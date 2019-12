2,46 tỉ đồng cho cỗ máy mã hóa huyền thoại của Đức Quốc xã

Thiết bị mã hóa nặng 13 kg đã về tay một người mua qua mạng trong phiên đấu giá do nhà Heritage Auctions tổ chức ở thành phố Dallas (Mỹ) hôm 14.12, theo tờ The New York Post.

Trên thân máy có dấu hiệu của Đệ Tam đế chế - một con đại bàng đen tung cánh bên trên chữ thập ngoặc. Máy vẫn còn lắp pin gốc, nhưng một trong số 26 bóng đèn đã bị hỏng.

Máy Enigma đã được Đức Quốc xã đưa vào sử dụng từ năm 1934 cho đến hết đệ nhị thế chiến, nhưng đến nay số thiết bị còn sót lại được cho chưa đến 250 cái, theo nhà đấu giá Heritage.

Nhiều thiết bị mã hóa này hầu hết đã bị người Đức phá hủy nhằm tránh lọt vào tay đối thủ. Thủ tướng Anh Winston Churchill ra lệnh đập bỏ gần như toàn bộ số máy còn lại sau khi chiến tranh kết thúc.

Thiết kế của máy cho phép tạo ra các chữ cái sắp xếp từ 17.576 tổ hợp, từ đó các đoạn mã do máy soạn thảo hầu như không thể nào giải được cho đến đầu thập niên 1940.