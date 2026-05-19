The Emerald River Park: Căn hộ cao cấp ven sông Sài Gòn của Tập đoàn Lê Phong

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Tập đoàn Lê Phong mà còn cho thấy khát vọng kiến tạo một biểu tượng sống mới bên sông Sài Gòn, nơi hội tụ giữa giá trị nghỉ dưỡng thượng lưu, kiến trúc hiện đại và chuẩn sống cao cấp dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Sự kiện Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án The Emerald River Park diễn ra ngày 11.5.2026 tại khách sạn Le Méridien Saigon

Quy tụ hệ sinh thái đối tác hàng đầu kiến tạo nên dự án

Dự án The Emerald River Park được đồng hành phát triển bởi nhiều thương hiệu uy tín trong và ngoài nước ở các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, tư vấn quản lý vận hành, công nghệ, tài chính và phân phối. Trong đó, D&B đảm nhiệm vai trò thiết kế kiến trúc; Kiến Xanh phụ trách tư vấn quy hoạch; LJ-Group phát triển cảnh quan; Central là đơn vị thi công xây dựng; S&K đảm nhận tư vấn giám sát. CBRE Việt Nam đồng hành trong vai trò tư vấn quản lý vận hành, trong khi Samsung Electronics Việt Nam và Lixil Việt Nam mang đến các giải pháp công nghệ và thiết bị hiện đại cho dự án. MB Bank và DKRS là hai đơn vị đồng hành về tài chính và phân phối.

Đại diện Tập đoàn Lê Phong phát biểu chia sẻ tại sự kiện

Việc bắt tay cùng hệ sinh thái đối tác lớn được xem là bước đi chiến lược của Tập đoàn Lê Phong nhằm đảm bảo chất lượng phát triển đồng bộ cho dự án ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, đây cũng là cam kết mạnh mẽ về tiến độ, chất lượng xây dựng và giá trị gia tăng bền vững của The Emerald River Park trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngươn Phong - Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập Hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong - chia sẻ: "The Emerald River Park là dự án mang nhiều tâm huyết của Tập đoàn Lê Phong trong chiến lược phát triển dòng bất động sản cao cấp ven sông. Chúng tôi mong muốn kiến tạo một không gian sống khác biệt, nơi cư dân không chỉ sở hữu một căn hộ sang trọng mà còn tận hưởng trọn vẹn giá trị nghỉ dưỡng, thiên nhiên và trải nghiệm sống đẳng cấp mỗi ngày".

The Emerald River Park - Biểu tượng sống mới bên sông Sài Gòn

Tọa lạc ngay mặt tiền sông Sài Gòn tại phường Lái Thiêu, TP.HCM, The Emerald River Park sở hữu quỹ đất ven sông hiếm hoi còn lại của khu vực. Với lợi thế "cận thủy" đắt giá cùng tầm nhìn panorama hướng sông khoáng đạt, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của dòng căn hộ cao cấp ven sông tại khu Đông Bắc TP.HCM.

The Emerald River Park được phát triển theo định hướng "đô thị nghỉ dưỡng ven sông", nơi thiên nhiên trở thành một phần trong trải nghiệm sống thường nhật. Không gian kiến trúc mở, hệ cảnh quan xanh đa tầng cùng thiết kế tối ưu tầm nhìn hướng thủy mang đến cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án chính là bến du thuyền ngay trước khu căn hộ – yếu tố hiếm gặp trên thị trường bất động sản hiện nay. Không chỉ góp phần khẳng định vị thế sống thượng lưu, bến du thuyền còn mở ra xu hướng "giao thông xanh", cho phép cư dân kết nối trực tiếp đến trung tâm TP.HCM bằng đường thủy một cách nhanh chóng và thư thái, tách biệt khỏi áp lực giao thông đô thị.

The Emerald River Park mang đến trải nghiệm sống cao cấp với bến du thuyền ngay trước dự án

Dọc theo dòng sông Sài Gòn có thể xuất hiện nhiều bến du thuyền, nhưng tại The Emerald River Park, dòng sông không đơn thuần là yếu tố cảnh quan mà trở thành một phần của trải nghiệm sống – hiện hữu qua từng chuyển động của mặt nước, ánh sáng phản chiếu và nhịp thở tự nhiên của không gian ven sông. Tại đây, hành trình sống không có điểm bắt đầu hay kết thúc rõ ràng. Mỗi lần trở về là một lần khám phá thêm những tầng cảm xúc mới – từ khoảnh khắc bình minh trên mặt nước đến sự tĩnh tại giữa nhịp sống đô thị đang chuyển động phía xa. The Emerald River Park không chỉ kiến tạo một bến du thuyền khác bên sông Sài Gòn, mà kiến tạo một nơi con người thực sự sống cùng dòng chảy thiên nhiên, nơi nhịp sống được điều chỉnh theo sự thư thái và cân bằng vốn có của mặt nước.

Bên cạnh lợi thế vị trí, The Emerald River Park còn được đầu tư hệ tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng với cụm hồ bơi vô cực, sân Pickleball, khu BBQ, gym, yoga, sauna, thư viện trên cao cùng nhiều không gian thư giãn giữa thiên nhiên. Các dòng sản phẩm được phát triển đa dạng gồm căn hộ ở, căn hộ lưu trú (condotel) và shophouse, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những dự án sở hữu vị trí đắt giá, quy hoạch bài bản và giá trị sống khác biệt, The Emerald River Park được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài dấu ấn của Tập đoàn Lê Phong trên thị trường bất động sản cao cấp, đồng thời trở thành tâm điểm mới của dòng căn hộ ven sông tại TP.HCM trong thời gian tới.