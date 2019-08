Ám ảnh lời nguyền gia tộc Kennedy

Các thành viên gia tộc Kennedy hồi tuần trước đau buồn tiễn đưa Saoirse Kennedy Hill về nơi an nghỉ sau cùng tại bang Massachusetts. Thành viên 22 tuổi trong dòng họ danh giá bậc nhất nước Mỹ là con gái duy nhất của bà Courtney Kennedy Hill và là cháu ngoại của cố thượng nghị sĩ Robert F.Kennedy. Gia đình không xác nhận nguyên nhân còn tờ The New York Times loan tin cô qua đời vì sốc thuốc sau thời gian dài bị trầm cảm. Cái chết của cô gái trẻ là sự kiện tiếp nối hàng loạt bi kịch mà nhiều người gọi là “lời nguyền gia tộc Kennedy”.

Chuỗi bi kịch bắt đầu từ 75 năm trước với cái chết của ông Joseph P.Kennedy Jr., anh trai cố Tổng thống John F.Kennedy. Ông Joseph hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ oanh tạc tại vùng Suffolk ở Anh trong Thế chiến 2 vào ngày 12.8.1944. Khi đó, ông mới 29 tuổi và chưa lập gia đình. Bốn năm sau, người em gái là bà Kathleen thiệt mạng trong tai nạn máy bay tại Pháp vào ngày 13.8.1948. Người nổi tiếng nhất trong gia tộc là tổng thống thứ 35 của Mỹ John F.Kennedy bị ám sát ở tuổi 46 vào trưa 22.11.1963 tại Dallas (bang Texas). Cựu lính thủy đánh bộ Lee Harvey Oswald bị cho là kẻ dùng súng bắn tỉa ám sát tổng thống. Chỉ 2 ngày sau, Oswald bị bắn chết bởi chủ hộp đêm Jack Ruby, người sau đó cũng qua đời vì ung thư phổi khi đang bị tạm giam chờ xét xử. Vụ việc trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử với hàng loạt tin đồn và giả thuyết.

Năm năm sau vụ ám sát tổng thống, em trai ông là thượng nghị sĩ Robert - ông ngoại của Saoirse - cũng bị ám sát khi đang tranh cử ở Los Angeles lúc mới 42 tuổi. Ông Robert từng giữ chức bộ trưởng tư pháp trong chính phủ của Tổng thống Kennedy, trước khi trở thành thượng nghị sĩ đại diện bang New York.

Ngay trong gia đình Tổng thống Kennedy , vợ chồng ông mất bé Arabella vào năm 1956 khi còn trong bụng mẹ. Người con thứ 4 là Patrick sinh non vào ngày 7.8.1963 và mất chỉ 2 ngày sau đó. Đến ngày 16.7.1999, người con trai duy nhất còn sống là John Kennedy Jr. thiệt mạng trong tai nạn máy bay khi mới 39 tuổi cùng vợ Carolyn và chị dâu Lauren Bessette.

Thành viên nổi tiếng nhất có thể “sống trọn tuổi trời” là thượng nghị sĩ Edward “Ted” Kennedy, người qua đời năm 2009 ở tuổi 77. Tuy nhiên, ông cũng từng suýt chết khi lái xe lao xuống hồ vào năm 1969 trên đảo Chappaquiddick thuộc bang Massachusetts. Phát biểu trên truyền hình khi đó, chính vị thượng nghị sĩ này từng đặt câu hỏi: “Có thực sự là một lời nguyền khủng khiếp đang đe dọa cả nhà Kennedy hay không?”.

Tác giả Edward Klein trong quyển The Kennedy curse: Why tragedy has haunted America’s First Family for 150 years (tạm dịch: Lời nguyền Kennedy: Lý do bi kịch ám ảnh đệ nhất gia tộc của Mỹ suốt 150 năm) nhận định: “Gần như mỗi khi một thành viên gia tộc Kennedy sắp đạt được mục đích hay tham vọng của mình thì phải trả giá rất đắt”. Trong khi đó, The New York Times dẫn lời chuyên gia tâm lý Melody Masi cho rằng bi kịch tương tự có thể từng xảy ra với nhiều gia đình khác nhưng ít người biết đến vì họ không nổi tiếng như gia tộc Kennedy.