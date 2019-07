Ấn Độ - Nepal căng thẳng vì lũ lụt

Các nước ở khu vực Nam Á đang hứng chịu đợt lũ lụt, lở đất nghiêm trọng chưa từng thấy trong nhiều năm qua, trong đó Nepal chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tờ The New York Times ngày 16.7 dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Nepal cho hay đã có ít nhất 69 người thiệt mạng, 31 người mất tích và khoảng 2 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp, đa số ở khu vực biên giới với Ấn Độ. “Chúng tôi đang nỗ lực cung cấp nhu yếu phẩm cho các nạn nhân. Tuy nhiên, công tác viện trợ, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu, đường sá hư hại và nhiều ngôi làng bị ngập sâu”, ông Ajay Gupta, Thị trưởng TP.Gaur nằm giáp với Ấn Độ cho biết. Ở bang Bihar của nước láng giềng, có ít nhất 24 người thiệt mạng, theo tờ Times of India và giới chức cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục gia tăng. Tình hình thương vong do lũ lụt cũng được ghi nhận tại Bangladesh và Pakistan.