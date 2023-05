'The Face Vietnam 2023' trở lại hoành tráng, phát trên truyền hình và YouTube, Facebook, TikTok

Trailer chương trình The Face Vietnam 2023

Thẳng thắn đáp trả thắc mắc vì sao chương trình kéo dài nhiều năm, bà Trang Lê - CEO công ty MultiMedia JSC - Tổng đạo diễn và nhà sản xuất The Face Vietnam 2023, cho biết: "Chúng ta đã mất gần 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Từ đầu năm 2023 đến giờ, ê-kíp thực hiện đã gác lại những công việc khác để dành tất cả tâm huyết cho The Face Vietnam 2023. Như thường lệ Tuần lễ thời trang Việt Nam sẽ được diễn ra vào cuối tháng 5 này, nhưng cũng vì The Face mà hoãn lại. Chúng tôi đã không muốn phụ lòng những khán giả yêu mến chương trình nên đầu tư lớn nhất trong số các chương trình từng làm cho mùa thi The Face Vietnam năm nay để có được một diện mạo mới hoàn toàn, gồm 10 tập đã được quay hình gay cấn và lôi cuốn, đúng format truyền hình thực tế để tìm ra người mẫu xứng đáng chiến thắng".

Bà Trang Lê (áo đỏ) và dàn Mentor và Host của The Face Vietnam 2023 L.T

Quán quân The Face Vietnam 2023 sẽ được đến 4 tuần lễ thời trang quốc tế

The Face Vietnam là một chương trình truyền hình thực tế được công ty MultiMedia JSC mua bản quyền từ The Face của Mỹ do Siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập (đơn vị này cũng sản xuất Vietnam's Next Top Model, Project Runway Vietnam hay sự kiện Tuần lễ thời trang Vietnam International Fashion Week…).

Hậu trường tuyển chọn thí sinh của The Face Vietnam 2023

Nhà sản xuất công bố The Face Vietnam 2023 được làm với tiêu chí bắt kịp xu hướng thời đại 4.0 do các hoạt động quảng bá thời trang hiện nay liên tục thay đổi theo nhiều xu hướng mới mẻ. Vì thế, chương trình cũng sẽ đổi mới các thử thách trong các phần thi dành cho các thí sinh.

Top 20 thí sinh xuất sắc của The Face Vietnam 2023 lộ diện trước báo giới vào tối 29.5 L.T

Quán quân duy nhất của The Face Vietnam 2023 sẽ được nhận những giải thưởng gồm: một hợp đồng làm việc độc quyền với công ty quản lý và đào tạo người mẫu beU Models; xuất hiện trên trang bìa của tạp chí hàng đầu Việt Nam - Harper's Bazaar Vietnam; trở thành gương mặt quảng bá cho Tuần lễ thời trang quốc tế Vietnam Thu Đông 2023. Đặc biệt, quán quân sẽ có một chuyến trải nghiệm tại 4 tuần lễ thời trang thuộc "tứ đại kinh đô thời trang" thế giới là Milan, Paris, New York, London. Ngoài ra, lần đầu tiên ở một phiên bản The Face trên thế giới, các nhãn hàng sẽ lựa chọn và ký hợp đồng ngay tại trường quay với 1 thí sinh giành chiến thắng hoặc có số điểm cao nhất mỗi tập.

Những nét mới của chương trình và giải thưởng dành cho Quán quân The Face Vietnam 2023

Siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu - Kỳ Duyên sẽ là các huấn luyện viên (mentor) của chương trình, bên cạnh host (người dẫn dắt chương trình) Nam Trung.

Siêu mẫu - diễn viên Anh Thư

Siêu mẫu Vũ Thu Phương

Siêu mẫu Minh Triệu - Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ là ngồi "ghế đôi" huấn luyện viên L.T

Top 20 thí sinh của The Face Vietnam 2023 có những nhân tố ấn tượng như: Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Nguyễn Thị Cẩm Đan, Top Model Unisex - Vio Hồ, Hot Content Creator - Bâu Krysie (Phương Vy), "Nữ thần chuyển giới" - Nguyễn Hoàng Học, Nam vương Đại học Kinh tế Quốc dân - Nguyễn Tuấn Ngọc, Nam vương Đại học Văn Lang - Đức Ân, Top 6 Modeling Icon FashUp 2022 - Huỳnh Tú Anh...