The Emerald Garden View: An cư chuẩn quốc tế, vừa tầm người trẻ

Với quỹ đất đô thị ngày càng hạn hẹp, việc tạo ra 4.500 m² mảng xanh và tiện ích là nỗ lực đáng nể của Nhà phát triển dự án Lê Phong tại The Emerald Garden View. Nhưng điều tạo nên khác biệt chính là cách phân bổ chúng. Land Sculptor Studio không dàn trải tiện ích mà tổ chức theo chiều đứng (vertical living), tạo sự phân tầng công năng khoa học.

Ông Bolt Mahitti Wongruchatanun - Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập Land Sculptor Studio Việt Nam phân tích: "Tầng trệt là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng cốt lõi, là trái tim năng động. Ở các tầng trên, chúng tôi mở rộng phong cách sống theo chiều dọc, mang lại sự riêng tư và cảm giác độc quyền".

Ông Bolt Mahitti Wongruchatanun - Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập Land Sculptor Studio Việt Nam

Tiện ích chuẩn resort của The Emerald Garden View

Điểm nhấn đáng giá là hồ bơi dài 65m - hiếm thấy trong các dự án căn hộ cùng phân khúc. "Trải nghiệm hồ bơi với mặt nước trải dài 65m bao gồm hồ bơi thư giãn, jacuzzi, hồ bơi trẻ em là một trải nghiệm thú vị. Riêng khu vực hồ chính dài 40m là nơi cư dân có thể vừa bơi lội thư giãn vừa rèn luyện sức khỏe", ông Bolt chia sẻ thêm.

Tối ưu chi phí: Cao cấp nhưng vừa túi tiền

Làm sao để có tiện ích cao cấp mà giá nhà không bị đội lên quá cao? Câu trả lời nằm ở chiến thuật "Đầu tư chiến lược - Tiết giảm thông minh".

Land Sculptor Studio ưu tiên "cảnh quan mềm" (softscape) với cây xanh và vật liệu địa phương. Ông Bolt tiết lộ bí quyết: "Chúng tôi áp dụng chiến thuật 'multi-function landscape' (cảnh quan đa năng), tối ưu không gian vi mô bằng cách phối hợp bồn cây và ghế ngồi, thay tường chắn bằng các mảng xanh tạo dốc". Cách làm này giúp giảm chi phí xây dựng ban đầu và chi phí bảo trì sau này, trực tiếp giúp giảm giá thành căn hộ và phí quản lý cho người mua - một yếu tố cực kỳ quan trọng với người mua nhà lần đầu.

Giới trẻ chuộng lối sống xanh. Dự án đáp ứng bằng mảng xanh bản địa tiết kiệm nước, hệ mặt nước - thông gió tự nhiên cải thiện vi khí hậu, cùng vật liệu gốm và đá tự nhiên bền vững. Tất cả tạo nên không gian dễ sống, chi phí vận hành hợp lý - đúng mong muốn của người mua trẻ và người mua lần đầu.

Nền tảng chất lượng và tiết kiệm từ nhà thầu

The Emerald Garden View tối ưu chi phí nhờ mô hình Design & Build. Đại diện SOL E&C cho biết cách làm này giúp rút ngắn thời gian, hạn chế phát sinh và đảm bảo đồng bộ thẩm mỹ. Với kinh nghiệm từ các dự án LEED, EDGE, SOL E&C hiểu rõ cách chọn vật liệu bền vững và tối ưu thi công để cân bằng chi phí - chất lượng. Nhờ đó, người mua hưởng lợi trực tiếp: giá hợp lý, ít rủi ro đội vốn và yên tâm về tiến độ.

Bên cạnh đó, để vận hành một hệ thống tiện ích phức tạp đan cài giữa cây xanh, mặt nước và bê tông, SOL E&C áp dụng mô hình quản lý BIM (Building Information Modeling). Đây là công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, cho phép "xây dựng ảo" trước khi xây thật.

Nhờ BIM, SOL E&C có thể kiểm soát sự xung đột giữa các hệ thống điện, nước, kết cấu và cảnh quan ngay từ trên máy tính. "Các công tác được triển khai chuẩn từ khâu đổ bê tông, đến các bước chống thấm, hoàn thiện. Tất cả đảm bảo cho vận hành ổn định, mang đến trải nghiệm sống xanh thật sự", đại diện nhà thầu nhấn mạnh.

Hơn nữa, SOL E&C cam kết sử dụng các vật liệu hoàn thiện và thiết bị cao cấp, cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, mang lại sự an tâm về tính thanh khoản và khả năng khai thác cho thuê lâu dài.

The Emerald Garden View là tâm điểm kết nối giúp cư dân thừa hưởng hạ tầng đồng bộ và hệ tiện ích cao cấp liền kề (AEON Mall, Bệnh viện Quốc tế, KCN lớn)

Lựa chọn tối ưu cho người trẻ và nhà đầu tư nhỏ

Dự án không chỉ "đẹp khi mới bàn giao" mà được thiết kế để vận hành ổn định trong 5 - 10 - 20 năm. Bộ tiêu chí bền vững mà Land Sculptor Studio áp dụng từ hệ thực vật bản địa, hệ thống đất trồng, thoát nước chuẩn, vật liệu bền, đến cảnh quan đa tầng giúp dự án giữ được phong độ dài hạn. Việc này không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn giúp tăng giá trị tài sản theo thời gian, đặc biệt với các dự án mang bản sắc riêng.

Trong dài hạn, những tiện ích được chăm chút bài bản, cảnh quan bản địa hóa và cách tổ chức không gian có tính nhận diện sẽ giúp dự án trở thành một cộng đồng thực sự - nơi cư dân cảm nhận được giá trị sống, nơi mỗi khu vườn, mỗi khoảng xanh đều kể câu chuyện riêng của vùng đất Lái Thiêu.

Đối với người trẻ đang tìm kiếm một tổ ấm đầu tiên hoặc nhà đầu tư muốn bắt đầu với vốn nhỏ, dự án hội đủ các tiêu chí quan trọng: giá trị sử dụng thực, chi phí hợp lý, chất lượng đảm bảo và tiềm năng tăng giá nhờ bản sắc khác biệt.