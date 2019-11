‘Âm mưu đảo chính’ của Sam Rainsy ở Campuchia 'thất bại hoàn toàn'

“Gần đây, một nhóm nổi dậy do Sam Rainsy dẫn đầu lấy ngày 9.11.2019, nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Quốc khánh Campuchia, để tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chính phủ hoàng gia và nền quân chủ ở Campuchia. Chính phủ hoàng gia xin thông báo tới tất cả đồng bào rằng âm mưu đảo chính do Sam Rainsy cầm đầu đã thất bại hoàn toàn trong khi an ninh và trật tự công cộng của vương quốc vẫn được đảm bảo trên toàn quốc”, theo trang tin Fresh News trích nội dung thông báo ghi ngày 13.11.

“Chính phủ hoàng gia đánh giá cao và cảm ơn tất cả lực lượng vũ trang và cơ quan chức năng ở tất cả các cấp đã đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và triệt phá thành công âm mưu đảo chính của Sam Rainsy nhằm lật đổ chính phủ”, thông báo viết.

Trước đó, ông Rainsy thông báo trên Facebook sẽ rời khỏi Paris vào ngày 7.11 để đến Bangkok vào ngày 8.11 trước khi đặt chân lên Campuchia vào ngày 9.11. Trong mấy ngày gần đây, lực lượng vũ trang Campuchia đã triển khai binh sĩ ở khu vực biên giới giáp với TháI Lan và đóng biên giới nhằm bắt ông Sam Rainsy.

Cảnh sát Thái canh chốt an ninh biên giới giáp với Campuchia có yết thị truy nã ông Sam Rainsy và những người ủng hộ ông Chụp màn hình Fresh News

Trong chuyến trở về Campuchia lần này, Sam Rainsy đã bị Thái Lan từ chối nhập cảnh, buộc ông phải đáp chuyến bay đến Kuala Lumpur, Malaysia vào lúc 15 giờ 50 ngày 9.11 (giờ địa phương). Một số nguồn tin cho hay ông Sam Rainsy dùng hộ chiếu nước ngoài và nhập cảnh vào Malaysia bằng thị thực du lịch