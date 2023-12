Thế giới rộn ràng chuẩn bị đón năm 2024

Truyền thống cầu may

Với mong muốn một năm mới bình an và may mắn, nhiều nước trên thế giới có những truyền thống độc đáo vào dịp này, như tại Brazil mọi người mặc đồ toàn màu trắng để cầu chúc may mắn và an lành. Nhiều người tại nước này còn ra bãi biển nhảy qua 7 con sóng và mỗi lần nhảy đều cầu một điều ước trong năm mới. Theo tạp chí Time, người Brazil còn có tập tục cúng thần biển Yemanja, cảm ơn nữ thần vì đã ban may mắn trong năm cũ và sau khi nhảy sóng, họ đi thẳng lên bờ mà không quay lại để tránh vận rủi.

Tại Đan Mạch, làm vỡ chén đĩa dịp năm mới lại là điều may mắn và mọi người đập vỡ chén đĩa trước cửa nhà bạn bè, người thân. Đến hôm sau, nhà nào càng có nhiều mảnh vỡ trước cửa thì càng may mắn. Tại Tây Ban Nha và một số nước Mỹ La tinh, nhiều người ăn đúng 12 quả nho vào lúc 12 tiếng chuông đồng hồ báo hiệu giao thừa để cầu ước năm mới sẽ có trọn 12 tháng may mắn. Còn tại Scotland và Hy Lạp, nhiều người tin rằng vị khách đầu tiên bước vào nhà dịp năm mới có thể mang lại may mắn hay xui xẻo cả năm. Do đó, họ thường chọn bạn bè và người thân xông đất dịp năm mới để cả nhà luôn gặp may mắn.

Người dân Brazil cúng nữ thần biển Yemanja tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro trước thềm năm mới REUTERS