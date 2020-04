Ấn Độ điều tra các bộ xét nghiệm Covid-19 của 2 công ty Trung Quốc

Tờ Nikkei Asian Review ngày 23.4 đưa tin Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) đang điều tra các bộ xét nghiệm Covid-19 do 2 công ty Trung Quốc sản xuất, sau khi có thông tin về độ tin cậy đáng ngờ của sản phẩm.

Các bộ xét nghiệm kháng thể được cung cấp bởi 2 công ty Guangzhou Wondfo Biotech và Zhuhai Livzon Diagnostics. ICMR đề nghị các bang trên cả nước tạm dừng sử dụng các bộ xét nghiệm này trong 2 ngày.

Động thái trên được đưa ra sau khi có thông tin về việc Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ từ chối sử dụng bộ xét nghiệm Covid-19 và các sản phẩm ngành y tế khác do Trung Quốc cung cấp.

ICMR liên lạc với 3 bang nữa và nhận thấy “nhiều khác biệt trong kết quả xét nghiệm các mẫu dương tính, từ 6-71%”, theo ông Gangakhedkar.

Xét nghiệm kháng thể thông qua máu là phương pháp nhằm phát hiện phản ứng của cơ thể chứ không phải truy tìm virus, và cho kết quả nhanh hơn xét nghiệm dịch đường hô hấp.

Đài ANI dẫn lời một quan chức ICMR cho biết Ấn Độ nhập 500.000 bộ xét nghiệm của Guangzhou Wondfo Biotech và 200.000 bộ của Zhuhai Livzon Diagnostics.

Phát ngôn viên Kê Dung của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ viết trên Twitter khẳng định Trung Quốc luôn xem trọng chất lượng sản phẩm y tế xuất khẩu và cho biết sẽ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng Ấn Độ để có hỗ trợ cần thiết.

Trước đó, Guangzhou Wondfo Biotech ra thông cáo phản ứng thông tin trên tờ Daily Mail và The New York Times thắc mắc về độ chính xác của bộ xét nghiệm Covid-19 do công ty sản xuất và cho rằng các bản tin là không chính xác.