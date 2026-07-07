The Berkley chào đón những chủ nhân đầu tiên, khởi đầu của một cộng đồng đồng điệu

Từ lâu, Thảo Điền đã không chỉ được biết đến như một trong những khu dân cư quốc tế lâu đời tại TP.HCM, mà còn là nơi hội tụ của những con người có cùng hệ quy chiếu về chất lượng sống. Họ tìm đến khu vực này không đơn thuần vì vị trí, mà bởi môi trường sống đã được bồi đắp qua nhiều năm, từ nhịp sống, cộng đồng đến hệ tiện ích và bản sắc riêng.

The Berkley cũng được hình thành từ tinh thần đó. Với chỉ 85 căn hộ, dự án không hướng đến một cộng đồng đông đúc, mà lựa chọn một quy mô vừa đủ để mỗi chủ nhân đều có thể tìm thấy khoảng riêng và sự kết nối trong cùng một không gian. Khi những chủ nhân đầu tiên chuyển về, cộng đồng ấy cũng dần thành hình.

The Berkley chính thức bàn giao căn hộ cho những cư dân đầu tiên

Một không gian chỉ thực sự "sống" khi có con người an trú. Đó cũng là điều được nhiều cư dân đầu tiên cảm nhận khi bước vào căn hộ của mình tại The Berkley.

"Khi bước vào căn hộ, tôi có cảm giác mọi thứ giống như những gì mình kỳ vọng khi quyết định lựa chọn The Berkley. Không gian rất thoáng, ánh sáng tự nhiên và chất lượng hoàn thiện thực sự chỉn chu", một cư dân chia sẻ.

Không gian rộng mở được tạo nên từ hệ cửa kính lớn, khả năng đón sáng tự nhiên và cách tổ chức mặt bằng hợp lý, mang đến cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Cùng với đó, quy mô giới hạn của dự án cũng tạo nên nhịp sống yên tĩnh và riêng tư.

"Điều tôi thích nhất là cảm giác riêng tư. Đây là một dự án không nhiều căn hộ, vừa đủ để mình tận hưởng cuộc sống theo cách riêng", một cư dân khác cho biết.

Cộng đồng đang hình thành thừa hưởng trọn giá trị đô thị hiện hữu tại Thảo Điền

Cùng với sự hiện diện của những cư dân đầu tiên, The Berkley cũng bước sang một giai đoạn mới. Chủ sở hữu có thể nhận nhà, đưa căn hộ vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê ngay mà không cần chờ thêm tiến độ xây dựng. Trong bối cảnh Thảo Điền duy trì nhu cầu lưu trú ổn định từ cộng đồng chuyên gia và người nước ngoài, lợi thế này giúp dự án nhanh chóng phát huy giá trị khai thác ngay từ thời điểm bàn giao.

The Berkley nằm ngay cạnh ga metro An Phú, trung tâm Thảo Điền, tiềm năng khai thác mạnh mẽ

Không chỉ bàn giao những căn hộ đầu tiên, The Berkley còn mở đầu cho một cộng đồng cùng gu sống, nơi giá trị không chỉ đến từ không gian được kiến tạo mà còn từ những con người cùng lựa chọn đồng hành. Với quy mô giới hạn 85 căn hộ tại trung tâm Thảo Điền, dự án tiếp tục định vị mình như một bộ sưu tập sống dành cho những chủ nhân đề cao bản sắc cá nhân, sự đồng điệu trong cộng đồng và những giá trị có thể cảm nhận ngay từ ngày đầu tiên nhận nhà.