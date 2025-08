The Aspira - Sai Gon High Rise: Chiến thắng tại giải thưởng bất động sản quốc tế

Sai Gon High Rise - Khẳng định vị thế bằng chiến lược phát triển khác biệt

Ngày 31.7.2025, dự án The Aspira do Công ty Cổ phần Đầu tư Sai Gon High Rise phát triển được xướng danh tại Dot Property Vietnam Awards 2025 với hạng mục giải thưởng "Best Innovative Condo Development Vietnam 2025" (Dự án căn hộ đổi mới sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2025). Giải thưởng danh giá này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Sai Gon High Rise, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển khác biệt, bài bản của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản Việt.

Đại diện Sai Gon High Rise nhận giải tại sự kiện Dot Property Vietnam Awards 2025

Giải thưởng từ Dot Property là minh chứng và là sự ghi nhận xứng đáng cho tư duy phát triển bền vững, tinh thần đổi mới và sự chỉn chu trong từng giai đoạn triển khai của Sai Gon High Rise - từ nghiên cứu, quy hoạch đến phát triển sản phẩm và thị trường.

Khi tiêu chuẩn sống và kỳ vọng thị trường ngày càng thay đổi, The Aspira nổi bật lên như một hình mẫu cho dòng sản phẩm đô thị mới: minh bạch, khác biệt và thích nghi với thế hệ cư dân đang ngày càng đề cao chất lượng sống.

Đại diện Sai Gon High Rise phát biểu sự kiện Dot Property Vietnam Awards 2025

Ghi nhận từ thị trường cho thấy The Aspira đang tạo sóng nhờ các yếu tố: pháp lý vững, tiến độ rõ ràng, tiện ích khác biệt và vị trí kết nối giao thông trọng điểm. Các đơn vị phân phối uy tín như ERA Vietnam, Bam Land, Savills Vietnam,... đã ký kết hợp tác chiến lược, khẳng định niềm tin của thị trường vào tiềm năng tiêu thụ cũng như sức hút đầu tư của dự án trong giai đoạn tới.

The Aspira - Thiết kế sáng tạo - Khởi nguồn sống năng lượng mỗi ngày

Không chọn lối mòn trong tư duy phát triển, Sai Gon High Rise định hình The Aspira là dự án được đầu tư chỉn chu, đột phá, tiên phong dẫn đầu xu hướng sống năng lượng tại siêu đô thị tỉ đô TP.HCM.

The Aspira - Căn hộ đổi mới sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2025 Nguồn ảnh: The Aspira

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cấu trúc mạnh mẽ để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch, The Aspira là một trong số dự án hiếm hoi đảm bảo đồng thời đáp ứng đầy đủ cả ba yếu tố cốt lõi: pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ thi công đảm bảo và cam kết chất lượng rõ ràng. The Aspira đảm bảo hoàn thiện móng hầm, đạt giấy phép mở bán đến quá trình thi công phần thân đang được triển khai đúng tiến độ và chuẩn mực.

Đặc biệt hơn, giá trị đổi mới sáng tạo còn được thể hiện rõ trong thiết kế của The Aspira - Dự án tiên phong đáp ứng thế hệ cư dân mới - người trẻ năng động và đề cao khác biệt đang tìm kiếm không gian sống hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn nuôi dưỡng được chiều sâu và năng lượng tinh thần. Lấy cảm hứng từ nhịp sống trẻ trung - tích cực, The Aspira phát triển hệ tiện ích nội khu theo triết lý cân bằng Thân - Tâm - Trí, được bố trí từ tầng trệt đến tầng thượng. Tại đây, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các không gian chức năng đa dạng như: khu gym, hồ bơi, vườn thiền, công viên trẻ em, Co-working Hub, khu tắm nắng, rạp chiếu phim, khu kết nối cộng đồng,… tạo nên một hành trình trải nghiệm năng lượng xuyên suốt và liền mạch.

Song hành cùng hệ tiện ích, The Aspira là một trong số ít dự án được tích hợp đồng bộ công nghệ thông minh Smart Home - Smart Buiding nhằm mang đến một hệ sinh thái sống thông minh, tiện lợi và kết nối chặt chẽ.

Không chỉ tiên phong về thiết kế và tiện ích, The Aspira còn tiên phong xu thế phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD (Transit-Oriented Development) khi sở hữu lợi thế vượt trội là tuyến metro ngay bên thềm nhà. Nằm trong khu dân cư hiện hữu đa dạng tiện ích, từ The Aspira, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính P.Tân Đông Hiệp, KCN VSIP, Sóng Thần,… chỉ với vài phút di chuyển, biến The Aspira trở thành "hub năng lượng" lý tưởng trong nhịp sống hiện đại.