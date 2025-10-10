Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế Giới Di Động: Lựa chọn hàng đầu để sở hữu iPhone thế hệ mới

Nguồn: Thế giới di động
Nguồn: Thế giới di động
10/10/2025 16:30 GMT+7

iPhone 17 Series và iPhone Air chính thức có mặt tại Thế Giới Di Động với giá từ 24,99 triệu đồng. Trả góp 0%, thu cũ trợ giá đến 3 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi.

Tại sao nên mua iPhone tại Thế Giới Di Động?

Sở hữu iPhone mới dễ dàng, tiết kiệm

Khách hàng có thể mua điện thoại iPhone 17 Pro Max hoặc các phiên bản khác chỉ với 10% trả trước, 0% lãi suất, cùng thủ tục nhanh chóng tại cửa hàng.

Bên cạnh đó, chương trình thu cũ lên đời trợ giá đến 3 triệu đồng và ưu đãi thanh toán đối tác giúp người dùng tiết kiệm đáng kể khi nâng cấp máy.

Thế Giới Di Động: Lựa chọn hàng đầu để sở hữu iPhone thế hệ mới - Ảnh 1.

An tâm với chính sách bảo hành và hậu mãi toàn diện

Mua điện thoại iPhone 17 Pro Max hoặc các phiên bản khác tại đại lý ủy quyền như Thế Giới Di Động giúp khách hàng an tâm tuyệt đối về chất lượng và dịch vụ. Sản phẩm chính hãng VN/A, nguyên seal, được bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn Apple toàn cầu và áp dụng "hư gì đổi nấy" trong 12 tháng (miễn phí tháng đầu).

Các quyền lợi hấp dẫn khác

Với gần 3.000 cửa hàng trên toàn quốc, khách hàng dễ dàng mua sắm, bảo hành và nhận tư vấn tận tình. Ngoài ra, hệ thống thường xuyên có ưu đãi mua kèm phụ kiện, giảm giá khi thanh toán qua đối tác và quà tặng giá trị dành riêng cho người dùng Apple.

Sở hữu iPhone 17 Series và iPhone Air chính hãng ngay hôm nay tại cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhất hoặc trên thegioididong.com

