Thẻ căn cước mở lối cho nhân khẩu đặc biệt

Điều kiện cấp TCC cho nhân khẩu đặc biệt

Trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng công an P.Hiệp Bình Chánh, cho biết các nhân khẩu đặc biệt cần phải có giấy khai sinh, đã được cấp mã số định danh thì mới đủ điều kiện đăng ký cấp TCC.

Để hỗ trợ, Công an P.Hiệp Bình Chánh thường xuyên triển khai các tổ công tác xuống Cơ sở BTXHNTT-HBC để lấy dấu vân tay, thu thập thông tin. Sau khi lấy dấu vân tay, Công an P.Hiệp Bình Chánh sẽ tra cứu tàng thư tại Công an TP.HCM, tìm thông tin lai lịch của từng trường hợp. Với những trường hợp có thông tin, Công an TP.Thủ Đức tiến hành làm sạch dữ liệu và cấp TCC ngay trong đợt đầu tiên. Đối với những trường hợp không có giấy tờ tùy thân thì công an sẽ gửi thông tin sang ngành tư pháp để xác minh.

"Những trường hợp có giấy khai sinh sẽ được làm sạch dữ liệu, cấp mã định danh, sau đó cấp TCC. Những trường hợp hoàn toàn không có thông tin sẽ được bên tư pháp UBND P.Hiệp Bình Chánh cấp giấy khai sinh mới, họ sẽ lấy theo họ của giám đốc trung tâm để có giấy tờ tùy thân", trung tá Hải nói.