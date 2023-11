Thế giới chuộng vàng, người Việt lại giảm mạnh nhu cầu

Theo WGC, sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu trang sức trong nước giảm 14% so với cùng kỳ, từ 3,5 tấn trong quý 2 xuống còn 3 tấn vàng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhu cầu mua vàng thỏi và vàng xu đã bù đắp, tăng 4% so với cùng kỳ, từ 8,5 tấn trong quý 2/2022 lên 8,8 tấn trong quý 3/2023.

Người tiêu dùng Việt ít mua vàng hơn NGỌC THẮNG

Ông Shaokai Fan, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc) kiêm Giám đốc Toàn cầu về ngân hàng trung ương tại WGC, cho biết: "Nhu cầu trang sức ở Việt Nam trong quý 3 đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2021. Lạm phát cao cùng mức độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn kỳ vọng đã ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc mất giá của đồng Việt Nam đã thúc đẩy các nhà đầu tư tận dụng mức điều chỉnh giá trong tháng 8 như mức khởi điểm an toàn để đầu tư chiến lược vào vàng thỏi và xu vàng như một kênh tích sản".

Trên toàn thế giới, nhu cầu đầu tư vàng trong quý đã đạt 157 tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với trung bình trong 5 năm gần đây. Tại thị trường châu Âu, nhu cầu mua vàng thỏi và xu vàng đã giảm, tuy nhiên vẫn đạt 296 tấn, cao hơn so với quý trước và đáng chú ý khi vượt trội so với trung bình 5 năm. Trong khi đó, quỹ đầu tư ETF vàng tiếp tục ghi nhận sự rút ròng, chủ yếu do nhận định của các nhà đầu tư cho rằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư tại thị trường OTC vẫn duy trì mạnh mẽ, đạt 120 tấn, được thúc đẩy nhờ nhu cầu từ các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao tại Thổ Nhĩ Kỳ và một số hoạt động tích trữ vàng tại các thị trường khác.