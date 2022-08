Thế giới quay cuồng giữa hai dịch bệnh

Tiếp tục cảnh giác với Covid-19

AFP đưa tin trong họp báo ngày 25.8, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, 1 triệu người đã tử vong vì Covid-19. Dù con số trên chỉ bằng chưa đến 1/6 so với gần 6,45 triệu người chết được báo cáo lên WHO kể từ đầu đại dịch, điều này vẫn rất đáng chú ý vì hiện con người đã có đủ các biện pháp để giảm nguy cơ tử vong sau khi nhiễm SARS-CoV-2.

Theo ông Derrick Sim, Giám đốc điều hành Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI), 1 triệu người chết là quá nhiều ở thời điểm hiện tại. Ông Sim cũng kêu gọi các quốc gia không nên chủ quan trước Covid-19 dù thế giới đang có nhiều vấn đề khác cũng cần được ưu tiên.

Thật vậy, cột mốc 1 triệu người chết này cho thấy đại dịch còn lâu mới kết thúc. WHO cho biết trong hơn 593 triệu ca mắc Covid-19 được báo cáo lên tổ chức này từ đầu đại dịch đến nay, khoảng một nửa số trường hợp được ghi nhận chỉ trong năm 2022, dù tỷ lệ xét nghiệm đã giảm mạnh ở nhiều quốc gia.

Các chuyên gia từng dự báo rằng đầu năm 2022, các nước sẽ sớm kết thúc tình trạng khẩn cấp và chuyển sang xem Covid-19 là bệnh đặc hữu, theo Reuters. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Omicron và các dòng phụ của nó đã khiến thế giới phải thất vọng. Hiện biến thể Omicron vẫn chiếm 99% các mẫu được giải trình tự gien trên toàn cầu trong 30 ngày qua. Trong đó, 74% ca bệnh do dòng phụ BA.5 của Omicron gây ra.

Sự lây lan nhanh chóng của BA.5 khiến nhiều quốc gia cảnh báo về làn sóng lây nhiễm mới trong mùa đông sắp tới. Đài DW đưa tin nội các Đức ngày 24.8 đã thông qua một loạt các hạn chế mới để chống dịch vào mùa thu, đông. The Strait Times cũng dẫn lời Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung ngày 24.8 kêu gọi người dân chuẩn bị đối mặt với đợt lây nhiễm vào cuối năm.

Đậu mùa khỉ vẫn lây lan mạnh

Trong khi đại dịch Covid-19 chưa kết thúc, các nước đã phải tiếp tục tìm cách kiểm soát đậu mùa khỉ. Hiện 45.355 trường hợp nhiễm vi rút đậu mùa khỉ và 15 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trong năm nay tại ít nhất 96 quốc gia, theo WHO.





Mỹ đình chỉ 26 chuyến bay để trả đũa Trung Quốc Hãng Reuters ngày 26.8 đưa tin chính phủ Mỹ thông báo sẽ đình chỉ 26 chuyến bay của 4 hãng hàng không Trung Quốc, nhằm đáp trả động thái tương tự. Bộ Giao thông Mỹ cho hay quyết định được áp dụng đối với 26 chuyến bay của các hãng Xiamen Airlines, Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines trong thời gian từ ngày 5.9 đến ngày 28.9. Bộ Giao thông Mỹ viện dẫn việc Trung Quốc mới đây đình chỉ 26 chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ, bao gồm American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines, vì có hành khách nhiễm Covid-19. Theo Bộ Giao thông Mỹ, đến ngày 7.8, Trung Quốc điều chỉnh quy định và chỉ đình chỉ nếu chuyến bay có từ 4% số hành khách nhiễm Covid-19. Khánh An

WHO cũng cho biết sự kết hợp của các biện pháp y tế cộng đồng, chiến dịch tiêm chủng và việc người dân thay đổi hành vi đang mang đến tín hiệu khả quan cho châu Âu, nơi đậu mùa khỉ từng lây lan dữ dội vào thời điểm đầu của đợt bùng phát hiện tại. Số ca nhiễm đậu mùa khỉ mới tại châu Âu chỉ chiếm 38% tổng số ca bệnh mới được ghi nhận trên toàn cầu trong tuần qua.

Tuy nhiên, ông Tedros đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với châu Mỹ, đặc biệt là khu vực Mỹ Latinh. Báo cáo của WHO chỉ ra rằng 60% trường hợp bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới trong tuần trước được ghi nhận ở châu Mỹ, với Mỹ là quốc gia có số ca bệnh tăng nhiều nhất. Nước này cũng đang chiếm 34% tổng số ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.

Tình trạng này là do thiếu hụt vắc xin và khiến nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, đang cố gắng kéo dài nguồn cung bằng cách giảm liều cho mỗi lần tiêm. Động thái trên khiến Công ty

vắc xin Bavarian Nordic tức giận với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vì vi phạm hợp đồng và đe dọa sẽ hủy toàn bộ đơn đặt hàng của Mỹ trong tương lai, theo tờ The Washington Post.