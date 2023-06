The Filmore Da Nang - chuẩn mực mới của bất động sản hạng sang

Khách hàng thượng lưu đang cần những gì?

Biến động kinh tế - xã hội toàn cầu đã đưa đến nhiều sự thay đổi về phong cách sống. Theo đó, các tiêu chí về tính đồng bộ, tiện ích, an toàn và riêng tư cũng được nâng lên mức độ cao hơn. Đồng thời, một triết lý nổi bật của giới thượng lưu ngày nay là "quiet luxury" (sự sang trọng ngầm). Phần lớn khách hàng hướng đến chiều sâu chất lượng cuộc sống, tính tiện nghi thiết thực và những trải nghiệm có giá trị.

The Filmore Da Nang là một trong số ít dự án vẫn được thúc đẩy tiến độ mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại

The Filmore Da Nang được phát triển để đáp ứng phong cách sống đó. Sự sang trọng ngầm được cân bằng về hình thức bằng kiến trúc tao nhã của châu Âu đương đại, tạo nên sự cộng hưởng tối ưu giữa thẩm mỹ và công năng. Đồng thời, dự án còn đạt được lợi thế vượt trội khi thỏa mãn tối ưu cả 3 phương diện hàng đầu là yếu tố thiên nhiên, tính nghệ thuật và tính tiện nghi. Đây là kết quả cộng hưởng của năng lực phát triển dự án, nghệ thuật kiến trúc và công nghệ smart-living.

Phối cảnh của The Filmore Da Nang. Với địa thế và thiết kế kiến trúc xuất sắc, dự án sẽ trở thành một tiêu điểm mới của khu vực sinh động nhất bên sông Hàn

Với các giá trị tiên phong, The Filmore Da Nang được khách hàng và các nhà đầu tư nhìn nhận là dự án có vai trò thúc đẩy các tiêu chuẩn mới cho phân khúc bất động sản hạng sang tại thị trường Đà Nẵng, nâng tầm thị hiếu và phong cách sống của cư dân thượng lưu.

Những trải nghiệm đỉnh cao tại The Filmore Da Nang

Không gian sống trong các căn hộ của The Filmore Da Nang luôn cho cảm giác an tĩnh nhờ sự tinh tế và trang nhã của màu sắc, chất liệu và phong cách trang trí nội thất. Đồng thờ, gia chủ cũng được tận hưởng cảm giác tự do và giao hòa với thiên nhiên bằng kiến trúc đầy phóng khoáng. Ban-công lồi (cantilevered balcony) là ưu điểm mang tính biểu tượng của The Filmore Da Nang mà rất ít dự án có khả năng cạnh tranh. Kiến trúc này, cùng với hệ tường kính kịch trần, khiến các căn hộ của dự án rất giàu tính thư giãn và lãng mạn, mang lại nguồn năng lượng sống tự nhiên và thường trực mà cư dân đô thị ngày nay luôn rất cần.

An ninh đa tầng đảm bảo an toàn và riêng tư

Sức hấp dẫn vượt trội đáng kể khác của The Filmore Da Nang là môi trường smart-living và hệ tiện ích wellness by well-tech. Nhà phát triển dự án đã ứng dụng sản phẩm công nghệ để nâng tầm chất lượng sống thiết thực cho cư dân. Cư dân được đảm bảo tính an toàn và riêng tư tuyệt đối bằng hệ thống an ninh đa tầng. Chủ nhân của mỗi căn hộ cũng đều sở hữu quyền tận hưởng hệ tiện ích đẳng cấp để được đáp ứng nhiều nhu cầu trải nghiệm như tại các khách sạn – resort 5 sao.

Ngay tại khu căn hộ này, cư dân được đáp ứng các phương tiện chăm sóc và rèn luyện sức khỏe công nghệ cao như máy phân tích thể chất Inbody, thiết bị chăm sóc giấc ngủ NuCalm, phòng xông hơi tia hồng ngoại, hồ bơi nước ấm vô cực trên không…

Những căn hộ sở hữu tầm nhìn cực đẹp

Hệ sinh thái của The Filmore Da Nang cũng đáp ứng phong cách sống sinh động của tầng lớp thượng lưu với những không gian thưởng ngoạn như vườn BBQ, thư viện – phòng làm việc chung, phòng lễ tiệc… với đầy đủ vật dụng và dịch vụ đẳng cấp. Đây là những không gian cư dân có thể tận hưởng cho bản thân, cùng gia đình hoặc đón tiếp khách ở mức sang trọng nhất…

Hệ tiện ích wellness by well-tech mang đến nhiều trải nghiệm mới với tiện nghi vượt trội

Chỉ với 206 căn hộ, The Filmore Da Nang cũng trở thành một điểm hội tụ giàu tính riêng tư cho một cộng đồng tinh hoa. Gia nhập cộng đồng thịnh vượng này cũng là một đặc quyền mà những người muốn an cư và phát triển cơ hội tại Đà Nẵng hướng tới.

Hiện nay, cư dân của The Filmore Da Nang đã có thể trải nghiệm căn hộ thực tế ngay tại dự án. 2 căn hộ thực tế với đầy đủ nội thất chi tiết và 1 căn hộ hoàn thiện ở tiêu chuẩn bàn giao sẽ giúp cư dân cảm nhận rõ hơn về không gian sống của mình trong tương lai gần.

Thông tin thêm về The Filmore Da Nang tại website https://filmore.com.vn/ thefilmoredanang. Để tham quan các căn hộ thực tế của dự án, Quý khách vui lòng đặt lịch hẹn qua hotline: 0937 883 888.