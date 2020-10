10 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu, hàng chục ngàn lá phiếu bị lỗi

Trên website chính thức, chương trình nghiên cứu Dự án Bầu cử Mỹ của Đại học Florida (Mỹ) ngày 12.10 công bố báo cáo cho thấy 10.296.180 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu , con số kỷ lục 3 tuần trước ngày bầu cử tổng thống 3.11, cao gấp nhiều lần so với hồi 2016.

Số liệu này cho thấy nhu cầu về bỏ phiếu gửi qua thư tăng vọt vì đại dịch Covid-19 , theo AFP.

Ông Trump còn tuyên bố mang vấn đề kiểm phiếu ra tòa với lý do kết quả bầu cử có thể không chính xác vì những lá phiếu gửi qua đường bưu điện.

"Ngoài tầm kiểm soát. Một cuộc bầu cử gay go!!!", ông Trump viết trên Twitter hôm 9.10 sau khi nhiều lá phiếu in sai tên ứng cử viên đã được gửi đến 50.000 cư dân của thành phố Columbus, bang Ohio. Ohio là một bang quan trọng mà ông Trump cần giành chiến thắng để tái đắc cử. Bang New York cũng ghi nhận tình hình tương tự.

Bà Amber McReynolds, giám đốc điều hành tổ chức bảo vệ quyền bỏ phiếu qua thư, cho biết một vài trường hợp như lá phiếu bị ném vào thùng rác ở bang Pennsylvania cũng đã đủ gây xôn xao trên báo chí và mạng xã hội , nhưng "những chuyện như thế này không phổ biến."

Lá phiếu có tên ứng cử viên sai ở Ohio và New York chỉ là lỗi in ấn có thể tránh được nếu quản lý tốt hơn, theo bà McReynolds.

Tuần bầu cử Mỹ nhiều khả năng rơi vào hỗn loạn vì bỏ phiếu bầu qua thư tăng

Ở bang Pennsylvania, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang đấu tranh pháp lý để tòa án ra phán quyết là phải loại bỏ một lá phiếu nếu cử tri sử dụng không đúng phong bì dành riêng cho bầu cử.

Tại bang South Carolina, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã giành được chiến thắng khi tòa ra phán quyết yêu cầu tất cả phong bì đựng lá phiếu phải có chữ ký của nhân chứng lẫn cử tri.