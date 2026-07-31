The Fullton Regal - Courtyard Villa & Park Mansion: Thiên nhiên nuôi dưỡng nếp sống tự họa

Trong quy hoạch đô thị hiện đại, quy tắc 3-30-300 ngày càng được nhắc đến như một định hướng cho những không gian sống khỏe mạnh hơn: Mỗi cư dân nên nhìn thấy ít nhất 3 cây xanh từ nơi ở, sống trong khu vực có tối thiểu 30% độ che phủ tán cây và cách công viên hoặc không gian xanh không quá 300 m. Ba con số ấy lần lượt đại diện cho ba lớp trải nghiệm với thiên nhiên: hiện diện trong tầm mắt, bao quanh nơi ở và đủ gần để trở thành một phần của nhịp sống mỗi ngày.

Tại The Fullton Regal, tinh thần của quy tắc 3-30-300 không dừng ở việc đưa thiên nhiên đến gần nơi ở mà còn mở rộng thành một hệ trải nghiệm sống được nâng cấp qua từng lớp không gian. Từ Courtyard Villa đến Park Mansion, mỗi dòng sản phẩm đều kế thừa triết lý lấy thiên nhiên làm nền tảng, đồng thời bổ sung những giá trị sống tinh tuyển để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của các gia đình tinh hoa.

The Fullton Regal - Nơi những tầng xanh ôm trọn nhịp sống riêng tư và tinh tế

Courtyard Villa: Nơi sân trong trở thành trái tim của nếp sống "độc bản"

Là dòng biệt thự đơn lập tại The Fullton Regal, Courtyard Villa sở hữu diện tích đất khoảng 254 - 270 m² cùng cấu trúc bốn tầng được tổ chức xoay quanh một sân trong đặt tại trung tâm. Khoảng mở ấy hiện diện như "trái tim" của ngôi nhà, nơi ánh sáng, gió trời và mảng xanh cùng hội tụ, lan tỏa qua các khoảng mở xuyên suốt không gian sống.

Courtyard Villa sở hữu diện mạo hiện đại, kín đáo, dành trọn chiều sâu cho không gian bên trong

Theo chuyển động của nắng, gió và tiết trời, sân trong mang đến những sắc thái khác nhau cho đời sống mỗi ngày. Khi là khoảng sáng dịu dàng mở đầu buổi sớm, khi lại trở thành nơi đón gió, thư giãn hay lặng nhìn thiên nhiên đổi sắc. Nhờ đó, nơi đây không dừng ở một góc thưởng ngoạn, mà trở thành một phần trong cảm xúc và nhịp sinh hoạt thường nhật của gia đình.

Cấu trúc bốn tầng tạo nên sự phân lớp rõ ràng cho đời sống đa thế hệ. Các tầng trên mở ra những không gian nghỉ ngơi, làm việc, học tập hay theo đuổi sở thích, để mỗi thành viên giữ được nhịp sống mang dấu ấn riêng. Trong khi đó, tầng dưới dành cho tiếp đón, sinh hoạt chung và những dịp sum họp, vẽ nên sự gắn kết giữa các thế hệ trên một phông nền mang tinh thần thiên nhiên hiếm có.

Thiết kế sân trong - Một "trái tim" xanh, nơi ánh sáng, thiên nhiên và nhịp sống gia đình giao thoa trong từng khoảnh khắc

Kín đáo với bên ngoài nhưng rộng mở với đời sống bên trong, Courtyard Villa dành cho những gia chủ trân trọng một nếp sống gắn kết mà không phô bày, nơi thiên nhiên âm thầm giữ nhịp cho gia đình qua nhiều thế hệ.

Park Mansion: Nơi thiên nhiên nâng tầm trải nghiệm sống

Kế thừa trọn vẹn những giá trị đặc trưng của Courtyard Villa, Park Mansion đưa trải nghiệm ấy lên một tầng rộng mở hơn. Với diện tích đất khoảng 288 - 324 m², dòng biệt thự công viên vẫn sở hữu khoảng xanh trong lòng tư gia, đồng thời để thiên nhiên lan tỏa ra nhiều lớp, bao bọc quanh ngôi nhà như một công viên thu nhỏ và tạo nên miền sống khoáng đạt cho cả đại gia đình.

Park Mansion, nơi đặc quyền kết nối trực tiếp công viên kiến tạo một chuẩn sống gần gũi thiên nhiên

Nghiên cứu công bố trên Scientific Reports, thực hiện với 19.806 người trưởng thành tại Anh, ghi nhận những người dành ít nhất 120 phút mỗi tuần trong thiên nhiên có xu hướng tự đánh giá sức khỏe tốt hơn và hài lòng hơn với cuộc sống so với nhóm không dành thời gian trong thiên nhiên. Giá trị ấy càng thiết thực với gia đình có ông bà lớn tuổi, khi một môi trường thoáng đãng, gần gũi cây xanh có thể nâng đỡ thói quen đi bộ, vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi ngoài trời.

Mặt nước tĩnh, tán cây xanh và những khoảng nghỉ tạo nên nhịp sống an nhiên mỗi ngày

Với những gia chủ sở hữu Park Mansion, công viên trở thành không gian sống thứ hai của cả gia đình. Buổi sáng bắt đầu với những vòng chạy, vài nhịp bơi sảng khoái hay khoảng thời gian vận động giữa thiên nhiên; buổi chiều là tiếng cười của trẻ nhỏ, những bước tản bộ thư thái của người lớn tuổi và khoảnh khắc cả gia đình cùng gặp gỡ trong không gian xanh. Mỗi trải nghiệm đều góp phần nuôi dưỡng một nhịp sống khỏe mạnh, gắn kết và an nhiên.

Đặc quyền này càng trở nên đáng giá khi số lượng Park Mansion hữu hạn. Chỉ một số ít chủ nhân có thể sở hữu không gian sống nơi sân trong, cảnh quan và tiện ích được kết nối liền mạch, để thiên nhiên trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống mỗi ngày.

Từ Courtyard Villa đến Park Mansion, The Fullton Regal chuyển hóa tinh thần của những chuẩn sống xanh quốc tế thành một mạch sống hiện hữu trong từng tư gia: Thiên nhiên luôn trong tầm mắt, đi sâu vào lõi nhà và mở rộng thành những lớp xanh bao bọc đời sống.

Theo thời gian, những lựa chọn về kiến trúc, thiên nhiên và cách sống được tiếp nối thành giá trị gia truyền, một tổ ấm phản chiếu gu thẩm mỹ, tầm nhìn sở hữu và vị thế bền vững của gia chủ hôm nay, đồng thời bền bỉ hiện diện qua nhiều thế hệ mai sau.