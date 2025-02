The Emerald 68 ‘chơi lớn’: thanh toán 20% đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi 24 tháng

Mua nhà bằng lương

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của batdongsan.com.vn cho thấy, những người trẻ từ 22 đến 40 đang chiếm chủ lực về nhu cầu sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, với khả năng tích lũy tài chính còn khiêm tốn do tuổi đời còn trẻ, chỉ một bộ phận thật xuất sắc mới có thể tự thân mua được nhà. Số ít này cũng "ngụp lặn" bởi áp lực tài chính đè nặng trong quá trình "gồng lãi" ngân hàng, thậm chí bị dồn nợ trong thời gian rất ngắn.

Loạt chính sách hấp dẫn vừa đổ bộ "cuốn bay" nỗi lo tài chính cho chủ nhân The Emerald 68: ngân hàng hỗ trợ vay 70%, ân hạn gốc và lãi 24 tháng, chiết khấu 1% khi đặt mua sớm, tặng vàng,...

Anh N. Trường (33 tuổi, làm việc tại quận 1, TP.HCM) dự sự kiện đặt mua The Emerald 68 hồi cuối tháng 11.2024 chia sẻ: "Lương của hai vợ chồng hiện tại trung bình khoảng 40 - 45 triệu đồng/tháng, sau khi trừ đi các chi phí: thuê nhà, sinh hoạt ăn uống, đi lại, đám tiệc, học phí nâng cấp kiến thức, gửi tiền về quê cho bố mẹ,… còn khoảng 15 - 20 triệu đồng. Ước tính, phải mất 7 năm thì chúng tôi mới đủ tiền để mua nhà".

Thấu hiểu những áp lực của người trẻ, The Emerald 68 với chính sách hấp dẫn từ chủ đầu tư - Tập đoàn Lê Phong & Coteccons giúp khách hàng nhẹ vốn ban đầu khi chỉ thanh toán từ 190 triệu đồng đã có thể ký hợp đồng mua bán, đủ 50% tương đương trên dưới 1 tỉ đồng xách vali vào ở ngay. Nhờ đó, khách hàng có thêm thời gian để chuẩn bị dòng tiền.

Nếu chọn phương án vay vốn, người mua The Emerald 68 được áp dụng chương trình hỗ trợ tài chính từ ngân hàng BIDV lên tới 70%, mức trả trước chỉ 25% giá trị căn hộ trong vòng 20 tháng đến khi nhận nhà, tương đương khoảng 500 triệu đồng. Đặc biệt, chủ đầu tư còn mạnh tay hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng, khi nhận nhà ở thêm 6 tháng mới bắt đầu trả gốc và lãi. Nhờ ưu đãi này, vợ chồng anh Trường có thể chi trả cho ngôi nhà của mình với 2 phòng ngủ giá trên dưới 2 tỉ đồng từ 9 - 12 triệu đồng mỗi tháng bằng tiền tiết kiệm từ lương, chỉ chiếm hơn nửa so với tổng tích lũy 20 triệu đồng/tháng.

"Lý do vợ chồng tôi chọn The Emerald 68 ngoài lợi thế gần quận 1 - cự ly 11,5 km chỉ 20 phút lái xe, dự án giai đoạn này đang áp dụng chính sách rất tốt: chiết khấu 1% nếu đặt mua sớm, trúng vàng, hoàn tiền 10% trên tổng số đã chi trả nếu thanh toán nhanh,… Thay vì mua nhà với mức giá từ 1,9 tỉ đồng/căn, sau khi khấu trừ các ưu đãi, giá giảm còn 1,8 tỉ đồng", vợ chồng chị H. Đông (làm việc tại Thuận An, Bình Dương) nhẩm tính.

Đại diện DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị & Phân phối, bà Nguyễn Bảo Khuê (CEO DKRA Vega kiêm Giám đốc kinh doanh dự án) cho biết, The Emerald 68 còn kéo giãn tiến độ trong vòng 33 tháng cho người mua đang sẵn vốn tự có nếu không muốn sử dụng đòn bẩy tài chính. Cụ thể, trong 20 tháng đầu chỉ trả 20% giá trị căn hộ, đến khi nhận nhà vào tháng 9.2026 mới thanh toán tiếp 30%. Số còn lại tiếp tục được kéo giãn trong vòng 13 tháng, sau khi bàn giao căn hộ và sổ hồng mới tất toán.

Vào quận 1 chỉ 11,5km: Thoát cảnh làm xa

Các chuyên gia cho rằng, thời điểm hiện tại khách hàng đang chưa có nhiều sự lựa chọn bởi chênh lệch vị trí và giá bán. Lấy ví dụ một dự án ở TP.Thủ Đức thuộc phường Long Thạnh Mỹ, cách quận 1 khoảng 22km, mới đây chào bán "vọt" mạnh gần 100 triệu đồng/m². Một dự án khác nằm tại phường Long Bình cách quận 1 khoảng 20km cũng chạm mốc hơn 70 triệu đồng/m².

Các dự án càng gần quận 1 như The Emerald 68 (chỉ cách 11,5km) càng có xu hướng giá cho thuê và tiềm năng tăng giá cao hơn

Mặt khác, vị trí ngay mặt tiền QL13 thuộc địa phận Thuận An, một dự án tại phường Bình Hòa được rao bán dao động 45 - 54 triệu đồng/m², dù chỉ cách TP.HCM vài bước chân nhưng tới quận 1 xấp xỉ 18 - 20km. Cũng tại đây, một dự án khác tại phường Thuận Giao giá bán lên gần 50 triệu đồng/m² nhưng về quận 1 tới 23km.

Với lợi thế ôm trọn 3 mặt tiền đường sầm uất ngay cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn, The Emerald 68 mở ra cơ hội cho hơn 3.000 thị dân tinh anh mỗi sáng đi làm tại quận 1 chỉ 11,5km chưa đến 20 phút… Có thể thấy, các dự án càng có cự ly ngắn chỉ trên dưới 10km vào trung tâm quận 1 như The Emerald 68 nhưng giá bán chỉ hơn nửa càng chiếm ưu thế vượt trội.

100% nội thất bàn giao cao cấp giúp chủ nhân The Emerald 68 trải nghiệm chất sống sang trọng, tiện nghi trong tầm tay

"Càng gần TP.HCM và quận 1 như The Emerald 68 càng có xu hướng tăng giá và tiềm năng cho thuê tốt hơn. Tỷ lệ hấp thụ luôn ở mức cao. Song, nguồn cung này lại không còn nhiều", bà Khuê nhấn mạnh. Cộng hưởng yếu tố chính sách bán hàng hấp dẫn, The Emerald 68 không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản có khả năng sinh lời bền vững trong tương lai.