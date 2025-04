Thế giới tiễn đưa Giáo hoàng Francis

Cảnh sát Ý cho biết khoảng 140.000 người đã tập trung tại Quảng trường Thánh Peter và các con phố xung quanh để dự tang lễ. Ngoài đông đảo công chúng, Vatican cũng đón tiếp khoảng 130 phái đoàn quốc tế, với 50 lãnh đạo từ các nước, đến tiễn biệt Giáo hoàng Francis.

Trước đó, có khoảng 250.000 người tại Ý và nhiều nước khác những ngày qua đã đổ về Vatican, quốc gia nằm trong lòng thủ đô Rome của Ý, để viếng linh cữu và gửi lời từ biệt vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo. Một số người hành hương thậm chí đã xếp hàng tại các tuyến phố trong hơn 12 tiếng trước khi bắt đầu lễ tang hôm qua.

Hàng trăm ngàn người dự tang lễ Giáo hoàng Francis, mong di sản sống mãi

Tang lễ kéo dài trong khoảng 3 tiếng và linh cữu của Giáo hoàng Francis được đoàn rước đưa qua những địa điểm mang tính biểu tượng tại Rome, trước khi về nơi an táng tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Các nhà thờ tại Rome sẽ tổ chức thánh lễ đặc biệt trong 9 ngày sau tang lễ để tưởng nhớ Giáo hoàng Francis. Trong khi đó, nhiệm vụ sắp tới của Hồng y đoàn là chọn ra người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.

Lãnh đạo một số nước đến dự lễ tang Ảnh: Reuters

Với tính chất quan trọng của sự kiện cùng với sự có mặt của nhiều lãnh đạo, quân chủ toàn thế giới, công tác an ninh cho lễ tang Giáo hoàng Francis được một viên chức cảnh sát Rome mô tả là chưa từng có tiền lệ về quy mô và mức độ bảo vệ.

Các lớp an ninh được giới chức Ý phối hợp với đối tác tạo thành một "vành đai thép", nhằm sẵn sàng ứng phó trước cả những sự cố thông thường như nạn móc túi, đến các mối đe dọa quy mô lớn. Khoảng 8.000 viên chức an ninh được điều động để đảm bảo an toàn cho tang lễ, trong đó có 1.400 sĩ quan mặc thường phục tuần tra trong đám đông, Đài NBC News đưa tin. Xung quanh quảng trường Thánh Peter được chia thành từng khu vực và bố trí các đơn vị bắn tỉa, quân khuyển, lực lượng xử lý bom mìn, cảnh sát tuần tra trên sông.

Biển người tại Quảng trường Thánh Peter dự tang lễ Giáo hoàng Francis ngày 26.4 Ảnh: Reuters

Linh cữu Giáo hoàng Francis được đưa ra Quảng trường Thánh Peter Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh của Ý mang súng chống máy bay không người lái khi đứng gác tại Vatican Ảnh: Reuters

Tờ USA Today dẫn lời ông Dai Davies, cựu chỉ huy cảnh sát thủ đô Anh và từng là trưởng đội bảo vệ hoàng gia Anh, nói rằng quy mô an ninh cho tang lễ Giáo hoàng Francis có thể tương đương tang lễ cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Thế vận hội hay lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ở vòng ngoài, quân đội Ý bố trí tàu khu trục neo đậu tại cảng Rome và máy bay chiến đấu cũng sẵn sàng triển khai khi cần thiết. Thủ đô của Ý cũng thiết lập vùng cấm bay, với các máy bay trinh sát tiên tiến tuần tra để đảm bảo an toàn trên bầu trời.