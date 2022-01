Thế giới đang thích nghi với biến thể Omicron ?

Năm 2021, cơ chế chia sẻ vắc xin COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn đầu đã chuyển hơn 900 triệu liều vắc xin Covid-19 đến 144 nước. Tuy nhiên, kết quả này chưa đạt 50% mục tiêu 2 tỉ liều được đề ra trước đó, theo The Hill. Trong tháng 12.2021, COVAX phân phối lượng vắc xin nhiều kỷ lục là 309 triệu liều, nhưng vẫn không đủ để bù vào phần hụt của kế hoạch. Tuy nhiên, các quan chức cho hay một số thách thức thời gian đầu về nguồn cung và thời gian thông báo trước khi nhận vắc xin đã được giải quyết.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lạc quan rằng sẽ có đủ vắc xin để tiêm cho toàn bộ người trưởng thành trên toàn cầu và liều tăng cường cho người có nguy cơ cao trong quý 1/2022.