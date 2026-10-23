Thể Công Viettel bị Bắc Ninh cầm hòa 2-2: Thủng lưới phút 90+10, quá đau cho HLV Popov

Thể Công Viettel khởi đầu chật vật

3 thất bại liên tiếp (đều diễn ra ở thế đá hơn người) đã đẩy Thể Công Viettel đến gần nguy cơ khủng hoảng đầu mùa giải. Thầy trò HLV Velizar Popov đứng hạng 11 sau 4 vòng, hoàn toàn có thể tụt sâu hơn nếu tiếp tục trắng tay trước Bắc Ninh ở vòng 5.

Tuy nhiên, tân binh Bắc Ninh không dễ bị khuất phục. Đội bóng của HLV Paulo Foiani sở hữu hàng thủ hay nhất V-League từ đầu giải với vỏn vẹn 2 bàn thua sau 4 trận. Hiểu rằng thực lực hạn chế và lực lượng thiếu chiều sâu, nên HLV Foiani lựa chọn cho Bắc Ninh lối chơi phòng ngự thực dụng và cổ điển: lùi sâu bảo vệ sân nhà, tranh chấp rát rồi chờ thời cơ phản đòn nhờ tốc độ của Văn Đại và sức rướn của David Fisher.

Thể Công Viettel (áo đỏ) bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ của Bắc Ninh ẢNH: MINH TÚ

Suốt 45 phút đầu trên sân Hàng Đẫy, Bắc Ninh đã ghìm chân hàng công Thể Công Viettel. Mạnh Dũng, Ribamar... bị vô hiệu hóa, khi không tìm được tiếng nói chung. Bài tấn công đập nhả trung lộ của Thể Công Viettel gặp khó bởi Bắc Ninh phòng ngự rất chắc.

Mỗi lúc bế tắc, Thể Công Viettel phải đẩy ra cánh cho hậu vệ trái Tuấn Tài tìm cơ hội, nhưng với hàng thủ lăn xả của đội khách, miếng đánh này không mang lại hiệu quả. Cơ hội sáng sủa duy nhất của Thể Công Viettel trong suốt hiệp 1 chỉ là pha đánh đầu của Ribamar. Thủ môn Văn Công đã bị khuất phục, nhưng vẫn có một hậu vệ Bắc Ninh kịp đánh đầu phá ra trên vạch vôi.

Highlight Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh: Thủng lưới phút 90+10

Rượt đuổi nghẹt thở

Thể Công Viettel dồn toàn lực tấn công trong hiệp 2, khi học trò HLV Velizar Popov hiểu rằng đường lùi đã không còn. Chiến thắng là cánh cửa duy nhất để đương kim á quân V-League từng bước trở lại đường đua danh hiệu.

Lucas Ribamar ghi bàn thắng quan trọng cho Thể Công Viettel ẢNH: MINH TÚ

Phút 50, xuất phát từ đường chuyền dài ở sân nhà, Ribamar thoát xuống tốc độ, vượt qua hậu vệ Bắc Ninh. Nhận thấy thủ môn Văn Công bỏ khung thành băng lên, ngoại binh của Thể Công Viettel đã tâng bóng tinh tế thành bàn, đưa chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên, Bắc Ninh không từ bỏ. Với dàn ngoại binh giàu kinh nghiệm như Vitao, Marlos Brenner hay Fisher, tân binh V-League đã chơi sòng phẳng, tranh chấp quyết liệt với Thể Công Viettel trên từng mét vuông cỏ.

Phút 65, Brenner ngã trong vòng cấm Thể Công Viettel sau pha nỗ lực chạy chỗ đánh đầu. VAR tham vấn quả phạt đền cho Bắc Ninh nhưng sau khi xem lại pha quay chậm, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn quyết định nói không.

Dù vậy, CĐV Bắc Ninh không phải chờ đợi lâu. Phút 74, Vitao chuyền thẳng từ trung lộ vào vòng cấm cho Văn Đại. Cựu tuyển thủ Việt Nam đỡ bóng rồi đặt trụ xoay người cứa lòng đẳng cấp, đưa bóng vượt khỏi tầm với thủ môn Văn Việt để gỡ hòa 1-1 cho Bắc Ninh. Tân binh V-League chỉ cần một cơ hội nguy hiểm để có bàn.

Những phút cuối trận, hàng thủ Thể Công Viettel chịu áp lực nghẹt thở. Phút 78, học trò HLV Popov "bỏ quên" Văn Đại, để tiền vệ Bắc Ninh thoải mái đối mặt với thủ môn Văn Việt. May mắn cho chủ nhà khi người gác đền sinh năm 2002 khép góc kịp thời. Ngay sau đó, hậu vệ Tuấn Tài phải dùng... mặt để cản cú sút xa uy lực của Bắc Ninh, giữ cho Thể Công Viettel không thua.

Thế nhưng, Thể Công Viettel một lần nữa vươn lên dù... chơi dở. Phút 86, học trò Popov có pha phối hợp xẻ biên phải, trước khi bóng được căng vào trong. Xuân Quyết lao về truy cản đối thủ, rồi bị trọng tài Viết Duẩn xác định phạm lỗi sau khi tham khảo VAR.

Trên chấm phạt đền, Rodrigues Hernandes da Silva đánh bại Văn Công với cú sút rất căng ở phút 90+4, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Công Viettel.

Song, ở trận đấu thứ 5 liên tiếp đá hơn người (Xuân Quyết nhận thẻ đỏ), Thể Công Viettel lại tiếp tục để "vàng" rơi. Phút 90+10, hàng thủ Thể Công Viettel mắc sai lầm nghiêm trọng khi để thủ quân Brenner thoát xuống đánh đầu cận thành, ấn định trận hòa 2-2 cho Bắc Ninh.

Đánh rơi chiến thắng, Thể Công Viettel chìm nghỉm ở hạng 11 với 4 điểm sau 5 trận. Khó khăn vẫn treo lơ lửng với HLV Popov cùng học trò.

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