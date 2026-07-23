The Essence Wing - Chất sống 'thượng lưu tĩnh tại' giữa Global Gate, Hà Nội

Đặc quyền từ dấu ấn hữu hạn

Tọa lạc tại "trái tim" của đại đô thị giao thương quốc tế Global Gate, Hà Nội; nếu LUMIÈRE Essence Peak tựa đóa sen kiêu hãnh, vươn mình giữa tầng không, thì phiên bản giới hạn The Essence Wing là tâm sen thanh khiết, chắt lọc những giá trị tinh túy nhất từ tâm.

The Essence Wing là bộ sưu tập căn hộ giới hạn tại tòa Peak II dự án LUMIÈRE Essence Peak

Với số lượng hữu hạn, The Essence Wing khẳng định tuyên ngôn về sự khan hiếm đi cùng mật độ phân bổ thấp chỉ từ 2 - 6 căn mỗi tầng. Sự hữu hạn này tạo nên một ranh giới tự nhiên, nơi đặc quyền riêng tư được tôn trọng tuyệt đối và chuẩn mực trải nghiệm được thiết kế dành cho những ai thấu hiểu chiều sâu giá trị. Từ đây, một chuẩn sống sang trọng tĩnh tại được định hình - nơi mỗi chủ nhân chọn hiện diện không chỉ để sở hữu một nơi trở về, mà để sống giữa những giá trị tương xứng với vị thế của chính mình.

Tọa lạc tại vị trí kề cận nhất mặt hồ trung tâm, đồng thời là dự án cao tầng cuối cùng tại Global Gate, The Essence Wing định hình một tạo tác khó có thể nhân bản. Mỗi tư gia vì thế, không chỉ là một tài sản lưu giữ giá trị qua năm tháng, mà còn là một biểu tượng của chất sống ưu quyền, được kiến tạo từ vị trí đắt giá và giá trị bền vững tại tâm điểm Global Gate Hà Nội, một biểu tượng xứng tầm dành riêng cho cộng đồng đồng điệu về giá trị sống.

Uy ẩn trong tĩnh - Không gian sống định danh vị thế

Tại The Essence Wing, chất sống quiet luxury - "thượng lưu tĩnh tại" được khắc họa rõ nét trong từng điểm chạm. Ngay từ sảnh đón riêng, một không gian tao nhã mở ra với chuẩn mực tiếp đón lịch thiệp và thấu đáo. Hệ thống thang máy chuyên biệt dẫn lối trực tiếp đến tư gia. Mỗi bước chân trở về vì vậy được nâng niu và giữ trọn sự riêng tư, tương đồng với trải nghiệm lưu trú cao cấp tại các khu căn hộ danh tiếng thế giới, nơi sự sang trọng được lặng lẽ cảm nhận, không phô diễn.

Chuẩn sống ưu quyền song hành cùng sảnh đón và hệ thống thang máy riêng biệt

Bước vào không gian sống, sự giao hòa lý tưởng giữa kiến trúc hiện đại và đa tầng thiên nhiên mang đến trải nghiệm thư thái, nơi ánh sáng, không khí, mặt nước và gió trời được khéo léo dẫn dắt vào từng góc nhỏ, mở ra không gian sống khoáng đạt nơi tầm nhìn định danh tầm vóc của chủ nhân.

Qua khung cửa có tiết diện kính tối đa và ban công khoáng đạt, tầm nhìn mở rộng tối ưu thu trọn mặt hồ trung tâm 32 ha cùng dòng sông Hồng. Phóng tầm mắt xa hơn là những công trình biểu tượng của thành phố như Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (VEC), Bảo tàng Mỹ thuật, Trung tâm Hội nghị quốc tế hay tổ hợp Khách sạn Marriott Cổ Loa và tòa nhà văn phòng cao cấp. Giữa cao độ làm chủ tầng không, tầm nhìn ưu quyền là lăng kính phản chiếu vị thế của chủ nhân, song hành cùng sự vươn tầm của thời đại.

The Essence Wing sở hữu không gian sống nơi tầm nhìn định danh vị thế chủ nhân

Với hệ sản phẩm đa dạng từ căn 2 phòng ngủ đến 4 phòng ngủ, Duplex và Penthouse Duplex, The Essence Wing sở hữu căn hộ lớn nhất có diện tích lên tới 468.2 m ². Tại đây, mỗi phút giây tự tại riêng tư hay khoảnh khắc sum vầy kết nối đều được đặt trong sự dung hòa trọn vẹn, kiến tạo một chất sống cân bằng mỗi ngày.

Tọa độ nuôi dưỡng nghệ thuật sống "thượng lưu tĩnh tại"

Dành riêng phong thái sống khác biệt và gu thưởng thức sâu sắc, không gian tại The Essence Wing được tạo tác theo ngôn ngữ đương đại với gam màu trầm chủ đạo, gợi mở sự thanh tao trong từng đường nét. Song hành là hệ tiện ích được quy hoạch giúp nâng tầm trải nghiệm và nuôi dưỡng thân - tâm - trí mỗi ngày.

Căn hộ với thiết kế tinh tế, trang nhã, nâng niu từng nhịp tận hưởng an yên

Ngày mới khởi đầu tại yoga studio hay phòng gym hiện đại, nơi nguồn năng lượng được tái tạo cho nhịp sống cân bằng. Business lounge sang trọng trở thành nơi kết nối những cuộc gặp gỡ hay thương thảo chiến lược; trong khi thư viện hay phòng trưng bày nghệ thuật mở ra khoảng lặng cho phút chiêm nghiệm sâu lắng. Đặc biệt, phòng thưởng trà là nơi chủ nhân có thể chậm rãi thưởng thức vị trà thơm, lắng nghe dòng chảy thời gian và tận hưởng sự tĩnh tại trong chính tâm hồn.

Hệ tiện ích tiện nghi, sang trọng, nuôi dưỡng nghệ thuật sống "thượng lưu tĩnh tại"

Bước qua thềm nhà, cảnh quan và hệ tiện ích ngoài trời tiếp nối mở ra: Từ công viên thú cưng, khu vườn thư giãn, chòi ngắm cảnh, hồ bơi hay bể sục jacuzzi, đến sân thể thao đa năng và khu vui chơi đầy ắp tiếng cười cho những cư dân nhí. Không dừng lại ở đó, hệ sinh thái đô thị Global Gate luôn hiện hữu, nơi công viên Wonderland, TTTM Mega Mall cùng hệ thống y tế và giáo dục chuẩn quốc tế đáp ứng trọn vẹn nhịp sống thường nhật. Xen giữa những mảng xanh rộng mở, hồ trung tâm 32 ha là không gian để cư dân chậm lại, tái tạo năng lượng và tận hưởng nghệ thuật sống "thượng lưu tĩnh tại" giữa tâm điểm Global Gate.

The Essence Wing quy tụ cộng đồng chủ nhân mang phong cách sống thượng lưu mà tinh tế, không phô trương mà tao nhã, điềm nhiên thể hiện khí chất riêng trong từng nhịp sống, để lặng lẽ lan tỏa những giá trị sống sâu sắc. Tại đây, vị thế không cần phô diễn mà vẫn được khẳng định qua tầm nhìn hiếm có, thẩm mỹ vượt thời gian, tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp và số lượng giới hạn. Mỗi tư gia không chỉ là một tài sản truyền đời, mà còn là mảnh ghép quý giá, nâng tầm giá trị cùng nhịp chuyển mình của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.