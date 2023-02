‘The Fabelmans’: Tuổi trẻ huy hoàng của đạo diễn Steven Spielberg

The Fabelmans dựa theo kịch bản của Tony Kushner và Steven Spielberg, kể những câu chuyện thời thơ ấu đầy niềm vui chen lẫn nỗi buồn của vị đạo diễn thiên tài: lo lắng về việc cha mẹ chia tay; bị phân biệt vì gốc Do Thái; tình yêu đầu đời, những bí mật được chôn giấu... và trên hết là tình yêu nghệ thuật thứ bảy.

Với hai chiến thắng lớn nhất tại Quả Cầu Vàng bao gồm Phim chính kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, The Fabelmans được giới chuyên môn và khán giả kỳ vọng sẽ tạo nên "cơn địa chấn" qua 7 đề cử Oscar 2023 với các hạng mục: Phim hay nhất, Kịch bản gốc xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc (Michelle Williams), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Judd Hirsch), Nhạc phim hay nhất và Thiết kế sản xuất xuất sắc. Trong sự nghiệp điện ảnh trải dài 60 năm, Steven Spielberg từng nhận 3 tượng vàng Oscar, trở thành một trong những nhà làm phim thành công nhất thế giới.

Gabriel LaBelle (Sammy) trong phim CGV

Bất cứ ai từng đọc hoặc nghe một cuộc phỏng vấn của Steven Spielberg đều biết rằng những ký ức về điện ảnh hình thành từ khi ông còn nhỏ được cha mẹ dẫn đi xem The Greatest Show on Earth – bộ phim ngoạn mục ra rạp năm 1952 của Cecil B DeMille với một vụ đâm tàu hỏa mãn nhãn. Cảnh đó được Sammy Fabelman (do Mateo Zoryan Francis-DeFord thủ vai lúc nhỏ, sau đó là Gabriel LaBelle) thể hiện sự kinh ngạc đến há hốc mồm khi xem trên màn bạc và sau đó tự làm lại vụ đâm tàu ở nhà với món đồ chơi xe lửa cha tặng.

Tại ngôi nhà thân yêu, gia đình của Sammy lặng lẽ chia cắt. Trong khi người cha xuề xòa nhưng đáng tin cậy Burt (Paul Dano) đang trên đường chuyển đến California để có một sự nghiệp tốt hơn nhằm thay đổi cuộc đời, thì người vợ Mitzi (Michelle Williams) quyến rũ nhưng phiền muộn, để kiểu tóc bum bê vàng hoe không thể sống nếu bị tách khỏi "chú Bennie" (Seth Rogen) - một "người bạn thân của gia đình".

Michelle Williams vào vai Mitzi CGV

Người mẹ dần nhận ra rằng con mắt trong ống kính máy quay của con trai cho phép Sammy nhìn thấy những gì bị che giấu về mối tình của bà với "chú Bennie" dẫn đến mất mát sự ngây thơ tuổi mới lớn của đứa con trai đầu lòng.

Yếu tố tự truyện từ lâu xuất hiện trong các tác phẩm của Spielberg - đáng chú ý nhất là E.T. the Extra-Terrestrial, kết hợp khoa học viễn tưởng làm hài lòng đám đông - lần này vẫn có ở hồi ký cá nhân The Fabelmans đẫm nước mắt.

Thật thú vị khi xem người làm phim tài giỏi Steven Spielberg ở tuổi thiếu niên đã tìm ra cách làm cho khẩu súng lóe sáng trên màn hình khi bóp cò bằng vết ghim trên giấy bóng kính cũng như tìm hiểu về sức mạnh của việc dựng phim và chỉnh sửa.

Kể chuyện đời mình qua ống kính máy quay

Làm thế nào mà Steven Spielberg - một đứa trẻ phải trải qua nhiều biến cố trong đời: bị đưa từ New Jersey đến Arizona, California, rồi tan nát vì cha mẹ ly hôn - lại trở thành một trong những nhân tố vĩ đại của văn hóa đại chúng Mỹ? Trong The Fabelmans vị đạo diễn đáng kính đã tập hợp, tưởng nhớ và sau đó hư cấu hóa thời thơ ấu của chính mình để lý giải điều này.

Cảnh trong phim The Fabelmans CGV

Mitzi có nhiều điểm giống với mẹ của Spielberg, là một phụ nữ neo mình vào câu "mọi thứ xảy ra đều có lý do". Ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nhưng Mitzi đành gác lại niềm đam mê nghệ thuật để nuôi nấng, chăm lo gia đình. Sau khi bà ngoại mất, Sammy gặp lại ông cậu Boris (Judd Hirsch), người bỏ cả đời làm nghệ thuật với lời cảnh báo: "Nghệ thuật sẽ mang lại cho con vương miện trên thiên đường và vòng nguyệt quế trên trái đất, nhưng nó sẽ xé nát trái tim con ra từng mảnh và buộc con phải chọn nó hoặc gia đình".

Trailer phim The Fabelmans

The Fabelmans tạo cảm giác mong muốn hàn gắn những gì đã rạn nứt, thứ luôn hiện diện trong các tác phẩm của Steven Spielberg. Người đại diện trên màn bạc của ông - Sammy Fabelman - cho phép Spielberg tưởng tượng mình là sự tổng hợp hoàn hảo của cha mẹ ngoài đời thực. Mitzi tin rằng "phim là những giấc mơ", trong khi Burt, một kỹ sư máy tính, thấy tự hào về những gì anh có thể tạo ra bằng chính đôi tay của mình.

Máy ảnh đã cho phép Sammy nhìn thấy những gì mà rất nhiều người khác bỏ lỡ, điều này hóa ra lại gây ra những hậu quả tàn khốc không chỉ cho cha mẹ mà còn cho người bạn thân nhất của cha anh - "chú Bennie".

Steven Spielberg chỉ đạo diễn xuất phim The Falbermans CGV

Nỗi đau gia đình cũng là điều mà Steven Spielberg luôn né tránh kể lại trong suốt nhiều thập kỷ làm phim và The Fabelmans trở thành bộ phim trút hết tâm tư của vị đạo diễn huyền thoại ở độ tuổi 76. Phim còn là hồi ức về những ngày chập chững bước chân vào đời của Spielberg kèm những xung đột nội tâm khi phải chọn lựa theo con đường nghệ thuật được mẹ ủng hộ hay cho học kỹ sư nối nghiệp cha.

The Fabelmans (tựa Việt The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng) ra rạp tại Việt Nam từ 10.2.