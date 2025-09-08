Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
The CITIZEN - Đỉnh cao chế tác Nhật Bản chính thức ra mắt tại Việt Nam

08/09/2025 08:00 GMT+7

Sau nhiều năm chỉ giới hạn tại Nhật, bộ sưu tập The CITIZEN - một trong những dòng đồng hồ cao cấp nhất của Citizen - đã chính thức ra mắt tại Việt Nam thông qua hệ thống Đồng hồ Tân Tân, nhà phân phối Citizen chính thức.

Đây được xem là cột mốc quan trọng, giúp người yêu đồng hồ trong nước tiếp cận những kiệt tác vốn được coi là đỉnh cao của sự chính xác, tinh xảo và triết lý Nhật Bản.

Sự kiện diễn ra đúng dịp Đồng hồ Tân Tân kỷ niệm 40 năm thành lập, mang ý nghĩa tri ân và khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa các thương hiệu quốc tế đến gần hơn với người Việt Nam.

The CITIZEN - Đỉnh cao chế tác Nhật Bản chính thức ra mắt tại Việt Nam- Ảnh 1.

Các phiên bản giới hạn của The CITIZEN: AQ4100-22W - AQ4106-00W-AQ4100-65H - AQ4106-18X

Trái tim của The CITIZEN - Calibre A060

Điểm nhấn công nghệ nổi bật nhất của The CITIZEN nằm ở bộ máy Eco-Drive Calibre A060 - dòng máy được Citizen phát triển và lắp ráp thủ công tại Nhật Bản. Đây là bộ máy thuộc dòng High Accuracy Quartz (HAQ) - một trong những chuẩn mực hiếm hoi trên thế giới, với độ sai số chỉ ±5 giây mỗi năm, vượt qua cả nhiều dòng đồng hồ Thụy Sĩ.

Calibre A060 đạt chuẩn Chronometer, tích hợp chức năng Perpetual Calendar chính xác đến năm 2100. Cơ chế này giúp đồng hồ tự động nhận biết năm nhuận, tháng ngắn - dài, gần như không cần chỉnh lịch.

Một trong những ưu điểm nổi bật của bộ máy này là công nghệ Eco-Drive, hấp thu năng lượng từ mọi nguồn sáng tự nhiên hoặc nhân tạo, không cần thay pin định kỳ, vừa tiện lợi vừa thân thiện với môi trường. Thời gian trữ năng lượng lên tới 12 tháng ở điều kiện bình thường và có thể kéo dài 18 tháng khi kích hoạt chế độ tiết kiệm.

Ánh sáng trở thành nghệ thuật trên cổ tay

The CITIZEN không chỉ là một cỗ máy chính xác mà còn chinh phục giới mộ điệu bằng thiết kế tinh xảo và vật liệu tiên phong. Vỏ đồng hồ chế tác từ Super Titanium™ Platinum - nhẹ hơn, cứng gấp 5 lần thép, phủ lớp Duratect độc quyền, cho bề mặt sáng trong như bạch kim và chống trầy xước vượt trội. Vật liệu này không chỉ bền bỉ, chống ăn mòn mà còn hoàn toàn an toàn cho làn da nhạy cảm, mang lại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng suốt cả ngày dài.

Mặt kính sapphire phủ nhiều lớp chống lóa giúp hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện. Mặt số làm từ giấy Washi - loại giấy thủ công hàng trăm năm tuổi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể., tạo bề mặt sang trọng, độc đáo và biến đổi lung linh theo từng góc ánh sáng. Dây đeo da cá sấu cao cấp, tuân thủ Công ước CITES, vừa tôn lên vẻ thanh lịch vừa thể hiện cam kết của Citizen với phát triển bền vững.

Mỗi phiên bản đều mang dấu ấn nghệ thuật riêng: AQ4100-22W gây ấn tượng với họa tiết cẩm tú cầu Washi Tengujoshi, trong khi AQ4100-65W nổi bật nhờ kỹ thuật Sunago-maki, rắc bạch kim thủ công để tạo nên những hiệu ứng lấp lánh độc bản. Đây là sự kết hợp giữa truyền thống và sự tinh tế hiện đại, khiến mỗi chiếc đồng hồ trở thành một tác phẩm nghệ thuật duy nhất.

The CITIZEN - Đỉnh cao chế tác Nhật Bản chính thức ra mắt tại Việt Nam- Ảnh 2.

