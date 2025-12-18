Thế Giới Di Động và vivo công bố 3 trụ cột chiến lược kinh doanh năm 2026

Năm 2026, thị trường smartphone Việt Nam được dự báo sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ nét hơn giữa các phân khúc. Người dùng không chỉ quan tâm đến giá bán, mà ngày càng chú trọng đến trải nghiệm công nghệ, độ bền, dịch vụ hậu mãi và những giá trị gia tăng đi kèm. Trong bối cảnh đó, Thế Giới Di Động và vivo vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh chiến lược năm 2026, tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác dài hạn giữa nhà bán lẻ và thương hiệu smartphone.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược 2026 giữa Thế Giới Di Động và vivo tập trung vào nâng cấp trải nghiệm và giá trị người dùng nhận được

Nâng cấp trải nghiệm và giá trị người dùng với ba trụ cột chiến lược

Thỏa thuận mới đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ trong định hướng hợp tác của hai bên. Thay vì dàn trải trên nhiều phân khúc, chiến lược 2026 được xây dựng xoay quanh ba trụ cột chính, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiếp cận sâu hơn nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp thiết bị trong những năm tới.

Trụ cột đầu tiên là khác biệt hóa chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, đây là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược hợp tác giữa 2 bên trong năm 2026. Thế Giới Di Động tiếp tục phát huy thế mạnh hệ thống bán lẻ phủ rộng, quy trình tư vấn chuyên nghiệp và các chính sách hỗ trợ mua sắm linh hoạt, trong đó có hình thức mua trả chậm, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các dòng smartphone giá trị cao. Về phía vivo, hãng tập trung phát triển sản phẩm, tối ưu trải nghiệm sử dụng lâu dài và gia tăng sự an tâm cho khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm.

Song song với đó, Thế Giới Di Động sẽ tiếp tục mở rộng và tối ưu các chương trình thu cũ đổi mới. Đây là giải pháp được đánh giá cao trong bối cảnh người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị nhưng vẫn còn cân nhắc về chi phí.

Cuối cùng, Thế Giới Di Động và vivo sẽ cùng nhau đẩy mạnh nhóm sản phẩm trung và cao cấp. Đây được xem là phân khúc giàu tiềm năng khi người dùng Việt ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho những thiết bị mang lại trải nghiệm cao, ổn định và sử dụng lâu dài. Việc tập trung vào dải sản phẩm này cùng chính sách thu cũ đổi mới minh bạch và dịch vụ hỗ trợ linh hoạt giúp giảm rào cản khi chuyển sang thiết bị cao cấp hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Chiến lược mới của hai bên hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp thiết bị và tìm kiếm trải nghiệm sử dụng bền vững hơn

Ông Trần Đức Tín, Giám đốc ngành hàng Viễn thông di động tại Thế Giới Di Động nhận định ba định hướng hợp tác sẽ giúp hai bên xây dựng một mô hình phát triển bền vững, trong đó trải nghiệm của khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm. Thay vì dừng lại ở việc bán thiết bị, chiến lược này hướng đến việc đồng hành cùng người dùng trong suốt vòng đời sản phẩm, từ tư vấn ban đầu đến sử dụng lâu dài và nhu cầu nâng cấp trong tương lai.

Ông Nguyễn Phi Hải - Giám đốc kênh chuỗi vivo Việt Nam chia sẻ: "Chiến lược hợp tác năm 2026 của chúng tôi không chỉ là việc tăng trưởng về doanh số, mà là cam kết về chất lượng và sự an tâm dành cho khách hàng. Bằng việc tập trung vào những dòng sản phẩm giá trị cao, kết hợp với dịch vụ hậu mãi và giải pháp nâng cấp tối ưu từ Thế Giới Di Động, chúng tôi tin rằng vivo sẽ củng cố vững chắc vị thế trong tâm trí người dùng Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm sử dụng lâu dài".

Nền tảng từ đà tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2025

Nền tảng cho chiến lược 2026 đến từ một năm 2025 được đầy khởi sắc của vivo tại hệ thống Thế Giới Di Động. Theo ghi nhận, vivo đã đạt mức tăng trưởng hai chữ số so với năm trước, nổi bật ở các dòng trung - cao cấp. Kết quả này phản ánh sự phối hợp đồng bộ giữa hai bên trong việc mở rộng danh mục sản phẩm, cải thiện trải nghiệm tại điểm bán và triển khai các chương trình kích cầu phù hợp với nhu cầu thị trường.

vivo X300 - dòng flagship đánh dấu sự trở lại của vivo ở phân khúc cao cấp tại Việt Nam, được phân phối tại hệ thống Thế Giới Di Động

Đáng chú ý, năm 2025 cũng đánh dấu sự trở lại của vivo ở phân khúc cao cấp tại Việt Nam sau ba năm vắng bóng. Dòng flagship vivo X300 chính thức được đưa về và mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động, trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược sản phẩm của hãng. Việc đưa vivo X300 vào hệ thống Thế Giới Di Động không chỉ bổ sung lựa chọn cho phân khúc cao cấp, mà còn là minh chứng cho định hướng hợp tác ngày càng sâu giữa hai bên, từ sản phẩm đến dịch vụ.

Với nền tảng tăng trưởng vững chắc trong năm 2025 và chiến lược rõ ràng cho năm 2026, Thế Giới Di Động và vivo kỳ vọng doanh thu smartphone vivo tại hệ thống sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự tập trung vào sản phẩm giá trị cao, dịch vụ khác biệt và các giải pháp hỗ trợ nâng cấp được xem là hướng đi phù hợp để cả hai bên củng cố vị thế và mở rộng tệp khách hàng trong giai đoạn tới.