, The Aspira hứa hẹn trở thành biểu tượng cho lối sống giàu năng lượng và là chốn an cư của những cư dân năng động, hiện đại.