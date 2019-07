Anh điều thêm lực lượng đến vùng Vịnh

Ngày 22.7, Thủ tướng Anh Theresa May triệu tập Ủy ban An ninh tối cao nhằm vạch phương pháp phản ứng vụ Iran bắt tàu dầu Stena Impero tại eo biển Hormuz cuối tuần trước. Theo Reuters, nữ lãnh đạo được cập nhật thông tin mới nhất về tình hình vùng Vịnh, đồng thời thảo luận cách thức thực thi an ninh, đảm bảo hoạt động hàng hải được diễn ra suôn sẻ trong lúc tình trạng căng thẳng tiếp tục bủa vây khu vực. Cùng ngày, Ngoại trưởng Jeremy Hunt thông báo tình hình trước quốc hội và đề xuất những biện pháp đáp trả, bao gồm đóng băng tài sản của chính quyền Tehran ở nước ngoài.