AW4100-65W & AW4100-22W ấn tượng từng chi tiết tinh xảo

Kim giờ phút dáng Dauphine vát cạnh, đánh bóng bằng kỹ thuật Zaratsu huyền thoại, đạt độ phẳng tuyệt đối để phản chiếu ánh sáng tinh khiết. Kim giây mảnh mai, vươn chạm từng vạch phút, được người chơi ưu ái gọi là "kim Samurai" vì sự sắc bén và biểu tượng. Cọc số đa diện (5-7 mặt), xen kẽ bóng và xước mờ, tạo khả năng phản sáng sống động; vị trí 12h dày hoặc đôi để nhấn mạnh thị giác. Tất cả đều được căn chỉnh thủ công dưới kính hiển vi, thể hiện sự tỉ mỉ đến từng chi tiết - tinh thần đặc trưng của chế tác Nhật Bản.

Với The CITIZEN, ánh sáng không chỉ phản chiếu trên bề mặt vật liệu mà còn trở thành biểu tượng cho sự tinh khiết, thanh lịch và khát vọng hoàn thiện không ngừng của nghệ nhân Nhật Bản.

The CITIZEN - Đỉnh cao chế tác Nhật Bản chính thức ra mắt tại Việt Nam- Ảnh 3.

AQ4100-22W khi mỗi chế tác là độc bản

Biểu tượng đại bàng - Eagle Mark

Một chi tiết mang tính biểu tượng của The CITIZEN chính là logo đại bàng - Eagle Mark - được khắc tinh xảo trên mặt số và dưới nắp đáy. Hình ảnh này tượng trưng cho tầm nhìn xa, khát vọng chinh phục và khẳng định chất lượng bền bỉ vượt thời gian mà Citizen cam kết.

The CITIZEN - Đỉnh cao chế tác Nhật Bản chính thức ra mắt tại Việt Nam- Ảnh 4.

Biểu tượng độc quyền khẳng định đỉnh cao chế tác Nhật Bản

Đồng hồ Tân Tân - Cầu nối đưa The CITIZEN đến Việt Nam

Với hơn 40 năm kinh nghiệm và vị thế là nhà phân phối chính thức Citizen tại Việt Nam, Đồng hồ Tân Tân đã trở thành cầu nối để giới mộ điệu trong nước được trực tiếp chiêm ngưỡng và sở hữu những tuyệt phẩm này. Khách hàng có thể trải nghiệm bộ sưu tập tại showroom 285 Lý Tự Trọng và 109 Trần Hưng Đạo - trung tâm bảo hành chính hãng Citizen, Movado, Bulova.

The CITIZEN - Đỉnh cao chế tác Nhật Bản chính thức ra mắt tại Việt Nam- Ảnh 5.

Bộ sưu tập The CITIZEN tại Showroom 109 Trần Hưng Đạo

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Đồng hồ Tân Tân triển khai chương trình đặc biệt: Mua 1 - Nhận gấp đôi yêu thương từ 26.8 - 30.9, khi mua đồng hồ Citizen khách hàng sẽ nhận thêm quà tặng và voucher giá trị. Đặc biệt, như một lời tri ân sâu sắc, Tân Tân dành tặng dịch vụ thay pin miễn phí cho tất cả khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi từ năm 1985 đến nay.

Đồng hồ Tân Tân - Nhà phân phối chính thức Citizen, Movado, Bulova tại Việt Nam.

Website: https://donghotantan.vn

Hotline: 0983.831.547

Hệ thống 19 cửa hàng và chi nhánh toàn quốc, bao gồm:

Showroom mặt phố tại TP.HCM:

- 109-111 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh

- 40 Lê Lợi, phường Sài Gòn

- 285 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành

- 463 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng

- 212 Hậu Giang, phường Bình Tây

- 388 Quang Trung, phường Gò Vấp

- 272 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức

Trung tâm thương mại tại miền Nam:

Diamond Plaza, Takashimaya, Nowzone, Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza, Vincom Thảo Điền, Vincom Lê Văn Việt, Aeon Tân Phú, Aeon Bình Tân, Aeon Bình Dương, Parc Mall

Trung tâm thương mại tại miền Trung:

Gold Coast Nha Trang

Trung tâm Bảo hành Chính hãng Citizen - Movado - Bulova:

- 109-111 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

- 285 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP.HCM.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
