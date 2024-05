Thế giới bàng hoàng, HĐBA họp khẩn sau cuộc không kích đẫm máu của Israel ở Rafah

Thêm cuộc tấn công chết người ở Rafah?

Đài Al Jazeera ngày 28.5 dẫn các nguồn tin cho hay lực lượng Israel đã tấn công một ngôi nhà ở khu vực al-Hashashin, phía bắc thành phố Rafah, khiến một số người chết và bị thương. Một đoạn phim cho thấy những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Al-Helal Al-Emairati, trong đó có cả trẻ em. Một người dân cho biết vụ pháo kích đã đánh trúng một khu vực lều bạt của những người tản cư, đồng thời nói thêm rằng người dân đã đưa những người bị thương bằng xe dân sự đi cấp cứu, trước khi các đội cứu thương đến khu vực.

Trong một diễn biến khác, tờ The Times of Israel đưa tin giới chức Israel chia sẻ nhận định với phía Mỹ rằng những mảnh vỡ từ vụ không kích có thể đã văng trúng một bồn xăng gần các lều trại ở Rafah. Bồn nhiên liệu nằm cách khu vực mục tiêu tấn công khoảng 100 m, nhưng bốc cháy do mảnh vỡ hoặc thứ gì đó va vào sau cuộc không kích của Israel. Mỹ không có cách nào để xác định hay bác bỏ thông tin này từ Israel và đang chờ kết quả điều tra, theo Đài ABC.