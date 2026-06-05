The ESME hướng tới bổ sung nguồn cung nhà ở và dịch vụ cho khu Đông TP.HCM

Những năm gần đây, khu Đông TP.HCM được xem là cực tăng trưởng quan trọng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng giao thông và quá trình đô thị hóa. Việc đưa vào vận hành tuyến Metro số 1, cùng tiến độ triển khai Vành đai 3, mở rộng Xa lộ Hà Nội, đại lộ Phạm Văn Đồng và hàng loạt tuyến kết nối liên vùng đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho toàn khu vực.

Bên cạnh lợi thế về giao thông, khu Đông còn tập trung nhiều trung tâm giáo dục, nghiên cứu và công nghệ lớn như Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu Công nghệ cao TP.HCM cùng mạng lưới các khu công nghiệp và khu đô thị hiện hữu. Đây được xem là nền tảng quan trọng tạo nên nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại và dịch vụ trong nhiều năm tới.

Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, The Esme được quy hoạch trên diện tích hơn 43.000m² với 4 tòa tháp căn hộ cao 39 tầng, 81 căn nhà phố thương mại, 42 căn nhà phố tái định cư cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.

Theo quy hoạch, dự án được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, kết hợp giữa không gian ở, thương mại và các tiện ích phục vụ cộng đồng. Điểm nhấn nổi bật là khối trung tâm thương mại rộng hơn 22.000m² được bố trí tại tòa HHCT1, định hướng phát triển thành không gian mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ hiện đại phục vụ cư dân cũng như người dân khu vực lân cận.

Theo chủ đầu tư, dự án được nghiên cứu từ năm 2014 với định hướng hình thành một tổ hợp đô thị - thương mại tại cửa ngõ khu Đông TP.HCM. Tuy nhiên, quá trình triển khai phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là những tác động từ đại dịch Covid-19, biến động của thị trường bất động sản, sự gia tăng chi phí đầu tư do giá vật liệu xây dựng tăng cao cũng như những thay đổi trong hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng và đất đai.

Theo đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương, thay vì lựa chọn hướng đi ngắn hạn, doanh nghiệp xác định ưu tiên hoàn thiện pháp lý, hạ tầng và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Sau nhiều năm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành vào năm 2022, tạo tiền đề để dự án bước sang giai đoạn phát triển mới.

Theo đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương, HDBank là đơn vị đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển dự án The Esme, hỗ trợ các giải pháp tài chính nhằm bảo đảm nguồn lực triển khai.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động, việc duy trì nguồn lực tài chính ổn định được xem là yếu tố quan trọng đối với các dự án quy mô lớn. Chủ đầu tư cho biết, sự đồng hành của HDBank góp phần giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc triển khai các hạng mục xây dựng và thực hiện dự án theo đúng định hướng đã đề ra.

Hiện nay, The Esme đang được đẩy nhanh tiến độ ở nhiều hạng mục trọng điểm. Theo chủ đầu tư, tại khu cao tầng (Zone A), các hạng mục cọc, tường vây và tầng hầm đang được triển khai thi công. Khu thấp tầng cũng đang được xây dựng theo kế hoạch. Trong khi đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã hoàn thiện và đang được chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu với cơ quan quản lý nhà nước.

Việc đồng thời triển khai nhiều hạng mục được xem là bước tiến quan trọng của dự án sau thời gian dài hoàn thiện mặt bằng, pháp lý và nguồn lực đầu tư. Đây cũng là cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu đưa dự án ra thị trường vào quý I/2027.

Một trong những lợi thế được đánh giá cao của The Esme là vị trí nằm trong khu vực tập trung đông dân cư, sinh viên và chuyên gia. Bên cạnh quy mô dân số dự kiến gần 4.000 người của chính dự án, khu vực xung quanh hiện có nhiều dự án căn hộ đã đi vào hoạt động cùng nhiều khu dân cư hiện hữu khác.

Đặc biệt, Đại học Quốc gia TP.HCM và hệ thống ký túc xá với khoảng 60.000 - 70.000 sinh viên, giảng viên và người lao động được xem là nguồn khách hàng tiềm năng đối với các hoạt động thương mại, dịch vụ và giải trí trong tương lai.

Ngoài ra, khu vực còn tập trung đông chuyên gia, kỹ sư làm việc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM và các doanh nghiệp công nghệ, sản xuất trong vùng. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu cao đối với các sản phẩm nhà ở cũng như các tiện ích thương mại hiện đại.

Theo doanh nghiệp, đến nay dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đáng chú ý, The Esme nằm trong danh mục các dự án nhà ở được phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu theo công bố của cơ quan chức năng.

Chủ đầu tư cũng cho biết dự án hiện chưa thực hiện mở bán sản phẩm và chưa ký kết hợp tác phân phối chính thức với bất kỳ sàn giao dịch bất động sản nào trên thị trường.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở và dịch vụ đô thị tại khu Đông TP.HCM tiếp tục gia tăng, những dự án được chuẩn bị bài bản về pháp lý, hạ tầng và năng lực triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung mới cho thị trường.

Theo kế hoạch, The Esme dự kiến được giới thiệu ra thị trường trong quý 1/2027.